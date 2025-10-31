2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hungarian Forint with coins.
Gazdaság

Izmosan kelt a forint: merre indul pénteken az árfolyam?

MTI
2025. október 31. 08:12

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel.

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró hét órakor 388,40 forinton állt, alacsonyabban a csütörtök esti 388,65 forintnál. A dollár jegyzése 336,08 forintról 335,70 forintra csökkent, a svájci franké pedig 419,20 forintról 418,87 forintra süllyedt. Az euró jegyzése 1,1569 dollárra változott a csütörtök esti 1,1564 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
08:44
08:31
08:12
08:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 30. 16:47
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
KonyhaKontrolling  |  2025. október 31. 07:45
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez...
Bankmonitor  |  2025. október 31. 02:21
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosí...
MEDIA1  |  2025. október 30. 16:59
Új évadot rendelt az RTL az Ingatlanvadászokból - elindult a jelentkezés
Az RTL ma közzétette, hogy Fördős Zé vezetésével folytatódik az ingatlanos reality-je, az Ingatlanva...
Holdblog  |  2025. október 30. 09:47
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögöt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 30.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2025. október 30.
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
3 napja
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
3
1 hete
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
4
6 napja
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
5
22 órája
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bruttó érték
gyakorlatilag: újérték, de a biztosítói ujjérték-fogalmunktól azonban annyiban eltér, hogy azaz eredeti beszerzés, vagy az eredeti létesítés időpontjában rögzített újérték, nem pedig a biztosítási kockázatviselés időszakában, vagy tartama alatt létező ismételt újrabeszerzéskori újérték.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 08:02
Ennyit a vénasszonyok nyaráról, már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál hidegfront tart Magyarország felé
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 07:00
Hordó nélkül, panelben is? Íme a nagyi titka: ettől lesz igazán roppanós a házi savanyú káposzta
Agrárszektor  |  2025. október 31. 08:14
Változhat a szabályozás az EU-ban: erre jobb, ha mindenki felkészül