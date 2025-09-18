2025. szeptember 18. csütörtök Diána
19 °C Budapest
Some Hungaryan forint banknotes.
Gazdaság

Tovább gyengül a forint, bal lábbal ébredt csütörtökön a magyar deviza: vége a szárnyalásnak?

MTI
2025. szeptember 18. 08:12

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót csütörtök reggel hét órakor 390,47 forinton jegyezték az előző délután hat órai 390,02 forint után, a dollár jegyzése 330,90 forinton áll 329,27 után, a svájci franké pedig 418,68 forinton 418,30 után.

A szeptemberi kezdéshez képest a forint erősebben áll mindhárom devizával szemben, 1,6 százalékkal az euró, 2,5 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
