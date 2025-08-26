2025. augusztus 26. kedd Izsó
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke elõadást tart Budapesten, a Portfolio Hitelezés 2025 konferencián 2025. május 22-én.
Most érkezett! Döntött az alapkamatról az MNB

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 14:15

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tizenegyedik alkalommal tartotta változatlanul 6,5%-on az irányadó kamatot, összhangban a piaci várakozásokkal. A döntést a tartósan cél feletti inflációs pálya és a bizonytalan nemzetközi környezet indokolja.

A mai kamatdöntő ülésen a jegybank monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően nem módosított az irányadó rátán. A szakértők egybehangzó véleménye szerint az elmúlt hónapban nem merültek fel olyan új információk, amelyek a monetáris politika alapállásának megváltoztatását indokolták volna - írja a Portfolio.

Az MNB helyzetértékelése hosszabb ideje konzisztens: az inflációs pálya tartósan a 3%-os jegybanki cél felett alakul még az árrésstop mesterséges hatása mellett is, miközben a pénzügyi stabilitási szempontok – különösen a forintárfolyam védelme – a jelenlegi bizonytalan nemzetközi környezetben a magas kamatszint fenntartását teszik szükségessé.

A monetáris politika mozgástere továbbra is korlátozott a gazdasági növekedés ösztönzése terén. A jegybank régóta hangsúlyozza, hogy "az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé", illetve "a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt."

Az augusztusi adatok csak árnyalatnyi változást hoztak ebben a képben. Bár a júliusi inflációs adat csökkenést mutat, az éves drágulási ütem hatósági beavatkozások nélkül még mindig megközelítené a 6%-ot. A forint ugyan némileg erősödött, de az utóbbi napokban ismét fokozódott az árfolyam volatilitása, ami jelzi a hazai fizetőeszköz kitettségét a kockázati prémium ingadozásának és a globális befektetői hangulat változásainak.

A szakértők szerint a jegybank nemcsak a kamatszinten, hanem kommunikációjában sem változtat. A részletek a 15 órakor megjelenő közleményből, illetve az akkor kezdődő sajtótájékoztatóból derülhetnek ki, ahol Varga Mihály elnök ismerteti a döntés hátterét.

A jegybank kommunikációs szempontból kedvező helyzetben van, hiszen az idén még két alkalommal – szeptemberben és decemberben – jelenik meg inflációs jelentése, amelyek megfelelő platformot biztosíthatnak egy esetleges jövőbeli kamatcsökkentés előkészítésére. A piaci árazások és elemzői várakozások szerint azonban az MNB az idén már nem módosít a kamatokon.

