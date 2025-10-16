A PayPal blockchain partnere, a Paxos szerdán egy "technikai hiba" következtében tévedésből 300 billió dollár értékű PYUSD stablecoinjt hozott létre.
Januártól drámai fordulat jön az energiafronton: Magyarország kedvezményei is megszűnnének
Az Európai Parlament két szakbizottsága támogatja az orosz gáz- és olajimport betiltását 2026-tól, szigorítva az eredeti javaslatot, és eltörölve a Magyarországra vonatkozó kedvezményeket, írja a HVG.
Az Európai Bizottság idén júniusban terjesztette elő az orosz energiaimport fokozatos megszüntetésére vonatkozó javaslatát. Ezt követően az Ipari, Kutatási és Energiaügyi, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jóváhagyta a tervezeteket, amelyek 2026. január 1-jétől betiltanák az orosz földgáz – csővezetékes és cseppfolyósított – importját. A szigorítások az olajra is kiterjednének, és eltörölnék a Magyarországra vonatkozó kedvezményeket.
A szabályozás szerint az energiaszolgáltatók a „vis maior” hivatkozásával felmondhatják az orosz gázimport-szerződéseket, mivel az új tilalom jogilag kötelező érvényű, és az ellenőrzésükön kívül eső cselekménynek minősül. Azok a vállalatok, amelyek megszegik a tilalmat, súlyos büntetésre számíthatnak.
A Renew Europe és a Progresszív Szlovákia képviselőcsoportja szerint életképes alternatívák léteznek az orosz gázra, és a Közép-Európában, valamint a balti államokban szerzett tapasztalatok bizonyítják az átállás sikerességét.
A javaslatot 83 szavazattal 9 ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatták, így a Magyarország számára kedvező kivételek eltörlése várható. Az EP-plenáris ülésen a tárgyalások megkezdése jövő héten várható, a cél, hogy még az idén végleges döntés szülessen az orosz energiaimport betiltásáról.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
A világ nyolc országában a lakosság több mint fele napi maximum 1000 forintból él, ami több száz millió embert jelent, azonban nem ez lehet a...
Újra rengeteg uniós pénzt bukhat Magyarország: majdnem 4000 milliárd forintot fagyasztott már be Brüsszel
Az uniós források megszerzése egyre bonyolultabb bürokratikus folyamattá vált Magyarország számára.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre.
A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
Amíg egyesek szerint egy jól működő társadalom alapja az, ha a hagyományos nemi szerepeket megtartjuk, addig mások az egyenlőségben látnák a fényes jövőt.
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
Lassú a kilábalás: Magyarország az uniós középmezőnyben, de még mindig gyenge az ipar! Nézd meg, mely országok húzzák most Európa gazdaságát!
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Európa egyik legnagyobb gazdaságában, Franciaországban ismét napirendre került a vagyonadó.
Kína a következő öt évben is a csúcstechnológiai gyártásra helyezi a hangsúlyt, miközben a fogyasztás ösztönzése háttérbe szorul az USA-val folytatott verseny miatt,
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
Egyetlen hét alatt jött a fordulat: a papíripar vészhelyzetet jelentett, a minisztérium pedig szó nélkül hátrált meg.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Leleplezték: évekig trükköztek ezek a cégek Magyarországon, sokan futottak bele - komoly bírságokat szórtak ki
A döntés egy közigazgatási bírósági felülvizsgálatot követő, megismételt eljárás eredménye – közölte a versenyhivatal.
Brutálisan lerontotta Magyarország kilátásait az IMF: csúnyán földbe állt a gazdaság 2025-ben, jövőre sem várható repülőrajt
Az IMF jelentősen rontotta Magyarország gazdasági kilátásait: az idei évre mindössze 0,6%-os, 2026-ra pedig 2,1%-os GDP-növekedést prognosztizál.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Gazdasági helyzetkép Magyarországon – beszámoló a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról.
Egyre kevesebben házasodnak, sokan akkor döntenek a válás mellett, amikor a gyerekeik már kirepültek otthonról.
Enyhe negatív korrekcióval és inkább kiváró hangulattal indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
Brutális visszaesés a magyar autógyárakban: egyre nagyobb bajban az ipar, ebből nem lesz könnyű kimászni
Az előző hónaphoz képest sem jött enyhülés, a szezonálisan kiigazított adatok 2,3%-os visszaesést mutatnak.
Vegyes képet mutat a forint teljesítménye kedd reggelre a főbb devizákkal szemben: az euró kissé erősödött, a dollár gyengült, míg a svájci frank tovább drágult.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.