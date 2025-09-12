Friss értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók továbbra is a páratlan sorszámú iPhone-modellek iránt mutatnak nagyobb érdeklődést.
Komolyat vágtázott ma a forint: így áll a pénteki piaczáráskor
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest és a hetet is nyereséggel fejezte be.
Az euró jegyzése délután hat órára 390,48 forintra csökkent a reggel hét órai 391,40 forintról, a dollárt 333,20 forinton jegyzik 333,80 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 418,05 forinton áll 418,97 után.
Péntek délutáni jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői kezdésnél, 0,6 százalékkal az euró és a dollár, valamint 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.
A szeptemberi kezdéshez képest 1,5 százalékkal áll erősebben a forint az euróval, 1,8 százalékkal erősebben a dollárral és 1,4 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint 5,1 százalék erősödésre tett szert az euróval szemben, 16,2 százalékosra a dollár és 4,6 százalékosra a svájci frank ellenében.
A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre.
A Terrorelhárítási Központ feladatköre kibővül: a jövőben külföldi titkos információkat is gyűjthet, és határon túli akciókat hajthat végre.
2025 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
Egy esetleges orosz energiaszállítás leállása hazánkban okozná a legnagyobb GDP-visszaesést az EU-ban.
A forint árfolyama kedden nem változott az euróval és a svájci frankkal szemben, gyengült kissé a dollár ellenében a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi...
Az amerikai gazdaság egyre nehezebben nevezhető egészségesnek, miközben a munkaerőpiac folyamatosan romlik és az infláció ismét emelkedni kezdett.
Az idei évben eddig 517 helyszínen összesen 2853 eszközt ellenőrzött a hatóság, ebből 71 helyszínen 336 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
Az élelmiszer árak a lényegében fix árréssel megvert termékkörben is emelkednek április óta, és ezt a lakosság is érzékeli.
A miniszter szerint ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésük.
A BÉT részvényindexe, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel 102 973,66 ponton zárt hétfőn.
A háztartási energiáért 11,0%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6%-kal drágult.
Az euró kedden hét órakor 393,18 forinton állt a hétfő kora esti 393,12 forint után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,05 pontos, 0,2 százalékos csökkenéssel, 102 973,66 ponton zárt hétfőn
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos...
A K&H nagyvállalati növekedési index szerint a cégvezetők várakozásai a kintlévőségek minőségét illetően nagyrészt visszatértek a fél évvel ezelőtti szintre.
A kínai Popmart cég által gyártott szőrös figurák öt év alatt 70-szeres bevételnövekedést produkáltak.
A globális bizonytalanság közepette továbbra is a stabilitásra kell építeni a monetáris politikát – hangsúlyozta Varga Mihály.
A magyar államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárta az augusztus végi időszakot, ami az éves tervezett deficit 63,4 százalékának felel meg.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.