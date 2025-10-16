2025. október 16. csütörtök Gál
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Rég nem látott mozgás történt a devizapiacon, a forint ma mindenkit meglepett

Pénzcentrum/MTI
2025. október 16. 19:12

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor, napközben 389,08 forint és 390,93 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,16 forintról 419,60 forintra csökkent, míg a dolláré 335,02 forintról 333,88 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1656 dollárról 1,1666 dollárra változott.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:38
19:32
19:12
19:04
18:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 16. 16:40
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
Holdblog  |  2025. október 16. 16:17
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is...
MEDIA1  |  2025. október 16. 15:36
Baleset érte a Magyar Hang teherautóját - késni fog az aktuális lapszám az újságosoktól
Balesetet szenvedett a Magyar Hang friss számát a pozsonyi nyomdából a budapesti elosztóközpontokba...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 16. 13:50
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
iO Charts  |  2025. október 16. 11:01
A Constellation Software részvényelemzése (CSU) - Sorozatban
Az Constellation Software részvény (TSX:CSU) alapadatai, áttekintés A Constellation Software Inc. (C...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 16.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
2025. október 16.
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
2025. október 16.
Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
3
1 hete
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
4
2 hete
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
5
1 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 19:38
Budapesten találkozik Trump és Putyin
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 19:04
Mikor ajánlott a füvesítés ősszel? A füvesítés menete, lépései, a fű felülvetése
Agrárszektor  |  2025. október 16. 18:36
Nagy elbocsátások a élelmiszeripari óriásnál: több ezer embert küldenek el