Durván átrajzolódott a devizapiac: így áll most a forint az euróval szemben

Alig változott kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a hétfő délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót kedd reggel hét órakor 389,69 forinton jegyezték a hétfő délutáni 389,33 forint után, a dollár jegyzése 330,93 forinton áll 330,73 forint után, a svájci franké pedig 416,90 forinton 416,65 után.

A forint a szeptember eleji kezdésnél 1,7 százalékkal áll erősebben az euróval, 2,50 százalékkal erősebben a dollárral és 1,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint 5,3 százalékkal erősödött az euró, 16,7 százalékkal a dollár és 4,8 százalékkal a svájci frank ellenében.