Otthonról dolgozó üzletember. Laptopot használ. Részvényekkel vagy kriptovalutákkal kereskedik. Kereskedési alkalmazás a képernyőn.
Gazdaság

Elvérzett az OTP, ezzel magával rántotta a tőzsdét

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 17. 18:12

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 529,9 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 99 347,92 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a piacok az amerikai jegybank szerepét betöltő FED esti kamatdöntésére várnak, Európában is óvatosabbak a befektetők. Az európai részvényindexek vegyesen teljesítettek.

A BUX a régiós indexekkel együtt mínuszban zárt, a szakértő szerint ez elsősorban az elmúlt hetek jelentős emelkedése utáni korrekció, a kereskedést befolyásoló fontos hír nem érkezett. A vezető részvények közül az OTP gyengült leginkább.

A Mol 10 forinttal, 0,36 százalékkal 2810 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 410 forinttal, 1,41 százalékkal 28 600 forintra csökkent, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,43 százalékkal 1868 forintra nőtt, forgalma 554,4 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,25 százalékkal 9870 forintra esett, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9231,91 ponton zárt szerdán, ez 64,46 pontos, 0,7 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
