Így kaszálhatnak az élelmes magyarok is milliókat ezzel a befektetési trükkel: sokaknak beválik

Bár a részvények nem tartoznak a hétköznapi megtakarítási formák közé, a hosszú távú, rendszeres befektetés erejét jól mutatja, mekkora vagyont lehet felhalmozni pusztán havi néhány tíz dollárral is. Egy látványos TikTok-videó most azt szemlélteti, mi történt volna, ha valaki 1999 óta minden hónapban 100 dollárt fektet be a BlackRock részvényeibe – az eredmény még a profikat is meglepné.
Egy népszerű pénzügyi TikTok-videó látványosan mutatja be, mit jelent a Dollar Cost Averaging (DCA) hosszú távon. A módszer lényege, hogy valaki rendszeresen, azonos összeget fektet be – például havi 100 dollárt – függetlenül attól, épp drága vagy olcsó az adott részvény:
A videó szerint, ha ezt a stratégiát 1999-ben kezdted volna el a BlackRock részvényeivel, az összesített befektetésed értéke mára több tízezer dollárra nőtt volna. A grafikon jól szemlélteti, hogy a hosszú távú, fegyelmezett befektetés még a válságok (például a 2008-as krízis) idején is komoly vagyonnövekedést eredményezhetett.
Már az is valami, ha nem zuhan tovább: súlyos ítélet született a magyar gazdaságról, erre számíthatunk 2025 hátralévő részében
A magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben is stagnálhatott az előző negyedévhez képest a Portfolio elemzői felmérése szerint.
Karácsony Gergely szerint az az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp, hanem már halálos döfés.
Szeptemberben 589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
Az euró - röviddel hét óra előtt - 388,24 forinton állt, magasabban a kedd esti 388,08 forintnál.
Friss hírek a százhalombattai finomítóról: fontos dolgot közölt a Mol, így áll a termelés a tűz után
A MOL százhalombattai Dunai Finomítójában csökkentett kapacitással újraindult az üzemanyag-termelés a múlt heti tűzeset után.
Lengyelország gazdasági sikertörténete következetes reformok eredménye, míg Magyarország jelentősen lemaradt - állítja Dalibor Rohac közgazdász.
Enyhe negatív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.
Bizonytalanná vált három budapesti történelmi fürdő felújítása, mivel megakadályozták a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. hitelfelvételi tervét.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákhoz képest kedd reggelre a nemzetközi piacokon.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Az energiapolitikai szakértő szerint a kormány már belátja, hogy az orosz energiafüggés fenntarthatatlan, a technológiai átállás pedig akár "holnap" is elkezdődhetne.
Aki december 1-ig beadja az igényét, akár már jövő januárban megkaphatja az összeget.
A részvénypiac forgalma 27,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra gyengült 18 órakor.
Közel húsz érdekvédelmi és szakmai szervezet levelet írt Lantos Csaba energiaügyi miniszternek.
A pénzügyőrök egy parkoló autóban és egy nyitott raktárban több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le.
Orbán Viktor a jövő héten Washingtonban egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel az orosz szankciókról.
Az amerikai importőrök a vámok miatti aggodalmak hatására előrehozták a tavaszi rendeléseiket.
Az arany ára közel 2%-kal esett vissza hétfőn, mivel az enyhülő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek növelték a kockázatvállalási hajlandóságot a részvénypiacokon.
