Durván megerősödött kedden a forint: fél év alatt alig láttunk ilyen számokat

Erősödött kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon és szeptember hónapot is nyereséggel fejezi be. Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után.

Címlapkép: Getty Images

