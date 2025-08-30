A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
Rendkívüli! Beütött a rezsikatasztrófa: azonnal leállítják a legendás gigagyárat
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
"A vezetőség közölte, hogy szeptember 5-től az év végéig kényszerszabadságra küldi az alkalmazottakat. (…) A dolgozók az alapbérük 75 százalékát fogják kapni ebben az időszakban" - nyilatkozott Mircea Bordean, a vállalati szakszervezet vezetője. A cégvezetés a magas energiaárakra és a megrendelések hiányára hivatkozva függeszti fel a termelést.
Idén ez már a második alkalom, hogy leáll a termelés az erdélyi kohászati kombinátban. Először február 14. és április 1. között szünetelt a munka. A vajdahunyadi kohászati kombinát 1884-ben kezdett el termelni. Az 1989-es rendszerváltáskor az üzemnek mintegy 20 ezer dolgozója volt. A céget 2003-ban vásárolta meg a román államtól az indiai Mittal Steel.
Az ArcelorMittal Hunedoara SA az utóbbi tíz évből nyolcban veszteséges volt. A vállalat 2024-ben közel 550 főt foglalkoztatott, s 511,583 millió lej (39,995 milliárd forint) árbevétel mellett 111,541 millió lej (8,720 milliárd forint) deficittel zárta az évet.
Az idei első féléves profit 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre (kb. 1200 milliárd forintra) zuhant.
Az EU 2025-től megszünteti a fosszilis kazánok támogatását, 2029-től pedig tiltja azok forgalmazását.
Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.
Összeomlóban Donald Trump gazdasági álmai? Ez a befektetés nagyon kilőtt, csúnyán alázza a dollárt is
A piacok jelenleg több mint 87%-os esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek a Fed szeptemberi ülésén.
A szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait.
A helyi önazonosság védelmében Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete több jogvédelmi eszközt is bevezetett.
Szeptember 1-től indul az Otthon Start program, de a fővárosi földhivatalok egy hétig zárva tartanak.
A főpolgármester szerint a cél, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.
A szlovák gazdasági miniszter bejelentése szerint a kőolajszállítás sztenderd üzemmódban zajlik.
A BÉT részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
Az euró hét órakor 396,73 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 396,86 forintnál.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban.
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
A magyarok 40 százaléka támogatja az euró mielőbbi bevezetését, miközben csak ötödük véli úgy, hogy az ország készen áll erre.
Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon.
Szerdán gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 923,52 pontot, azaz 0,88 százalékot esett, így 104 232,11 ponton zárt.
