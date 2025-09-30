Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint például az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect.
Durván megerősödött kedden a forint: fél év alatt alig láttunk ilyen számokat
Erősödött kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon és szeptember hónapot is nyereséggel fejezi be. Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után.
A dollár jegyzése 332,28 forintra csökkent 333,71 forintról, a svájci franké pedig 416,94 forintra 418,68-ról.
Szeptemberben forint 1,7 százalékkal erősödött az euróval, 2,1 százalékkal a dollárral és 1,6 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat.
Alig indult el az OSP, itt az újabb otthonteremtési támogatás: 1 milliót kaphatnak 2026-tól kiválasztottak
A kormány január 1-jétől várhatóan új lakhatási programot fog indítani a közszolgálatban dolgozók támogatására.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a bírságok nagysága már a kartellügyekben kiszabott bírságokéval vetekszik.
Vegyesen mozgott hétfőn a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben – derül ki a nemzetközi devizapiaci adatokból.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn mindössze 49,65 ponttal, azaz 0,05 százalékkal került feljebb, így 99 257,44 ponton zárt.
Az MNB alelnöke szerint az idő előtti kamatcsökkentés több kockázatot rejt, mint előnyt, és kiemelte a stabil forintárfolyam jelentőségét az inflációs célok elérésében.
A GDP nő, de vele a szennyezés is!? Magyarország rosszul áll a zöld átállásban – meglepő adatok és tanulságok a CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában!
Nagy Márton pénzügyminiszter szerint a munkavállalói érdekképviseletek 12-13 százalékos emelést kérhetnek, míg a munkáltatók 9-10 százalékot tartanának reálisnak.
A magyar háztartások pénzügyi vagyona 13,9 százalékkal bővült 2024-ben, ami a 2008-as globális pénzügyi válság óta a leggyorsabb ütemnek számít.
A magyar gazdaság továbbra is bizonytalan pályán mozog, a fogyasztásra alapozott növekedés akadályokba ütközik,
Súlyos válságba került a magyar szőlőtermesztés az aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt.
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.
Mind a négy vezető papír gyengébben fejezte be a hetet, mint ahol egy hete tartott.
A 2025. 39. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A World Intellectual Property Organization idén is közzétette innovációs felmérését.
A kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.
Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.
