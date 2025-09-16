Sok banki ügyfél találkozott már azzal az ajánlattal, hogy „pár kattintással folyószámlahitel igényelhető” - ez elsőre csábító lehet, de sok a buktató.
Durván átrajzolódott a devizapiac: így áll most a forint az euróval szemben
Alig változott kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a hétfő délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót kedd reggel hét órakor 389,69 forinton jegyezték a hétfő délutáni 389,33 forint után, a dollár jegyzése 330,93 forinton áll 330,73 forint után, a svájci franké pedig 416,90 forinton 416,65 után.
A forint a szeptember eleji kezdésnél 1,7 százalékkal áll erősebben az euróval, 2,50 százalékkal erősebben a dollárral és 1,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Az év eleje óta a forint 5,3 százalékkal erősödött az euró, 16,7 százalékkal a dollár és 4,8 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az elemző szerint a hétfői kereskedésben folytatódott a negatív korrekció, de zárásra sikerült kicsit szépíteni.
Júliusban 693 700 forintra nőtt a bruttó átlagkereset, a reálbérek 4,9%-kal emelkedtek.
Magyarországon már több vidéki térség is kísérletet tett arra, hogy saját, közösségi pénzzel ösztönözze a helyi gazdaságot.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest és a hetet is nyereséggel fejezte be.
A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre.
A Terrorelhárítási Központ feladatköre kibővül: a jövőben külföldi titkos információkat is gyűjthet, és határon túli akciókat hajthat végre.
2025 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest
Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője azt mondta a Pénzcentrumnak, szerinte 2030-2032 lehet a legkorábbi időpont az euró bevezetésére.
A Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX 751 ponttal, azaz 0,74 százalékkal emelkedett csütörtökön, és 102 284 ponton zárt.
A forint csütörtökön kora estére tovább erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Magyar Bankszövetség több tagja az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstopként ismert szabályozás ismételt meghosszabbításának alaptörvény-ellenességét.
Több mint 10 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy szabolcsi férfitól.
A rendszerváltás óta a legnépszerűbb otthonteremtési támogatás az Otthon Start, csak az első héten már több mint ötezer igénylést nyújtottak be - mondta Gulyás Gergely.
Megsemmisíti a magyar kormány által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot az Európai Bíróság.
Fókuszban a fenntarthatóság – beszámoló a Portfolio Sustainable World 2025 konferenciáról.
Az Európai Unió Bírósága hamarosan döntést hoz Ausztria keresetében, amely a paksi atomerőmű bővítésének európai bizottsági engedélyezését támadja.
Kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.