2025. október 2. csütörtök Petra
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Portland, OR, USA - 2024. november 11.: A havi aktív felhasználók száma alapján legnépszerűbb közösségi médiakalmazások, köztük a Facebook, a YouTube, az Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a WeChat, a Telegram, a Messenger és a Snapchat
Gazdaság

Komoly bírságot kapott a GVH-tól Halmi Bence: ezt mulasztotta el az influenszer

Pénzcentrum
2025. október 2. 10:34

Újabb influenszerügyet zárt le a Gazdasági Versenyhivatal (GVH): azt állapította meg, hogy Halmi Bence közösségimédia-tartalomgyártó reklámmegjelölés nélkül népszerűsítette a saját vállalkozásának szolgáltatásait. 

A TikTok-on mintegy 422 ezer, az Instagramon pedig több mint 37 ezer követővel rendelkező influenszer, Halmi Bence cége az eljárás során együttműködővé vált a GVH-val, és végül elismerték a jogsértést, valamint lemondtak a jogorvoslati jogukról. A GVH Versenytanácsa így 1,3 millió forintra mérsékelte a kiszabott bírságot - erről a Hivatal saját maga adott ki közleményt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 tavaszán indított versenyfelügyeleti eljárásokat hat hazai influenszerrel és több hirdető céggel szemben. A GVH a hazai tartalomgyártók reklámozási gyakorlatának áttekintése érdekében lefolytatott online ellenőrzés (ún. sweep) keretében észlelt számos hiányosságot a véleményvezérek marketingtevékenységében.

A GVH feltárta, hogy mindössze az influenszerek 20%-a tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat, a többség (54%) általában jelzi a promóciós tartalom tényét, de nem mindig, míg a véleményvezérek mintegy negyede soha, vagy csak nagyon ritkán tesz közzé bárminemű tájékoztatást. Elsőként a „Rolix” YouTube-csatornát üzemeltető Kása Roland ügyében zárult le a vizsgálat. Most pedig a GVH befejezte Halmi Bencével és több vállalkozással szemben indított versenyfelügyeleti eljárást.

A nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy Halmi Bence és cége a Shelby Rent Kft. 2023 augusztusától 2024. június 15-éig a „halmibence” Instagram és TikTok-csatornákon közzétett kereskedelmi kommunikációkkal azt a hamis benyomás keltették, hogy Halmi Bence nem a saját vállalkozásával, gazdasági tevékenységével vagy szakmájával összefüggő célból jár el, amikor az egyes kommunikációkban nem jelölték azok promóciós jellegét, megsértve a vonatkozó jogszabályi előírást.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A GVH ismételten felhívja a hazai influenszerek, illetve az érintett ügynökségek és hirdetők figyelmét, hogy a tartalmak közzétevőinek többek között jól észlelhetően, hangsúlyosan, szembetűnően, egyszerűen, egyértelműen és közérthetően szükséges feltüntetniük, ha a közzétett tartalomért ellenszolgáltatásban részesültek.

A konkrét ügy kapcsán a GVH hangsúlyozza, hogy ez akkor is kötelező megtenniük, ha a véleményvezér saját vállalkozását, termékeit vagy szolgáltatásait népszerűsíti. A nemzeti versenyhatóság a véleményvezérek és ügynökségek figyelmébe ajánlja a 2022 végén frissített influenszer marketing tájékoztatóját, amely gyakorlat-központúan, pozitív és negatív példák szemléltetésével mutatja be, miként lehet jogszerűen eleget tenni a fogyasztók tájékoztatását biztosító elvárásoknak.
Címlapkép: Getty Images
#bírság #gvh #reklám #gazdaság #instagram #marketing #gazdasági versenyhivatal #jogsértés #közösségi média #influenszer #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:34
10:15
10:04
09:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
Portfolio Checklist
2025. október 1. 16:45
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán  
MEDIA1  |  2025. október 2. 09:37
A magyar Forbes alapítói új márkát hoznak be, jön az MIT SMR
Idén novemberben Magyarországon is megjelenik az MIT Sloan Management Review (MIT SMR), a Massachuse...
Holdblog  |  2025. október 2. 08:57
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralá...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 1. 16:32
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont ali...
MNB Intézet  |  2025. október 1. 13:33
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos mag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 2.
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
2025. október 1.
Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
2025. október 1.
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
2
4 napja
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
3
1 hete
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
4
7 napja
Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?
5
2 hete
Durva tiltólista az építőanyagokra: Lázárék lépése sokakat hidegzuhanyként érhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza jóváírás
A bank a kedvezményezett számláján jóváír egy adott deviza összeget. Három eset lehetséges: 1. deviza számlán írja jóvá az azonos devizában szereplő összeget 2. forint számlán ír jóvá a bank a deviza összeget, ekkor a bank deviza vételi árfolyamon számol, 3, deviza számlán ír jóvá a bank más devizában lévő összeget, szintén vételi árfolyamon számolva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 10:04
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 08:45
Nyugdíjkorrekció 2025: kiderült az igazság a novemberi nyugdíjemelésről, itt a rendelet!
Agrárszektor  |  2025. október 2. 10:27
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte