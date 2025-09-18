Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor.
Tovább gyengül a forint, bal lábbal ébredt csütörtökön a magyar deviza: vége a szárnyalásnak?
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.
Az eurót csütörtök reggel hét órakor 390,47 forinton jegyezték az előző délután hat órai 390,02 forint után, a dollár jegyzése 330,90 forinton áll 329,27 után, a svájci franké pedig 418,68 forinton 418,30 után.
A szeptemberi kezdéshez képest a forint erősebben áll mindhárom devizával szemben, 1,6 százalékkal az euró, 2,5 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Digitális arany vagy csak egy kockázatos eszköz? A CHART by Pénzcentrum új videójában megmutatjuk, mit tud (és mit nem) a Bitcoin.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
A globális gazdaság egyre inkább a geopolitikai erőviszonyok mentén alakul, és Európának újra kell gondolnia kereskedelmi stratégiáit.
A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.
Mi a különbség az egykulcsos adó, a többkulcsos adó és a sávos adózás között? Milyen adórendszer van Magyarországon és mi történne a progresszív adózás bevezetése...
Vegyes mozgást mutatott kedden a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Szokatlan időpontban tartja a héten a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A várható 1%-os gazdasági növekedés harmada a kormány korábbi előrejelzésének, ami miatt újratárgyalhatják a béremeléseket.
Szeptemberben kell kérni a hallgatói jogviszony igazolását, hogy a kisebb testvérek után magasabb családi pótlék járjon.
A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik után.
Az elemző szerint a hétfői kereskedésben folytatódott a negatív korrekció, de zárásra sikerült kicsit szépíteni.
Júliusban 693 700 forintra nőtt a bruttó átlagkereset, a reálbérek 4,9%-kal emelkedtek.
Az eurót kedd reggel hét órakor 389,69 forinton jegyezték a hétfő délutáni 389,33 forint után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 559,28 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 100 640,56 ponton zárt hétfőn.
A forint tavaly július óta nem látott erősségre tört az euróval szemben.
Magyarországon már több vidéki térség is kísérletet tett arra, hogy saját, közösségi pénzzel ösztönözze a helyi gazdaságot.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest és a hetet is nyereséggel fejezte be.
A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.