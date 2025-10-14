Leleplezték: évekig trükköztek ezek a cégek Magyarországon, sokan futottak bele - komoly bírságokat szórtak ki

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 365,5 millió forintos bírságot szabott ki a Paradox biztonságtechnikai vállalatra és magyarországi disztribútorára, amiért a hatóság megállapítása szerint közel egy évtizeden át korlátozták a versenyt a hazai biztonságtechnikai piacon. A döntés egy közigazgatási bírósági felülvizsgálatot követő, megismételt eljárás eredménye – közölte a versenyhivatal.

A GVH szerint a Paradox Security Systems Bahamas Ltd., valamint a hazai értékesítésben részt vevő Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. és a Trióda Biztonságtechnika Zrt. olyan piaci magatartást tanúsítottak, amely korlátozta az értékesítők mozgásterét, és mesterségesen magasan tartotta az árakat. A forgalmazók nem értékesíthettek szabadon az Európai Unió más tagállamaiba, a cégek minimális árrést is meghatároztak, és az online árközlés tilalmával az internetes versenyt is visszafogták.

A versenyhatóság szerint ez a gyakorlat közvetlenül a fogyasztók pénztárcáját érintette, mivel a viszonteladók és a telepítők a magasabb árrések miatt a Paradox-termékeket részesítették előnyben más márkák helyett. A GVH hangsúlyozta: a vásárlók – a technológiai szaktudás hiánya miatt – jellemzően nem tudták felmérni, hogy a javasolt termék mögött torzított piaci ösztönzők állnak.

A megismételt eljárás eredményeként a Versenytanács 268 millió forintos bírságot szabott ki a Paradox Bahamasra, míg a Power 97,5 millió forintos szankciót kapott. A magyar disztribútor esetében enyhítő körülményként értékelték, hogy KKV-ként működik, a megismételt eljárásban együttműködést tanúsított, elismerte a jogsértést, és megfelelési program bevezetését vállalta, amelyet a hatóság elő is írt számára. A másik hazai szereplő, a Trióda már az alapeljárásban beismerte a jogsértést, így mára mindkét magyar disztribútor elismerte a GVH által feltárt kartellmechanizmusokat.