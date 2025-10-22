2025. október 22. szerda Előd
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal férfiak védőmaszkot viselnek a Covid-19 elleni védelem érdekében, akik aggódnak a munkanélküliség miatt, az üzletembernek nem sikerült reménytelennek, kétségbeesettnek, szomorúnak és csüggedtnek éreznie magát az életben.
Gazdaság

Vészjósló adatok a magyar munkaerőpiacról: megállt a növekedés, válság közeleg?

Pénzcentrum
2025. október 22. 19:29

Szeptemberben 4 millió 669 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma a 15-74 év közötti munkaképes korú népesség körében, ami 6 ezer fővel alacsonyabb az augusztusi szintnél, és 29 ezerrel elmarad a tavaly szeptemberitől. A háromhavi adatok alapján, 2025. július-szeptember között a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 679 ezer fő volt, amiszinte megegyezik a megelőző három hónap foglalkoztatási adatával, azonban 29,5 ezerrel gyengébb az egy évvel ezelőtti szintnél.

A munkanélküliségi ráta 2025. szeptemberben és július-szeptember között is 4,4%-ról 4,5%-ra emelkedett, ami megfelelt várakozásunknak és a piaci konszenzusnak is. Utoljára februárban volt ilyen magas a munkanélküliségi ráta. Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásai alapján szeptember végén a regisztrált álláskeresők száma 220,2 ezer fő volt, ami 3,6%-os mérséklődés az egy évvel korábbihoz képest, és 1%-os csökkenést jelent havi alapon. Az álláskeresők száma az elmúlt három hónapot jellemző enyhe növekvő trendet követően fordult ismét csökkenésbe szeptemberben. A foglalkoztatók 27,1 ezer üres álláshelyet jelentettek be szeptemberben, ami havi szinten 11%-os csökkenést jelent.

Kapcsolódó cikkeink:

Folytatódott a foglalkoztatottak számának lassú mérséklődése, és május óta nem látott szintre, idei mélypontja közelébe esett vissza a foglalkoztatottak száma. A nyári hónapokat követően a munkanélküliek számának kisebb emelkedésével számolni lehetett. Kismértékben csökkent a gazdaságilak aktívak száma (potenciális munkaerő-állomány) szeptemberben, de ami meglepő, hogy ezzel párhuzamosan a gazdaságilag nem aktívak száma is csökkent, kevesebben is kerestek munkát, továbbá a munkaerőkínálat is csökkent szeptemberben. A háromhavi adatok szebb képet mutatnak, mivel a júliusi kedvezőbb adatokat is számításba veszi az átlag. A foglalkoztatás növekedését korlátozza az előttünk álló időszakban, hogy a 15-74 éves korú népesség, tehát a munkaképes korosztály egy év alatt nagyjából 69 ezer fővel csökkent és augusztushoz képest is csökkenést láttunk.

A munkaerőpiacon pozitív trendfordulóra csak akkor lehet számítani, ha a gazdasági növekedés is érezhetőbben magára talál. A gazdaság éledezését idővel a munkaerőpiac is követheti. Ugyanakkor a munkaerőpiacok reakcióideje kifejezetten lassú, a beálló reálgazdasági változások 9-12 hónapos késéssel jelenhetnek meg a munkaerő iránti keresletben. Idővel a vállalatok bizonytalanságának enyhülésével újra elindulhat a munkaerő toborzása. 2025-re továbbra is 4,4%-os átlagos munkanélküliségi rátával számolunk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#munkahely #munkanélküli #foglalkoztatás #gazdaság #munkanélküliség #munkaerőpiac #statisztika #munkaerőhiány #foglalkoztatottság #gazdasági növekedés #munkanélküliek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:29
19:14
19:13
18:58
18:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 22. 16:40
Jönnek az Otthon Start várva várt módosításai - Nő a jogosultak köre  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
MEDIA1  |  2025. október 22. 18:14
A magyar független sajtó kapta a 2025-ös nemzetközi sajtószabadság-díjat - történelmi elismerés Bécsből!
A magyar független médiumok kapták a 2025-ös IPI-IMS Free Media Pioneer Award nemzetközi sajtószabad...
ChikansPlanet  |  2025. október 22. 12:43
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági k...
Holdblog  |  2025. október 22. 10:07
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyani...
Bankmonitor  |  2025. október 22. 00:35
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos rés...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 22.
Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
2025. október 22.
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
2025. október 22.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 22. szerda
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
1 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
3
1 hete
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
4
2 hete
Megcsúszott a forint: estére már ennyit kellett fizetni az euróért és a dollárért
5
1 hete
Brutálisan lerontotta Magyarország kilátásait az IMF: csúnyán földbe állt a gazdaság 2025-ben, jövőre sem várható repülőrajt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bank
A középkorban a bank eleinte csak egy pad volt, ahol egy elismervényt kaptak a kereskedők, amit egy másik városban pénzre válthattak. Ma pedig egy pénzintézet, ahol a pénzünket tarthatjuk vagy például hitelt vehetünk fel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 19:14
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 18:58
Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
Agrárszektor  |  2025. október 22. 19:28
Egyértelmű előrejelzést adtak arról, hogyan változhat meg a magyar agrárium