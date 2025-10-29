Így kaszálhatnak az élelmes magyarok is milliókat ezzel a befektetési trükkel: sokaknak beválik

Bár a részvények nem tartoznak a hétköznapi megtakarítási formák közé, a hosszú távú, rendszeres befektetés erejét jól mutatja, mekkora vagyont lehet felhalmozni pusztán havi néhány tíz dollárral is. Egy látványos TikTok-videó most azt szemlélteti, mi történt volna, ha valaki 1999 óta minden hónapban 100 dollárt fektet be a BlackRock részvényeibe – az eredmény még a profikat is meglepné.

Egy népszerű pénzügyi TikTok-videó látványosan mutatja be, mit jelent a Dollar Cost Averaging (DCA) hosszú távon. A módszer lényege, hogy valaki rendszeresen, azonos összeget fektet be – például havi 100 dollárt – függetlenül attól, épp drága vagy olcsó az adott részvény:

A videó szerint, ha ezt a stratégiát 1999-ben kezdted volna el a BlackRock részvényeivel, az összesített befektetésed értéke mára több tízezer dollárra nőtt volna. A grafikon jól szemlélteti, hogy a hosszú távú, fegyelmezett befektetés még a válságok (például a 2008-as krízis) idején is komoly vagyonnövekedést eredményezhetett.

