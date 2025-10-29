2025. október 29. szerda Nárcisz
Budapest, 2023. november 13.Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter beszél a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Szuverenitás címû konferenciáján a Várkert Bazárban 2023. november 13-án.MTI/Koszticsák Szilárd
Gazdaság

Újabb fizetésemelés jön a közszférában, ennyivel kereshetnek többet januártól

Pénzcentrum/MTI
2025. október 29. 20:33

Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.

A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét - közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Navracsics Tibor hozzátette: január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.

Kapcsolódó cikkeink:

Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
