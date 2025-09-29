Az MNB alelnöke szerint az idő előtti kamatcsökkentés több kockázatot rejt, mint előnyt, és kiemelte a stabil forintárfolyam jelentőségét az inflációs célok elérésében.
Meglepetés a Budapesti Értéktőzsdén: új hír rázta meg a Richtert
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn mindössze 49,65 ponttal, azaz 0,05 százalékkal került feljebb, így 99 257,44 ponton zárt. A forgalom kifejezetten alacsony volt, mindössze 7,4 milliárd forint.
A vezető részvények közül egyedül a Mol tudott erősödni, a többiek kisebb-nagyobb mínuszban zártak. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek úgy nyilatkozott: nyugodt, visszafogott kereskedés zajlott a parketten. A nap elején a Richterhez köthető pozitív hír – új készítményének amerikai engedélye – emelte a hangulatot, ám délelőtt és kora délutánra ez kifulladt, és az árfolyamokon is látszott a negatív fordulat. A délutáni amerikai piacnyitás viszont újra lendületet hozott: a tengerentúli indexek emelkedtek, ami átszűrődött az európai, így a budapesti kereskedésbe is.
- Mol: 20 forintos (0,73%) emelkedés után 2760 forinton zárt, 563,7 millió forintos forgalom mellett.
- OTP: 40 forinttal (0,14%) gyengült, árfolyama 29 050 forintra csökkent, 4,6 milliárdos forgalommal.
- Magyar Telekom: 10 forinttal (0,55%) esett vissza, így 1804 forinton fejezte be a napot, 578 milliós forgalom mellett.
- Richter: 45 forinttal (0,46%) gyengült, 9725 forintra, 1,1 milliárd forintos forgalommal.
A kis- és közepes cégek részvényeit tömörítő BUMIX 9232,44 ponton zárt, ami 0,02 százalékos csökkenést jelent péntekhez képest.
Mind a négy vezető papír gyengébben fejezte be a hetet, mint ahol egy hete tartott.
