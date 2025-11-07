Hiába romlott a nemzetközi hangulat, a magyar tőzsde nem torpant meg

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt. A részvénypiac forgalma meghaladta a 23 milliárd forintot.

A vezető papírok vegyesen teljesítettek, de a nap legnagyobb nyertese egyértelműen a 4iG volt, amely közel 10 százalékot erősödött. A látványos emelkedés hátterében az állhat, hogy a vállalat elnöke, Jászai Gellért az Egyesült Államokban tárgyal a magyar üzleti delegáció tagjaként.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a BÉT ellenállt a kedvezőtlen nemzetközi hangulatnak. Hozzátette, hogy a Richter papírjai maguk mögött hagyták a korábbi gyengélkedést, a Mol és az OTP pedig jó gyorsjelentést közölt, bár a bankrészvény fogadtatása visszafogottabb volt.

A Mol árfolyama 16 forinttal, 0,55 százalékkal 2920 forintra emelkedett 851 millió forintos forgalom mellett. Az OTP 30 forinttal, 0,09 százalékkal 32 470 forintra drágult, 13,5 milliárdos forgalommal. A Richter 50 forinttal, 0,51 százalékkal 9850 forintra csökkent, a Magyar Telekom pedig 10 forinttal, 0,56 százalékkal 1780 forintra esett.

A kis- és közepes vállalatok papírjait tömörítő BUMIX is erősödött, 2,48 százalékkal 10 463 pontra nőtt.

A magyar tőzsde tehát enyhe pluszban zárta a hetet, miközben több európai piac esett.