Rég nem látott mozgás történt a devizapiacon, a forint ma mindenkit meglepett

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor, napközben 389,08 forint és 390,93 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,16 forintról 419,60 forintra csökkent, míg a dolláré 335,02 forintról 333,88 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1656 dollárról 1,1666 dollárra változott.

