Újabb fizetésemelés jön a közszférában, ennyivel kereshetnek többet januártól

Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.

A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét - közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán.

Navracsics Tibor hozzátette: január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.

Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA

