Interior of Hungarian Parliament Building.
Gazdaság

Itt a kormány őszi adócsomagja: meglepő elemek is vannak benne, mutatjuk a részleteket

Pénzcentrum
2025. október 9. 15:22

A kormány benyújtotta első adócsomagját, amely főként technikai módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz, míg a jelentősebb változtatások a második csomagban várhatók. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet több adónemet érint, köztük a kriptoeszközök adózását, a K+F tevékenységek adókedvezményeit és a családi adókedvezményeket - számolt be róla a Portfolio cikke.

A kriptoeszközökkel kereskedők számára kedvező változás, hogy 2025-től az adóévet megelőző bármely évben bevallott, adókiegyenlítésként még el nem számolt veszteséget figyelembe lehet venni az adókiegyenlítésre jogosító összeg meghatározásakor. Korábban ez a lehetőség csak az adóévet megelőző két évre vonatkozott. Az új szabály már a 2025-ös adóévre vonatkozó bevallásban alkalmazható.

Szigorítást jelent viszont azon vállalkozások számára, amelyek felsőoktatási intézménnyel, kutatóintézettel vagy az MTA-val közösen végeznek K+F tevékenységet. A tervezet szerint a jövőben K+F költségeik csak 10%-át tudják adókedvezményként érvényesíteni, míg korábban a teljes összeget figyelembe lehetett venni.

A csoportos adóalanyiságra vonatkozóan pontosítják a csoportképviselő kijelölésére vonatkozó szabályokat a képviselő megszűnése esetén. Emellett 2026-tól bővül a csoporttagok és a kívül maradó adóalanyok egyetemleges felelősségének köre, amely már nem csak az áfára, hanem az Art-ban meghatározott jogkövetkezményekre is kiterjed.

Az ajándékozási illeték alóli mentességek kiegészülnek a végelszámolás során elengedett tagi kölcsönnel. A Kiva esetében egyértelműen elkülönítik a készpénzt az elektronikus pénzeszközöktől, így a pénztárban nyilvántartott összeg meghatározásakor ezeket nem kell majd figyelembe venni.

2025. október 1-jén életbe lépett a háromgyermekes anyák adómentessége, amelyhez év közben adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni a munkáltató felé. Ennek hiányában az adómentesség utólag, a 2026. május 20-ig benyújtandó adóbevallásban érvényesíthető.

2026. január 1-jétől tovább nő az eltartottankénti adóalap-kedvezmény mértéke. Egy gyermek esetén a havonkénti adóalap-csökkentés összege a jelenlegi 100 ezer forintról 133 340 forintra emelkedik, két gyermek esetén pedig ennek a duplájára.

A reklámadó felfüggesztése meghosszabbodik 2026. december 31-ig, vagyis jövőre továbbra sem kell reklámadót fizetni. A regisztrációs adót illetően egyértelműsítik, hogy ha egy jármű tulajdonosa és üzembentartója külön személy, akkor mindig a tulajdonos fizeti az adót.

A kiskereskedelmi adó esetében a jelenlegi, ideiglenes adókulcsokat meghosszabbítják 2026 végéig. A helyi adókról szóló törvényben a vagyoni értékű jog definíciója kiegészül a lízingbevevői joggal és a tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői joggal. Emellett szűkül az önkormányzatok adókivetési joga, 2026-tól nem csak termőföldre, hanem erdőre és ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra sem vethető ki települési adó.
