Vészjósló adatok a magyar munkaerőpiacról: megállt a növekedés, válság közeleg?

Szeptemberben 4 millió 669 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma a 15-74 év közötti munkaképes korú népesség körében, ami 6 ezer fővel alacsonyabb az augusztusi szintnél, és 29 ezerrel elmarad a tavaly szeptemberitől. A háromhavi adatok alapján, 2025. július-szeptember között a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 679 ezer fő volt, amiszinte megegyezik a megelőző három hónap foglalkoztatási adatával, azonban 29,5 ezerrel gyengébb az egy évvel ezelőtti szintnél.

A munkanélküliségi ráta 2025. szeptemberben és július-szeptember között is 4,4%-ról 4,5%-ra emelkedett, ami megfelelt várakozásunknak és a piaci konszenzusnak is. Utoljára februárban volt ilyen magas a munkanélküliségi ráta. Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásai alapján szeptember végén a regisztrált álláskeresők száma 220,2 ezer fő volt, ami 3,6%-os mérséklődés az egy évvel korábbihoz képest, és 1%-os csökkenést jelent havi alapon. Az álláskeresők száma az elmúlt három hónapot jellemző enyhe növekvő trendet követően fordult ismét csökkenésbe szeptemberben. A foglalkoztatók 27,1 ezer üres álláshelyet jelentettek be szeptemberben, ami havi szinten 11%-os csökkenést jelent.

Folytatódott a foglalkoztatottak számának lassú mérséklődése, és május óta nem látott szintre, idei mélypontja közelébe esett vissza a foglalkoztatottak száma. A nyári hónapokat követően a munkanélküliek számának kisebb emelkedésével számolni lehetett. Kismértékben csökkent a gazdaságilak aktívak száma (potenciális munkaerő-állomány) szeptemberben, de ami meglepő, hogy ezzel párhuzamosan a gazdaságilag nem aktívak száma is csökkent, kevesebben is kerestek munkát, továbbá a munkaerőkínálat is csökkent szeptemberben. A háromhavi adatok szebb képet mutatnak, mivel a júliusi kedvezőbb adatokat is számításba veszi az átlag. A foglalkoztatás növekedését korlátozza az előttünk álló időszakban, hogy a 15-74 éves korú népesség, tehát a munkaképes korosztály egy év alatt nagyjából 69 ezer fővel csökkent és augusztushoz képest is csökkenést láttunk.

A munkaerőpiacon pozitív trendfordulóra csak akkor lehet számítani, ha a gazdasági növekedés is érezhetőbben magára talál. A gazdaság éledezését idővel a munkaerőpiac is követheti. Ugyanakkor a munkaerőpiacok reakcióideje kifejezetten lassú, a beálló reálgazdasági változások 9-12 hónapos késéssel jelenhetnek meg a munkaerő iránti keresletben. Idővel a vállalatok bizonytalanságának enyhülésével újra elindulhat a munkaerő toborzása. 2025-re továbbra is 4,4%-os átlagos munkanélküliségi rátával számolunk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!