Európai vegyipari vállalatok növekvő mennyiségben exportálnak olyan mérgező növényvédő szereket, amelyek használata az EU-ban tiltott.
Így omlik össze az energiarendszer régi pillére: tényleg eltűnik a földgáz Magyarországról?
A Másfélfok portál friss elemzése szerint Európa energiarendszerében a földgáz szerepe fokozatosan háttérbe szorul, és a trend egyre inkább visszafordíthatatlannak tűnik. Deák András elemzésében arról írt, hogy a földgáz aranykorától hogyan jutottunk el a hanyatlás korszakáig, és mely területeken maradhat még hosszabb ideig meghatározó energiaforrás.
A kétezres évek elejéig a földgáz egyértelmű nyertes volt: bőséges importforrásokból (Oroszország, Norvégia, Észak-Afrika) érkezett, árban versenyképes volt, és könnyen beilleszthetővé tette a villamosenergia-termelést. A gázerőművek gyors telepítése segítette a szénkivezetést, így a gáz sokáig a „tiszta átmeneti energiaforrás” szerepét töltötte be.
A 2010-es évektől azonban megváltozott a kép: az EU-ban visszaesett a kereslet, miközben hatalmas LNG-kapacitások épültek ki, amelyek sokszor kihasználatlanul maradtak. A klímapolitikai célok, az emissziós kvóták drágulása és a megújuló energiák térnyerése pedig fokozatosan háttérbe szorította a gázt.
A jövőben a gázerőművek várhatóan inkább csak tartalékként maradnak a rendszerben: akkor lépnek működésbe, amikor a szél- és napenergia nem tudja fedezni a keresletet. A lakossági fűtés és az ipari felhasználás viszont sokkal nehezebben váltható ki, így ezekben a szegmensekben a gáz hosszabb ideig megőrizheti szerepét.
Az orosz–ukrán háború radikálisan felgyorsította az átállást: az orosz gázszállítások visszaesése rámutatott az ellátásbiztonsági kockázatokra. Az EU azóta még inkább a diverzifikáció és a gázról való leválás irányába mozdult el.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Másfélfok elemzése szerint a földgáz nem tűnik el egyik pillanatról a másikra, de a tendencia egyértelmű: a villamosenergia-termelésből fokozatosan kiszorítják a megújulók, és a háztartási, ipari felhasználásban is egyre nagyobb a nyomás az alternatívák keresésére. Európa energiarendszere így egy történelmi fordulópont küszöbén áll.
Kedd reggelre ismét gyengült a magyar fizetőeszköz a nemzetközi devizapiacon.
Milyen télre számíthatunk, és mennyire állunk készen a földgáz iránti igények biztonságos kielégítésére?
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar kereskedő: ez volt a bűnük, minden vásárlónak tudnia kell róla
Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés - ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál.
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan kedden sem változtat a 6,5%-os alapkamaton, amely így egyéves fennállását ünnepelheti.
Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A heti forgalom 101,33 milliárd forint volt az előző heti 81,41 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek.
A 2025. 38. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Egy magas rangú OMV-vezető orosz diplomatával találkozott, akit FSZB-ügynöknek tartanak. A botrány diplomáciai vihart kavart.
Homok, cement, acél, faanyag: szigorú bejelentési kötelezettség vonatkozik a kivitelükre, hogy itthon ne legyen hiány.
Akár 150 ezer lakás felújítása is megvalósulhat idén – de a pletykák szerint a nagyüzleti körök már bejelentkeztek a pénzre.
Minden PET-palack legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból kell készüljön, ami a palackok színében és átlátszóságában is változást hoz.
A görög befektető fenntartotta volna a hazai tevékenységet és bővítést tervezett, a kormány azonban leállította a tranzakciót.
A Pop Mart Labubu plüssfigurái hatalmas népszerűségnek örvendenek, és egyes elemzők szerint a vásárlási láz gazdasági jeleket is mutathat.
Lengyelország már milliárdos uniós forrásokat hív le, Magyarország viszont 20 milliárd eurótól továbbra is el van zárva.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy előre felvett videóban ismertette a legújabb szankciós csomag részleteit.
Miért van Magyarország az utolsók között a nemi egyenlőség terén? Nézd meg a számokat, és szólj hozzá: te mit változtatnál?
Székesfehérvár után Kecskeméten folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat: fókuszban a finanszírozás
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el.
A csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is