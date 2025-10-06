2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Álmosan ébredt, nem igazán tudta, merre induljon a forint hétfő reggel

MTI
2025. október 6. 07:31

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hét órakor 388,02 forinton jegyezték, alacsonyabban a péntek esti 388,19 forintnál. A dollár jegyzése 331,10 forintra erősödött 330,41 forintról, a svájci franké pedig 415,75 forintról 415,95 forintra emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró árfolyam 1,1721 dollárra gyengült a péntek esti 1,1744 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:14
08:01
07:45
07:31
07:16
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 3. 17:08
Tényleg a gyenge forint a jó forint? Ideje lenne ezt elfelejteni  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
MEDIA1  |  2025. október 5. 19:32
Átadták a bezárt Népszabadság idei díjait - különszámmal jelentkezik a 9 éve bezárt napilap
Az idei Népszabadság Szólásszabadság-díjat a Válasz Online szerkesztősége, a Népszabadság Újságíró-d...
Bankmonitor  |  2025. október 4. 12:32
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők...
ChikansPlanet  |  2025. október 3. 11:31
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban...
Holdblog  |  2025. október 3. 08:00
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hou...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
2025. október 5.
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
2025. október 4.
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
2
2 hete
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
3
2 hete
Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?
4
3 napja
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
5
6 napja
Tovább dúl a harc Magyarország és Szlovákia között: mi lesz ennek az egésznek a vége?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Óvadék
az az összeg, melyet egy bankkártya fenntartásához állandóan a banknál kell tartani, ezért cserébe a bank általában lekötött betét kamatot fizet. Ebből az összegből a bank az esetleges túlköltéseket finanszírozza, melyeket vissza kell fizetni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 06:28
Kvíz: Emlékszel még az aradi vértanúkra? 10 kérdés és válasz az október 6-i nemzeti gyásznapon
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 05:34
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
Agrárszektor  |  2025. október 6. 07:03
Idén is milliók söröztek a híres Oktoberfesten