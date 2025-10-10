2025. október 10. péntek Gedeon
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Péntekre megembereli magát a forint? Elképesztő, ami a piacokon készülhet

Pénzcentrum/MTI
2025. október 10. 08:21

Erősödött kissé a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után, a dollár jegyzése 337,92 forintra csökkent 338,32 forintról, a svájci franké pedig 419,28 forintra 419,89-ről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Péntek reggeli jegyzésén a forint gyengébben állt a hétfői, 41. heti kezdésnél, 0,7 százalékkal az euró, 2,0 százalékkal a dollár és 1,0 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint erősödött, 5 százalékkal az euróval szemben, 15 százalékkal a dollár és 4 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:48
08:21
08:10
08:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 9. 16:45
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
Bankmonitor  |  2025. október 10. 08:27
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a köl...
KonyhaKontrolling  |  2025. október 10. 07:45
Még mindig hasítanak a 3 betűs tanácsadók
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a pén...
MEDIA1  |  2025. október 9. 19:26
Az RTL eltávolíttatott egy bicskei áldozattal készült 1 órás riportot egy 15 másodperces részlet miatt
Kedd reggel jelent meg a Magyar Jelen YouTube-csatornáján egy hosszú, több mint 1 órás riport az egy...
Holdblog  |  2025. október 9. 09:56
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilye...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 10.
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 9.
Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?
2025. október 9.
Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók
2025. október 9.
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 10. péntek
Gedeon
41. hét
Október 10.
A lelki egészség világnapja
Október 10.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
2
5 napja
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
3
2 hete
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
4
2 napja
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
5
7 napja
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átvezetés
Átutalást jelent az ügyfél saját számlái között. Forintszámlák közötti pénzmozgás esetén átvezetéssel teljesíthető a meghatalmazotti számláról saját néven vezetett számlára, ill. saját néven vezetett számláról meghatalmazotti számlára történő átutalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 08:10
Ledobta a bombát a Tesla: magyar árat kapott az olcsósított Model Y, már meg is lehet rendelni
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 07:02
Kvíz: Otthon vagy a Nobel-díjas írók világában? Teszteld, mit tudsz a világirodalom nagyjairól és műveikről!
Agrárszektor  |  2025. október 10. 08:18
Jöhet a változás? Ilyen zöldségekkel lehetnek tele a polcok a jövőben