Melegebb légtömegek érkeznek Magyarországra, ami fokozatosan kiterjedő kánikulát hoz, de a hétvégén átmeneti lehűlés is várható.
Most érkezett! Döntött az alapkamatról az MNB
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tizenegyedik alkalommal tartotta változatlanul 6,5%-on az irányadó kamatot, összhangban a piaci várakozásokkal. A döntést a tartósan cél feletti inflációs pálya és a bizonytalan nemzetközi környezet indokolja.
A mai kamatdöntő ülésen a jegybank monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően nem módosított az irányadó rátán. A szakértők egybehangzó véleménye szerint az elmúlt hónapban nem merültek fel olyan új információk, amelyek a monetáris politika alapállásának megváltoztatását indokolták volna - írja a Portfolio.
Az MNB helyzetértékelése hosszabb ideje konzisztens: az inflációs pálya tartósan a 3%-os jegybanki cél felett alakul még az árrésstop mesterséges hatása mellett is, miközben a pénzügyi stabilitási szempontok – különösen a forintárfolyam védelme – a jelenlegi bizonytalan nemzetközi környezetben a magas kamatszint fenntartását teszik szükségessé.
A monetáris politika mozgástere továbbra is korlátozott a gazdasági növekedés ösztönzése terén. A jegybank régóta hangsúlyozza, hogy "az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé", illetve "a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt."
Az augusztusi adatok csak árnyalatnyi változást hoztak ebben a képben. Bár a júliusi inflációs adat csökkenést mutat, az éves drágulási ütem hatósági beavatkozások nélkül még mindig megközelítené a 6%-ot. A forint ugyan némileg erősödött, de az utóbbi napokban ismét fokozódott az árfolyam volatilitása, ami jelzi a hazai fizetőeszköz kitettségét a kockázati prémium ingadozásának és a globális befektetői hangulat változásainak.
A szakértők szerint a jegybank nemcsak a kamatszinten, hanem kommunikációjában sem változtat. A részletek a 15 órakor megjelenő közleményből, illetve az akkor kezdődő sajtótájékoztatóból derülhetnek ki, ahol Varga Mihály elnök ismerteti a döntés hátterét.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A jegybank kommunikációs szempontból kedvező helyzetben van, hiszen az idén még két alkalommal – szeptemberben és decemberben – jelenik meg inflációs jelentése, amelyek megfelelő platformot biztosíthatnak egy esetleges jövőbeli kamatcsökkentés előkészítésére. A piaci árazások és elemzői várakozások szerint azonban az MNB az idén már nem módosít a kamatokon.
Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
Az ukrán támadások a Barátság kőolajvezetékre elsősorban az orosz bevételek csökkentését és az ottani üzemanyaghiány fokozását célozzák, de közben a magyar ellátást is veszélyeztetik.
A magyar fizetőeszköz árfolyama ismét lefelé mozdult kedden a nemzetközi piacokon.
A hétfőn bejelentett megállapodás értelmében a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet a JDE Peet's részvényeseknek.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 395,79 forintról 397,20 forintra erősödött 18 órára.
A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével csökkent az előző napi záráshoz képest.
A hongkongi tőzsde hétfőn hivatalosan is törölte a listáról az Evergrande-et, amely korábban több mint 50 milliárd dollár értékű vállalat volt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a hétfői Kormányinfón.
Az olajárak emelkednek, a kereskedők a kínálati kockázatokat mérlegelik.
A jelentések szerint a Coca-Cola a Lazard befektetési bank segítségével vizsgálja a lehetőségeket és méri fel a potenciális vevők érdeklődését.
A magyar alapkamat immár 11 hónapja változatlanul 6,5%-on áll, ami az elmúlt öt év leghosszabb stabil kamatperiódusa.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 34. hetéből.
Varga Mihály szerint a nemzetközi környezetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi.
Az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye.
A német gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 0,3%-kal zsugorodott 2024 második negyedévében.
A szokásos csütörtöki időponttól eltérően hétfőn délutánra hirdettek Kormányinfót.
Pénteken folytatódhat a negatív korrekció a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Brutálisan rontották Magyarország gazdasági kilátásait: ebből nehéz lesz kimászni, közel a recesszió?
Az Erste Bank jelentősen rontotta Magyarország 2025-ös növekedési kilátásait, az infláció és a költségvetési hiány tartósan magas szintje is aggasztó képet fest a gazdaságról.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.