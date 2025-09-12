2025. szeptember 12. péntek Mária
Magyar pénznem: 20 forintos érme
Gazdaság

Komolyat vágtázott ma a forint: így áll a pénteki piaczáráskor

MTI
2025. szeptember 12. 18:35

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest és a hetet is nyereséggel fejezte be.

Az euró jegyzése délután hat órára 390,48 forintra csökkent a reggel hét órai 391,40 forintról, a dollárt 333,20 forinton jegyzik 333,80 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 418,05 forinton áll 418,97 után.

Péntek délutáni jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői kezdésnél, 0,6 százalékkal az euró és a dollár, valamint 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

A szeptemberi kezdéshez képest 1,5 százalékkal áll erősebben a forint az euróval, 1,8 százalékkal erősebben a dollárral és 1,4 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint 5,1 százalék erősödésre tett szert az euróval szemben, 16,2 százalékosra a dollár és 4,6 százalékosra a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
