Leleplezték: évekig trükköztek ezek a cégek Magyarországon, sokan futottak bele - komoly bírságokat szórtak ki

Az IMF jelentősen rontotta Magyarország gazdasági kilátásait: az idei évre mindössze 0,6%-os, 2026-ra pedig 2,1%-os GDP-növekedést prognosztizál.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 365,5 millió forintos bírságot szabott ki a Paradox biztonságtechnikai vállalatra és magyarországi disztribútorára, amiért a hatóság megállapítása szerint közel egy évtizeden át korlátozták a versenyt a hazai biztonságtechnikai piacon. A döntés egy közigazgatási bírósági felülvizsgálatot követő, megismételt eljárás eredménye – közölte a versenyhivatal.
A GVH szerint a Paradox Security Systems Bahamas Ltd., valamint a hazai értékesítésben részt vevő Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. és a Trióda Biztonságtechnika Zrt. olyan piaci magatartást tanúsítottak, amely korlátozta az értékesítők mozgásterét, és mesterségesen magasan tartotta az árakat. A forgalmazók nem értékesíthettek szabadon az Európai Unió más tagállamaiba, a cégek minimális árrést is meghatároztak, és az online árközlés tilalmával az internetes versenyt is visszafogták.
A versenyhatóság szerint ez a gyakorlat közvetlenül a fogyasztók pénztárcáját érintette, mivel a viszonteladók és a telepítők a magasabb árrések miatt a Paradox-termékeket részesítették előnyben más márkák helyett. A GVH hangsúlyozta: a vásárlók – a technológiai szaktudás hiánya miatt – jellemzően nem tudták felmérni, hogy a javasolt termék mögött torzított piaci ösztönzők állnak.
A megismételt eljárás eredményeként a Versenytanács 268 millió forintos bírságot szabott ki a Paradox Bahamasra, míg a Power 97,5 millió forintos szankciót kapott. A magyar disztribútor esetében enyhítő körülményként értékelték, hogy KKV-ként működik, a megismételt eljárásban együttműködést tanúsított, elismerte a jogsértést, és megfelelési program bevezetését vállalta, amelyet a hatóság elő is írt számára. A másik hazai szereplő, a Trióda már az alapeljárásban beismerte a jogsértést, így mára mindkét magyar disztribútor elismerte a GVH által feltárt kartellmechanizmusokat.
Gazdasági helyzetkép Magyarországon – beszámoló a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról.
Brutális visszaesés a magyar autógyárakban: egyre nagyobb bajban az ipar, ebből nem lesz könnyű kimászni
Az előző hónaphoz képest sem jött enyhülés, a szezonálisan kiigazított adatok 2,3%-os visszaesést mutatnak.
Vegyes képet mutat a forint teljesítménye kedd reggelre a főbb devizákkal szemben: az euró kissé erősödött, a dollár gyengült, míg a svájci frank tovább drágult.
Európa és Németország már dübörög, Magyarország tovább csúszik lefelé: vészjósló adatok érkeztek, erre rámehet a gazdaság
2025 júliusában az ipari termelés 1,8%-kal emelkedett az Európai Unióban az előző év azonos időszakához képest.
Vegyes teljesítményt mutatott a forint árfolyama hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
A forgalom meghaladta a 14 milliárd forintot, a vezető papírok vegyes teljesítményt mutattak.
Gyárfás Tamás ügyvédje szerint új, perdöntő bizonyítékok állnak rendelkezésre védence ártatlanságának igazolására a Fenyő-gyilkosság ügyében.
A 2025. 41. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A Standard & Poor's pénteken megerősítette Magyarország BBB mínusz besorolását negatív kilátással.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken.
A magyar gyümölcstermesztők kapták az egyik legnagyobb uniós mentőcsomagot, és a pénzt akár meg is duplázhatja is a kormány.
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 424,57 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.
A forint csütörtökön kora estére gyengült a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 0,42 százalékos eséssel, 424,57 pont mínuszban, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
