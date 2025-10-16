2025. október 16. csütörtök Gál
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy harmincas éveiben járó olajmezői munkás egy hideg, napos, téli reggelen egy olaj- és gázfúrótelepen szivattyúzza le a vezetékeket.
Gazdaság

Januártól drámai fordulat jön az energiafronton: Magyarország kedvezményei is megszűnnének

Pénzcentrum
2025. október 16. 17:35

Az Európai Parlament két szakbizottsága támogatja az orosz gáz- és olajimport betiltását 2026-tól, szigorítva az eredeti javaslatot, és eltörölve a Magyarországra vonatkozó kedvezményeket, írja a HVG.

Az Európai Bizottság idén júniusban terjesztette elő az orosz energiaimport fokozatos megszüntetésére vonatkozó javaslatát. Ezt követően az Ipari, Kutatási és Energiaügyi, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jóváhagyta a tervezeteket, amelyek 2026. január 1-jétől betiltanák az orosz földgáz – csővezetékes és cseppfolyósított – importját. A szigorítások az olajra is kiterjednének, és eltörölnék a Magyarországra vonatkozó kedvezményeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabályozás szerint az energiaszolgáltatók a „vis maior” hivatkozásával felmondhatják az orosz gázimport-szerződéseket, mivel az új tilalom jogilag kötelező érvényű, és az ellenőrzésükön kívül eső cselekménynek minősül. Azok a vállalatok, amelyek megszegik a tilalmat, súlyos büntetésre számíthatnak.

Mérföldkőhöz ért az orosz gázról való leválás: itt a bejelentés, nagymértékben csökken a függőség
EZ IS ÉRDEKELHET
Mérföldkőhöz ért az orosz gázról való leválás: itt a bejelentés, nagymértékben csökken a függőség
A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé.

A Renew Europe és a Progresszív Szlovákia képviselőcsoportja szerint életképes alternatívák léteznek az orosz gázra, és a Közép-Európában, valamint a balti államokban szerzett tapasztalatok bizonyítják az átállás sikerességét.

A javaslatot 83 szavazattal 9 ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatták, így a Magyarország számára kedvező kivételek eltörlése várható. Az EP-plenáris ülésen a tárgyalások megkezdése jövő héten várható, a cél, hogy még az idén végleges döntés szülessen az orosz energiaimport betiltásáról.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #európai parlament #magyarország #gazdaság #import #oroszország #benzinár #tilalom #gdp #olaj #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:00
17:44
17:35
17:14
17:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 16. 16:40
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
Holdblog  |  2025. október 16. 16:17
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is...
MEDIA1  |  2025. október 16. 15:36
Baleset érte a Magyar Hang teherautóját - késni fog az aktuális lapszám az újságosoktól
Balesetet szenvedett a Magyar Hang friss számát a pozsonyi nyomdából a budapesti elosztóközpontokba...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 16. 13:50
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
iO Charts  |  2025. október 16. 11:01
A Constellation Software részvényelemzése (CSU) - Sorozatban
Az Constellation Software részvény (TSX:CSU) alapadatai, áttekintés A Constellation Software Inc. (C...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 16.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
2025. október 16.
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
2025. október 16.
Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
3
1 hete
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
4
2 hete
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
5
2 hete
Kiszivárgott! Már készülnek a magyar euró bevezetésére: így fog kinézni az érme, bankjegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Swap ügylet
Minden olyan deviza csere ügylet, mely két egyidőben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú - azonnali és határidős - váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege. Két devizanem közötti, ellentétes irányú azonnali és határidős csere ügylet. Devizacsere-ügylet megkötésével az egyik devizában meglévő eszközünket elveszítjük azért, hogy a másik devizában időszakosan fellépő finanszírozási igényünket árfolyamkockázat felvállalása nélkül teljesíthessük (strukturális likviditási hiány). A bankok hasonló ügyletekkel fedezik a devizahitelezésből eredő kockázataik nagy részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 18:00
Kvíz: Jártál már az egri várban? Mutasd, mit tudsz az ország leghíresebb történelmi kirándulóhelyéről!
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 16:05
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
Agrárszektor  |  2025. október 16. 17:31
Veszélyes kártevő pusztítja a magyar diófákat: ez lehet a megoldás ellene?