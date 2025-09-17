A forint euróhoz viszonyított lendülete az év hátralévő részében is kitarthat - vélik az egyik hazai bank elemzői.
Elvérzett az OTP, ezzel magával rántotta a tőzsdét
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 529,9 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 99 347,92 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a piacok az amerikai jegybank szerepét betöltő FED esti kamatdöntésére várnak, Európában is óvatosabbak a befektetők. Az európai részvényindexek vegyesen teljesítettek.
A BUX a régiós indexekkel együtt mínuszban zárt, a szakértő szerint ez elsősorban az elmúlt hetek jelentős emelkedése utáni korrekció, a kereskedést befolyásoló fontos hír nem érkezett. A vezető részvények közül az OTP gyengült leginkább.
A Mol 10 forinttal, 0,36 százalékkal 2810 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 410 forinttal, 1,41 százalékkal 28 600 forintra csökkent, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,43 százalékkal 1868 forintra nőtt, forgalma 554,4 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,25 százalékkal 9870 forintra esett, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9231,91 ponton zárt szerdán, ez 64,46 pontos, 0,7 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
A globális gazdaság egyre inkább a geopolitikai erőviszonyok mentén alakul, és Európának újra kell gondolnia kereskedelmi stratégiáit.
A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.
Mi a különbség az egykulcsos adó, a többkulcsos adó és a sávos adózás között? Milyen adórendszer van Magyarországon és mi történne a progresszív adózás bevezetése...
Kedden lejtőre került a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe: a BUX 762,74 ponttal, azaz 0,76 százalékkal esett vissza, és 99 877,82 ponton fejezte be a kereskedést.
Vegyes mozgást mutatott kedden a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Szokatlan időpontban tartja a héten a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A várható 1%-os gazdasági növekedés harmada a kormány korábbi előrejelzésének, ami miatt újratárgyalhatják a béremeléseket.
Szeptemberben kell kérni a hallgatói jogviszony igazolását, hogy a kisebb testvérek után magasabb családi pótlék járjon.
A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik után.
Az elemző szerint a hétfői kereskedésben folytatódott a negatív korrekció, de zárásra sikerült kicsit szépíteni.
Júliusban 693 700 forintra nőtt a bruttó átlagkereset, a reálbérek 4,9%-kal emelkedtek.
Az eurót kedd reggel hét órakor 389,69 forinton jegyezték a hétfő délutáni 389,33 forint után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 559,28 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 100 640,56 ponton zárt hétfőn.
A forint tavaly július óta nem látott erősségre tört az euróval szemben.
Magyarországon már több vidéki térség is kísérletet tett arra, hogy saját, közösségi pénzzel ösztönözze a helyi gazdaságot.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest és a hetet is nyereséggel fejezte be.
A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.