A táplálkozással kapcsolatos tévhitek gyorsabban terjednek, mint a tudományos cáfolatok – különösen a közösségi médiában.
Komoly bírságot kapott a GVH-tól Halmi Bence: ezt mulasztotta el az influenszer
Újabb influenszerügyet zárt le a Gazdasági Versenyhivatal (GVH): azt állapította meg, hogy Halmi Bence közösségimédia-tartalomgyártó reklámmegjelölés nélkül népszerűsítette a saját vállalkozásának szolgáltatásait.
A TikTok-on mintegy 422 ezer, az Instagramon pedig több mint 37 ezer követővel rendelkező influenszer, Halmi Bence cége az eljárás során együttműködővé vált a GVH-val, és végül elismerték a jogsértést, valamint lemondtak a jogorvoslati jogukról. A GVH Versenytanácsa így 1,3 millió forintra mérsékelte a kiszabott bírságot - erről a Hivatal saját maga adott ki közleményt.
A Gazdasági Versenyhivatal 2024 tavaszán indított versenyfelügyeleti eljárásokat hat hazai influenszerrel és több hirdető céggel szemben. A GVH a hazai tartalomgyártók reklámozási gyakorlatának áttekintése érdekében lefolytatott online ellenőrzés (ún. sweep) keretében észlelt számos hiányosságot a véleményvezérek marketingtevékenységében.
A GVH feltárta, hogy mindössze az influenszerek 20%-a tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat, a többség (54%) általában jelzi a promóciós tartalom tényét, de nem mindig, míg a véleményvezérek mintegy negyede soha, vagy csak nagyon ritkán tesz közzé bárminemű tájékoztatást. Elsőként a „Rolix” YouTube-csatornát üzemeltető Kása Roland ügyében zárult le a vizsgálat. Most pedig a GVH befejezte Halmi Bencével és több vállalkozással szemben indított versenyfelügyeleti eljárást.
A nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy Halmi Bence és cége a Shelby Rent Kft. 2023 augusztusától 2024. június 15-éig a „halmibence” Instagram és TikTok-csatornákon közzétett kereskedelmi kommunikációkkal azt a hamis benyomás keltették, hogy Halmi Bence nem a saját vállalkozásával, gazdasági tevékenységével vagy szakmájával összefüggő célból jár el, amikor az egyes kommunikációkban nem jelölték azok promóciós jellegét, megsértve a vonatkozó jogszabályi előírást.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A GVH ismételten felhívja a hazai influenszerek, illetve az érintett ügynökségek és hirdetők figyelmét, hogy a tartalmak közzétevőinek többek között jól észlelhetően, hangsúlyosan, szembetűnően, egyszerűen, egyértelműen és közérthetően szükséges feltüntetniük, ha a közzétett tartalomért ellenszolgáltatásban részesültek.
A konkrét ügy kapcsán a GVH hangsúlyozza, hogy ez akkor is kötelező megtenniük, ha a véleményvezér saját vállalkozását, termékeit vagy szolgáltatásait népszerűsíti. A nemzeti versenyhatóság a véleményvezérek és ügynökségek figyelmébe ajánlja a 2022 végén frissített influenszer marketing tájékoztatóját, amely gyakorlat-központúan, pozitív és negatív példák szemléltetésével mutatja be, miként lehet jogszerűen eleget tenni a fogyasztók tájékoztatását biztosító elvárásoknak.
