Ezzel rengeteg magyar nem számolt, akinek telke, kertes ingatlanja van: könnyen ráfizethetnek

A nyári szabadságok után szeptemberben és októberben csúcsra jár az építőipar, a kertészet és az ingatlan-karbantartás. A fagyok előtti utolsó nagy hajrában kulcsfontosságú a megbízható géppark, a meghibásodás ugyanis komoly idő- és pénzkiesést okozhat. A szakértők elárulják, milyen fontos karbantartási munkákra van ilyenkor szükség, mikor éri meg javítani, és mikor kell új gépet vásárolni.

Az ősz az egyik legintenzívebb időszak a szakipari külső-belső tevékenységet végző szakemberek számára. A betonozási munkálatokhoz ideálisak a hűvösebb éjszakák, mert a beton egyenletesebben tud kötni, elkerülve a nyári tűző nap okozta repedezést. Hasonlóan a homlokzati hőszigetelés és a nemesvakolat felhordása is könnyebb ilyenkor.

A megnövekedett terhelés azonban a gépeket is próbára teszi. Egy váratlanul leálló betonkeverő, lapvibrátor vagy egy téli belső munkáknál kulcsfontosságú hőlégfúvó megállása nem csupán a munkát akasztja meg, de egy teljes projekt csúszását is okozhatja.

„Sokan esnek abba a hibába, hogy az utolsó pillanatra hagyják a gépek karbantartását, vagy akkor kezdenek új gép után nézni, amikor a régi már megadta magát a munkaterületen” – hívják fel a figyelmet az Eurokomax szakértői. „Ilyenkor a kapkodás és a szezon közepén esetlegesen megcsappant készletek miatt gyakran rossz kompromisszum születik. A tudatos vállalkozók és magánfelhasználók már augusztus végén, szeptember elején felmérik az eszközeik állapotát” - teszi hozzá Kálmán Nándor területi értékesítési vezető.

Javítás vagy új gép?

Az egyik leggyakoribb dilemma, hogy egy meghibásodott vagy elöregedett gépet érdemes-e még javíttatni. Az Eurokomax szerviztapasztalatai alapján létezik egy egyszerű ökölszabály.

„Azt tanácsoljuk az ügyfeleinknek, hogy ha a javítási költség várhatóan meghaladja az új gép értékének 50%-át, akkor hosszú távon jobban megéri az új eszköz vásárlása. Egy új gép nemcsak megbízhatóbb és hatékonyabb, de garancia is van rá, ami kiszámíthatóvá teszi a működést. A szervizelés során nálunk ráadásul nemcsak a konkrét hibát javítjuk, hanem teljeskörűen átvizsgáljuk a gépet, beleértve a biztonsági berendezéseket és az érintésvédelmet is. A gépek felülvizsgálata és karbantartása a márkaszervizben évente javasolt! A célunk, hogy az ügyfél egy balesetmentesen használható gépet kapjon vissza” – hangsúlyozzák a szakértők. Pozitív példaként említik azt a 10 éves polisztirolvágót, amit az újkori ára 15 százalékáért újítottak fel nemrégiben, megelőzve egy későbbi, sokkal drágább meghibásodást.

A minőség és a szaktudás felértékelődött a piacon

Míg a barkácsáruházak polcain gyakran a kedvezőbb árú, de sokszor szervizháttér és alkatrész-utánpótlás nélküli termékek sorakoznak, a professzionális felhasználók és a minőséget kereső magánvásárlók is egyre inkább a megbízható márkák felé fordulnak. Az Eurokomax által forgalmazott, Európában is piacvezető Master hőlégfúvók és párátlanítók, valamint a romániai AGT által gyártott, Honda motorral és olasz generátorral szerelt építőipari és kertészeti gépek is mind ezt a prémium szegmenst képviselik.

„A mi erősségünk, hogy nem csupán egy gépet adunk el, hanem egy komplett megoldást: a megfelelő eszköz kiválasztásától kezdve a szervizháttéren át a folyamatos alkatrészellátásig. Nem mindegy például, hogy egy téglavágó gépbe milyen vágótárcsát teszünk, ha téglát, betont vagy szilikátot vágunk. A szaktanácsadás az a hozzáadott érték, amit általában egy barkácsáruházban nem kap meg a vevő. A tavaly megnyitott, 200 négyzetméteres, XVI. kerületi bemutatótermünkben akár a többmilliós, speciális gépeket, például betonmarókat, csiszolókat is meg lehet tekinteni működés közben. Büszkén nevezzük üzletünket a kivitelező cégek álomszigetének” – emeli ki Makkai Gábor, az Eurokomax ügyfélszolgálati vezetője.

Az építőiparban tapasztalható általános megtorpanás a gépkereskedelmet is átformálta. Míg korábban a kivitelezők gyakrabban cserélték le a gépeiket, most a javítás és a felújítás iránti kereslet nőtt meg. Ez a tendencia is a megbízható szervizháttérrel rendelkező forgalmazóknak kedvez. A piac egyértelműen a hosszú távú megbízhatóság felé mozdul, mivel a professzionális felhasználó számára egy gép leállása azonnali bevételkiesést jelent. Még a kezdő vállalkozók is gyakran döntenek a megbízhatóbb, de drágább gépek mellett, miután megtapasztalták az olcsóbb, szerviz nélküli eszközök hátrányait.

Mi a személyes tanácsadás mellett komoly hangsúlyt fektetünk az edukációra is. YouTube-csatornánkon részletes összeszerelési és karbantartási videók segítik a felhasználókat, weboldalukon pedig számtalan szakmai segédlet elérhető. Akár olyan trükkök elsajátítására is lehetőség van, mint a polisztirolvágóval történő betűkivágás vagy a 3D kiegészítő vágókeret használata kreatív megoldásokhoz.

Megfelelő eszköz a megfelelő feladatra

Az Eurokomax szakértői szerint a szezonális felkészülés legfontosabb eleme – a karbantartás mellett – a szakszerű gép- és tartozékválasztás.

„Alapfilozófiánk, hogy minden ügyfélnek a feladatához leginkább illeszkedő megoldást kínáljuk. Ennek érdekében minden vásárlás előtt felmérjük a pontos igényeket. Ezzel is elkerülhetők a felesleges költségek és a rossz minőségű végeredmény.” - tették hozzá.