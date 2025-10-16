Januártól drámai fordulat jön az energiafronton: Magyarország kedvezményei is megszűnnének

Az Európai Parlament két szakbizottsága támogatja az orosz gáz- és olajimport betiltását 2026-tól, szigorítva az eredeti javaslatot, és eltörölve a Magyarországra vonatkozó kedvezményeket, írja a HVG.

Az Európai Bizottság idén júniusban terjesztette elő az orosz energiaimport fokozatos megszüntetésére vonatkozó javaslatát. Ezt követően az Ipari, Kutatási és Energiaügyi, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jóváhagyta a tervezeteket, amelyek 2026. január 1-jétől betiltanák az orosz földgáz – csővezetékes és cseppfolyósított – importját. A szigorítások az olajra is kiterjednének, és eltörölnék a Magyarországra vonatkozó kedvezményeket.

A szabályozás szerint az energiaszolgáltatók a „vis maior” hivatkozásával felmondhatják az orosz gázimport-szerződéseket, mivel az új tilalom jogilag kötelező érvényű, és az ellenőrzésükön kívül eső cselekménynek minősül. Azok a vállalatok, amelyek megszegik a tilalmat, súlyos büntetésre számíthatnak.

A Renew Europe és a Progresszív Szlovákia képviselőcsoportja szerint életképes alternatívák léteznek az orosz gázra, és a Közép-Európában, valamint a balti államokban szerzett tapasztalatok bizonyítják az átállás sikerességét.

A javaslatot 83 szavazattal 9 ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatták, így a Magyarország számára kedvező kivételek eltörlése várható. Az EP-plenáris ülésen a tárgyalások megkezdése jövő héten várható, a cél, hogy még az idén végleges döntés szülessen az orosz energiaimport betiltásáról.