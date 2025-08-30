2025. augusztus 30. szombat Rózsa
Kohóvas, Nikon D810 fényképezőgép, 70-200-as objektív.
Rendkívüli! Beütött a rezsikatasztrófa: azonnal leállítják a legendás gigagyárat

Pénzcentrum
2025. augusztus 30. 14:30

Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.

"A vezetőség közölte, hogy szeptember 5-től az év végéig kényszerszabadságra küldi az alkalmazottakat. (…) A dolgozók az alapbérük 75 százalékát fogják kapni ebben az időszakban" - nyilatkozott Mircea Bordean, a vállalati szakszervezet vezetője. A cégvezetés a magas energiaárakra és a megrendelések hiányára hivatkozva függeszti fel a termelést.

Idén ez már a második alkalom, hogy leáll a termelés az erdélyi kohászati kombinátban. Először február 14. és április 1. között szünetelt a munka. A vajdahunyadi kohászati kombinát 1884-ben kezdett el termelni. Az 1989-es rendszerváltáskor az üzemnek mintegy 20 ezer dolgozója volt. A céget 2003-ban vásárolta meg a román államtól az indiai Mittal Steel.

Az ArcelorMittal Hunedoara SA az utóbbi tíz évből nyolcban veszteséges volt. A vállalat 2024-ben közel 550 főt foglalkoztatott, s 511,583 millió lej (39,995 milliárd forint) árbevétel mellett 111,541 millió lej (8,720 milliárd forint) deficittel zárta az évet.
Címlapkép: Getty Images
#gyár #gyárbezárás #vállalat #termelés #acélgyártás #kohászat

