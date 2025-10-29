2025. október 29. szerda Nárcisz
Digitális pénzügyi műszerfal több piros gyertyatartó grafikonokkal, amelyek a medvés lendületet és a gazdasági nehézséget jelképezik. tőzsdei esés, pénzügyi technológia, medvés trendek, AI befektetési eszközök, válságbefektetés é
Gazdaság

Így kaszálhatnak az élelmes magyarok is milliókat ezzel a befektetési trükkel: sokaknak beválik

Pénzcentrum
2025. október 29. 13:30

Bár a részvények nem tartoznak a hétköznapi megtakarítási formák közé, a hosszú távú, rendszeres befektetés erejét jól mutatja, mekkora vagyont lehet felhalmozni pusztán havi néhány tíz dollárral is. Egy látványos TikTok-videó most azt szemlélteti, mi történt volna, ha valaki 1999 óta minden hónapban 100 dollárt fektet be a BlackRock részvényeibe – az eredmény még a profikat is meglepné.

Egy népszerű pénzügyi TikTok-videó látványosan mutatja be, mit jelent a Dollar Cost Averaging (DCA) hosszú távon. A módszer lényege, hogy valaki rendszeresen, azonos összeget fektet be – például havi 100 dollárt – függetlenül attól, épp drága vagy olcsó az adott részvény:

@datainsights0

♬ Money, Money, Money - ABBA

A videó szerint, ha ezt a stratégiát 1999-ben kezdted volna el a BlackRock részvényeivel, az összesített befektetésed értéke mára több tízezer dollárra nőtt volna. A grafikon jól szemlélteti, hogy a hosszú távú, fegyelmezett befektetés még a válságok (például a 2008-as krízis) idején is komoly vagyonnövekedést eredményezhetett.

A Pénzcentrum néhány hónapja szavazást is indított, hogy megtudja: olvasóink mibe fektetnék a pénzüket egy ennyire bizonytalan gazdasági környezetben. A cikk itt olvasható el:

Rengeteg magyar készül radikális lépésre a pénzével: durván meggazdagodhat, aki időben lép
EZ IS ÉRDEKELHET
Rengeteg magyar készül radikális lépésre a pénzével: durván meggazdagodhat, aki időben lép
Az elmúlt hónapokban újabb gazdasági vihar kezdett kibontakozni: a vámháborúk következményei nem csak a világgazdaságot érintik, hanem a magyar háztartások pénzügyeit is.
Címlapkép: Getty Images
14:42
14:26
13:58
13:45
13:30
