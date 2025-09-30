2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Stack of banknotes as background (Hungarian Forint) 20000 forint banknotes Ferenc Deak close up as a background. Europe Hungary. The all-seeing eye motif.
Gazdaság

Durván megerősödött kedden a forint: fél év alatt alig láttunk ilyen számokat

MTI
2025. szeptember 30. 19:10

Erősödött kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon és szeptember hónapot is nyereséggel fejezi be. Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után. 

A dollár jegyzése 332,28 forintra csökkent 333,71 forintról, a svájci franké pedig 416,94 forintra 418,68-ról.

Szeptemberben forint 1,7 százalékkal erősödött az euróval, 2,1 százalékkal a dollárral és 1,6 százalékkal a svájci frankkal szemben.

 
Címlapkép: Getty Images
