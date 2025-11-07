2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél.
Hiába romlott a nemzetközi hangulat, a magyar tőzsde nem torpant meg
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt. A részvénypiac forgalma meghaladta a 23 milliárd forintot.
A vezető papírok vegyesen teljesítettek, de a nap legnagyobb nyertese egyértelműen a 4iG volt, amely közel 10 százalékot erősödött. A látványos emelkedés hátterében az állhat, hogy a vállalat elnöke, Jászai Gellért az Egyesült Államokban tárgyal a magyar üzleti delegáció tagjaként.
Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a BÉT ellenállt a kedvezőtlen nemzetközi hangulatnak. Hozzátette, hogy a Richter papírjai maguk mögött hagyták a korábbi gyengélkedést, a Mol és az OTP pedig jó gyorsjelentést közölt, bár a bankrészvény fogadtatása visszafogottabb volt.
A Mol árfolyama 16 forinttal, 0,55 százalékkal 2920 forintra emelkedett 851 millió forintos forgalom mellett. Az OTP 30 forinttal, 0,09 százalékkal 32 470 forintra drágult, 13,5 milliárdos forgalommal. A Richter 50 forinttal, 0,51 százalékkal 9850 forintra csökkent, a Magyar Telekom pedig 10 forinttal, 0,56 százalékkal 1780 forintra esett.
A kis- és közepes vállalatok papírjait tömörítő BUMIX is erősödött, 2,48 százalékkal 10 463 pontra nőtt.
A magyar tőzsde tehát enyhe pluszban zárta a hetet, miközben több európai piac esett.
Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, csütörtökön folytatódott a negatív korrekció a BÉT-en.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára közölte, hogy kiegészítik az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját.
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben.
A kormány árcsökkentési nyomása a gyártókat is sújtja: a hazai termékek helyett olcsó importáru kerül a polcokra, sokszor gyengébb minőségben.
Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
Jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.
A Mol szerint a Dunai Finomító hónapokig csak fél kapacitással működhet a tűzeset után, és félmillió tonnával kevesebb kőolajat dolgozhat fel idén.
Szijjártó Péter nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval.
Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.
A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások.
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3%-kal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Orbán Viktor Washingtonban találkozik Donald Trumppal a megbeszélés középpontjában a gazdasági és energiapolitikai együttműködés áll, a háttérben komoly geopolitikai érdekek is húzódnak.
Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.
A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.