Délelőtt fél tíztől Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Itt a kormány őszi adócsomagja: meglepő elemek is vannak benne, mutatjuk a részleteket
A kormány benyújtotta első adócsomagját, amely főként technikai módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz, míg a jelentősebb változtatások a második csomagban várhatók. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet több adónemet érint, köztük a kriptoeszközök adózását, a K+F tevékenységek adókedvezményeit és a családi adókedvezményeket - számolt be róla a Portfolio cikke.
A kriptoeszközökkel kereskedők számára kedvező változás, hogy 2025-től az adóévet megelőző bármely évben bevallott, adókiegyenlítésként még el nem számolt veszteséget figyelembe lehet venni az adókiegyenlítésre jogosító összeg meghatározásakor. Korábban ez a lehetőség csak az adóévet megelőző két évre vonatkozott. Az új szabály már a 2025-ös adóévre vonatkozó bevallásban alkalmazható.
Szigorítást jelent viszont azon vállalkozások számára, amelyek felsőoktatási intézménnyel, kutatóintézettel vagy az MTA-val közösen végeznek K+F tevékenységet. A tervezet szerint a jövőben K+F költségeik csak 10%-át tudják adókedvezményként érvényesíteni, míg korábban a teljes összeget figyelembe lehetett venni.
A csoportos adóalanyiságra vonatkozóan pontosítják a csoportképviselő kijelölésére vonatkozó szabályokat a képviselő megszűnése esetén. Emellett 2026-tól bővül a csoporttagok és a kívül maradó adóalanyok egyetemleges felelősségének köre, amely már nem csak az áfára, hanem az Art-ban meghatározott jogkövetkezményekre is kiterjed.
Az ajándékozási illeték alóli mentességek kiegészülnek a végelszámolás során elengedett tagi kölcsönnel. A Kiva esetében egyértelműen elkülönítik a készpénzt az elektronikus pénzeszközöktől, így a pénztárban nyilvántartott összeg meghatározásakor ezeket nem kell majd figyelembe venni.
2025. október 1-jén életbe lépett a háromgyermekes anyák adómentessége, amelyhez év közben adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni a munkáltató felé. Ennek hiányában az adómentesség utólag, a 2026. május 20-ig benyújtandó adóbevallásban érvényesíthető.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
2026. január 1-jétől tovább nő az eltartottankénti adóalap-kedvezmény mértéke. Egy gyermek esetén a havonkénti adóalap-csökkentés összege a jelenlegi 100 ezer forintról 133 340 forintra emelkedik, két gyermek esetén pedig ennek a duplájára.
A reklámadó felfüggesztése meghosszabbodik 2026. december 31-ig, vagyis jövőre továbbra sem kell reklámadót fizetni. A regisztrációs adót illetően egyértelműsítik, hogy ha egy jármű tulajdonosa és üzembentartója külön személy, akkor mindig a tulajdonos fizeti az adót.
A kiskereskedelmi adó esetében a jelenlegi, ideiglenes adókulcsokat meghosszabbítják 2026 végéig. A helyi adókról szóló törvényben a vagyoni értékű jog definíciója kiegészül a lízingbevevői joggal és a tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői joggal. Emellett szűkül az önkormányzatok adókivetési joga, 2026-tól nem csak termőföldre, hanem erdőre és ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra sem vethető ki települési adó.
A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?
A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb deficitje a kérdéses hónapban.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ön ismertette Magyarország energiastratégiáját, külön kitérve az évek óta halogatott Paks II. projektre is.
A miniszter egy nagy autóipari beruházásról beszélt, amely több tízezer munkahelyet teremthet a városban és környékén.
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
Surányi György és Bod Péter Ákos is bírálta Nagy Márton nyilatkozatát, amely szerintük gyengíti az MNB hitelességét és a forint árfolyamát.
2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére.
Érdekesség, hogy Magyarországon a politikai beállítódás alig befolyásolja a fiskális várakozásokat.
Az Európai Központi Bank vezető döntéshozói szerint a jelenlegi kamatlábak megfelelőek.
A MOL vezére figyelmeztetett, hogy egy esetleges dízelhiány súlyos következményekkel járna a közép-európai régióban.
A magyar gazdaságpolitikának a jövőben a hatékonyság és termelékenység javítására kell összpontosítania az eddigi extenzív megközelítés helyett.
Megfordult a helyzet: az árkülönbség csökken, miközben a geopolitikai és ellátásbiztonsági kockázatok folyamatosan nőnek.
Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is független intézmény, és a kormány nem avatkozik bele a jegybank döntéseibe.
A magyar kormányfő erős narratívát fogalmazott meg tavaly év elején azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene Magyarországnak. A tettek azonban még váratnak magukra.
Közel 300 milliárd forintból épül meg a mohácsi Duna-híd, aminek a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint napi 600 autó lesz a forgalma.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát