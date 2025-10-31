Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal.
Izmosan kelt a forint: merre indul pénteken az árfolyam?
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 388,40 forinton állt, alacsonyabban a csütörtök esti 388,65 forintnál. A dollár jegyzése 336,08 forintról 335,70 forintra csökkent, a svájci franké pedig 419,20 forintról 418,87 forintra süllyedt. Az euró jegyzése 1,1569 dollárra változott a csütörtök esti 1,1564 dollárról.
Magyarország gazdasági teljesítménye elmaradt az uniós átlagtól: nagy a baj.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.
A megszokottól eltérően ezúttal csütörtök reggel 8 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyet élőben követhetnek nálunk.
A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata.
Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.
Az NGM közölte, hogy változik a Demján Sándor Program keretein belül felvehető maximális összeg.
Orbán attól tart, hogy az amerikai szankciók miatt az energiaárak jelentősen emelkednének.
Számos praktikus megoldás létezik, amelyekkel jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás anélkül, hogy az a komfortunk rovására menne.
A hosszú távú, fegyelmezett befektetés még a válságok idején is komoly vagyonnövekedést eredményezhet.
Ismét szokatlan időpontban hirdetettek meg Kormányinfót, ezúttal csütörtök reggel lesz a sajtótájékoztató.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben tartott vizsgálatot.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője előrejelzésében kiemelte, új csúcson járt napközben a BUX index kedden, szerdán iránykereséssel indulhat a kereskedés.
Már az is valami, ha nem zuhan tovább: súlyos ítélet született a magyar gazdaságról, erre számíthatunk 2025 hátralévő részében
A magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben is stagnálhatott az előző negyedévhez képest a Portfolio elemzői felmérése szerint.
Karácsony Gergely szerint az az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp, hanem már halálos döfés.
Szeptemberben 589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
Az euró - röviddel hét óra előtt - 388,24 forinton állt, magasabban a kedd esti 388,08 forintnál.
