2025. november 7. péntek Rezső
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei befektetési adatok és elemzések pénzügyi grafikon. Üzleti pénzügyi grafikon mozgó felfelé mutató nyíl grafikon
Gazdaság

Hiába romlott a nemzetközi hangulat, a magyar tőzsde nem torpant meg

Pénzcentrum
2025. november 7. 18:14

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt. A részvénypiac forgalma meghaladta a 23 milliárd forintot.

A vezető papírok vegyesen teljesítettek, de a nap legnagyobb nyertese egyértelműen a 4iG volt, amely közel 10 százalékot erősödött. A látványos emelkedés hátterében az állhat, hogy a vállalat elnöke, Jászai Gellért az Egyesült Államokban tárgyal a magyar üzleti delegáció tagjaként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a BÉT ellenállt a kedvezőtlen nemzetközi hangulatnak. Hozzátette, hogy a Richter papírjai maguk mögött hagyták a korábbi gyengélkedést, a Mol és az OTP pedig jó gyorsjelentést közölt, bár a bankrészvény fogadtatása visszafogottabb volt.

A Mol árfolyama 16 forinttal, 0,55 százalékkal 2920 forintra emelkedett 851 millió forintos forgalom mellett. Az OTP 30 forinttal, 0,09 százalékkal 32 470 forintra drágult, 13,5 milliárdos forgalommal. A Richter 50 forinttal, 0,51 százalékkal 9850 forintra csökkent, a Magyar Telekom pedig 10 forinttal, 0,56 százalékkal 1780 forintra esett.

A kis- és közepes vállalatok papírjait tömörítő BUMIX is erősödött, 2,48 százalékkal 10 463 pontra nőtt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A magyar tőzsde tehát enyhe pluszban zárta a hetet, miközben több európai piac esett.

 
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:42
19:31
19:15
18:57
18:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 7. 17:03
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 7. 18:42
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a...
Bankmonitor  |  2025. november 7. 14:18
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogjá...
MEDIA1  |  2025. november 7. 13:12
A függetlenség garantált - Rónai Egon, a Mészáros-közeli Indamedia műsorvezetője az Indamedia társtulajdonosával interjúzott a Ringier-felvásárlásról
Az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának legújabb adásában Starcz Ákos, az Index vezérigazgat...
ChikansPlanet  |  2025. november 7. 08:10
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 7.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
2025. november 7.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
2025. november 7.
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
NAPTÁR
Tovább
2025. november 7. péntek
Rezső
45. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
1 hete
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
3
2 hete
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
4
2 hete
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
5
4 napja
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 19:42
Trump: közel a háború vége, Orbán: csak az USA békepárti
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 18:57
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
Agrárszektor  |  2025. november 7. 19:32
Elindult a kifizetési lavina: már 44 milliárdot osztottak szét itthon