Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről a 40. héten a Pénzcentrumon.
Erősödni tudott a héten a pesti tőzsde: íme, ennyivel zárt feljebb a múlt hétnél
Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt, 1255,17 ponttal, 1,27 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.
A heti forgalom 52,73 milliárd forint volt az előző heti 66,48 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek.
Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek elküldött heti összefoglalójában kiemelte: megállapodásokat írt alá a Mol-csoport a nemzetközi kőolajexport újraindításáról Irak Kurdisztán régiójából. A megállapodások alapján a Mol arra számít, hogy a régióból a törökországi Ceyhan kikötővárosba tartó, 2023 tavasza óta az export elől elzárt kőolajvezeték a következő napokban újra megnyílik.
Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) engedélyezte a Richter denosumab hatóanyagú bioszimiláris készítményét, amelyet a Hikma Pharmaceuticals-szal közösen Enoby és Xtrenbo néven fognak forgalomba hozni. A Hikma és a Richter megállapodása értelmében a Richter felel a termék fejlesztéséért és gyártásáért, míg a Hikma az FDA-regisztrációért és az Egyesült Államokban történő kizárólagos kereskedelmi forgalmazásért.
Az Equilor a heti események kapcsán felidézte, hogy gyorsjelentést tett közzé az OPUS GLOBAL. Az első fél év során a vállalat bevétele 246 milliárd forintra csökkent az előző év azonos időszaki 301 milliárd forintról, az eredményesség ugyanakkor jelentősen javult, a féléves EBITDA 54 milliárd forintra emelkedett az egy évvel korábbi 48 milliárd forintról. Az adózott eredmény 21 milliárd forint lett, ami közel 3 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.
A 4IG Űr és Védelmi Zrt. nem kötelező érvényű kötelezettségvállaló nyilatkozatot kötött az Axiom Space Inc. vállalattal, amely több közös, potenciális projektről szól. A 4iG SDT 100 millió dolláros befektetést tervez, emellett együttműködő partnerként kíván részt venni az Axiom Space Föld körüli adatközpont szolgáltatások programjában - jelezték az összefoglalóban.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A héten a vezető részvények közül a Richter árfolyama 4,09 százalékkal emelkedett, a papír 10 170 forinton zárt pénteken, több mint 7,65 milliárd forintos heti forgalom mellett. A Magyar Telekom 2,09 százalékkal erősödött, pénteken 1852 forinton zárt a részvény, heti forgalma meghaladta a 2,87 milliárd forintot.
A Mol árfolyama 1,09 százalékkal emelkedett a héten, a részvény 2770 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 4,99 milliárd forint volt. Az OTP minimálisan, 0,03 százalékkal gyengült, pénteken a papír 29 080 forinton zárt, heti forgalma 33,47 milliárd forintot ért el.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9401,70 ponton zárt, 167,19 ponttal, 1,81 százalékkal magasabban az előző hetinél.
150 milliós felső határösszegű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek a kis-és középvállalkozások.
miközben a döntéshozók még mérlegelnek, a háttérben már megszülettek azok a látványos elképzelések, hogyan is nézhetne ki a magyar euró.
Magyarország történelmi lépést tett az orosz gázfüggés csökkentésére: hosszú távú szerződések nyugati cégekkel és új potenciális partner.
Hiába javulnak a számok, a magyarok továbbra sem érzik biztonságban pénzügyeiket. Nézd meg, kik lettek derűlátóbbak!
Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet is nyereséggel fejezte be.
A K&H október 3-ától több mint egy napon át szünetelteti internetbanki és mobilbanki szolgáltatásait, a kártyás fizetések is érintettek.
Az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl adóbírsággal is számolhatnak.
Az elemző szerint a 100 ezer pontos szintet teszteli a BUX index, csütörtökön folytatódott a pozitív korrekció a hazai részvénypiacon, pénteken kisebb emelkedés várható nyitásban.
Plenković jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb tárgyalnának.
Az euró hét órakor 389,29 forinton állt a szerda esti 389,30 forint után, a dollár jegyzése pedig 332,86 forintról 332,45 forintra változott.
A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Egyik napról a másikra több mint duplájára, 114%-kal, kilogrammonként 94 Ft-ról 204 Ft-ra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját egy nemrég kihirdetett rendelet.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában.
A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.
Halmi Bence közösségimédia-tartalomgyártó reklámmegjelölés nélkül népszerűsítette a saját vállalkozásának szolgáltatásait.
Elon Musk történelmet írt: ő lett az első ember, akinek vagyona meghaladta az 500 milliárd dollárt
Vegyesen alakult, alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványozására súlyosították két kábítószerrel üzletelő férfi büntetését, így mindkettőjük fegyházideje másfél évvel nőtt.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.