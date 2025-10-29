Az NGM közölte, hogy változik a Demján Sándor Program keretein belül felvehető maximális összeg.
Újabb fizetésemelés jön a közszférában, ennyivel kereshetnek többet januártól
Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.
A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét - közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán.
Navracsics Tibor hozzátette: január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
A hosszú távú, fegyelmezett befektetés még a válságok idején is komoly vagyonnövekedést eredményezhet.
Ismét szokatlan időpontban hirdetettek meg Kormányinfót, ezúttal csütörtök reggel lesz a sajtótájékoztató.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben tartott vizsgálatot.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője előrejelzésében kiemelte, új csúcson járt napközben a BUX index kedden, szerdán iránykereséssel indulhat a kereskedés.
Már az is valami, ha nem zuhan tovább: súlyos ítélet született a magyar gazdaságról, erre számíthatunk 2025 hátralévő részében
A magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben is stagnálhatott az előző negyedévhez képest a Portfolio elemzői felmérése szerint.
Karácsony Gergely szerint az az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp, hanem már halálos döfés.
Szeptemberben 589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
Az euró - röviddel hét óra előtt - 388,24 forinton állt, magasabban a kedd esti 388,08 forintnál.
Friss hírek a százhalombattai finomítóról: fontos dolgot közölt a Mol, így áll a termelés a tűz után
A MOL százhalombattai Dunai Finomítójában csökkentett kapacitással újraindult az üzemanyag-termelés a múlt heti tűzeset után.
Lengyelország gazdasági sikertörténete következetes reformok eredménye, míg Magyarország jelentősen lemaradt - állítja Dalibor Rohac közgazdász.
Enyhe negatív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.
Bizonytalanná vált három budapesti történelmi fürdő felújítása, mivel megakadályozták a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. hitelfelvételi tervét.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákhoz képest kedd reggelre a nemzetközi piacokon.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Az energiapolitikai szakértő szerint a kormány már belátja, hogy az orosz energiafüggés fenntarthatatlan, a technológiai átállás pedig akár "holnap" is elkezdődhetne.
Aki december 1-ig beadja az igényét, akár már jövő januárban megkaphatja az összeget.
A részvénypiac forgalma 27,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra gyengült 18 órakor.
Közel húsz érdekvédelmi és szakmai szervezet levelet írt Lantos Csaba energiaügyi miniszternek.
