Súlyos akkumulátorgyár-baleset történt: kódolva van a tragédia Magyarországon is?

Pénteken a spanyol hatóságok lakossági riasztást adtak ki mérgező gázokat tartalmazó légköri szennyezés miatt, miután robbanássorozat történt egy akkumulátor-újrahasznosító üzemben Madridtól északkeletre. Az incidens ismételten ráirányítja a figyelmet az akkumulátoripar működésével járó komplex technológiai és környezeti kockázatokra – különösen olyan országok esetében, mint Magyarország, ahol a szektor kiemelt szerepet játszik az iparpolitikai és gazdaságfejlesztési stratégiákban.

Mérgező gázt tartalmazó felhők átvonulására figyelmeztettek pénteken a spanyol hatóságok, miután robbanások történtek egy akkumulátor-újrahasznosító üzemben Madridtól északkeletre. Mintegy 60 ezer környékbelit - Azuqueca de Henares, Cabanillas del Campo és Alovera lakosait - figyelmeztettek sms-ben, hogy lehetőleg ne hagyják el otthonaikat, csukják be ablakaikat és kapcsolják ki a légkondicionáló berendezéseket is. A robbanások a Madridtól mintegy 50 kilométerre lévő Azuqueca de Henares gyárában történtek, Castilla-La Mancha regionális önkormányzata pedig azt közölte, a létesítményben a lángok is felcsaptak. Áldozatokról nem tudni, a robbanások okát vizsgálják - közölte az MTI.

Noha a hivatalos vizsgálat még zajlik, de az ügy – habár Európa-szerte nem ez az első ilyen eset – újra ráirányítja a figyelmet az akkumulátorgyárak kockázataira. Különösen olyan országok esetében, mint Magyarország, ahol a szektor kiemelt szerepet játszik az iparpolitikai és gazdaságfejlesztési stratégiákban.

A magyarországi akkumulátorgyárak működése kapcsán már számos eset hívta fel a figyelmet a munkahelyi biztonság hiányosságaira. A Pénzcentrum beszámolója szerint például a komáromi SK gyárban 2024-ben súlyos baleset történt, több dolgozót kórházba kellett szállítani. Korábban mérgező gázszivárgás is előfordult, aminek következtében 14 munkás betegedett meg. A Greenpeace szerint ezek nem elszigetelt esetek, hanem egy sorozatosan visszatérő probléma, miközben a kiszabott bírságok nem bírnak visszatartó erővel.

A Portfolio elemzései arra is rámutatnak, hogy a gyártás során keletkező veszélyes hulladék kezelése környezeti és gazdasági szempontból egyaránt kritikus pont. A jelenlegi újrahasznosítási technológiák gyakran veszteségesek, miközben komoly környezeti kockázatokat hordoznak. Emellett a Portfolio korábban arról is írt, hogy a magyar állam jelentős támogatásokkal ösztönzi a külföldi akkugyárak betelepülését, ám ez gyakran a környezetvédelmi szempontok rovására történik.

Az akkumulátorgyárak fő veszélyei

Az akkumulátorcellák gyártása során gyúlékony vegyületek – például lítium, oldószerek – használatosak. Ezek akár kis hiba esetén is heves robbanást okozhatnak. A dél-koreai Hwaseong esetet említhetjük példaként, ahol idén júniusban 23 ember halt meg egy lítium-akkumulátorgyár tűzesetében. Egészségügyi és környezeti kockázatok: Oldószerek (pl. NMP), nehézfémek és egyéb toxikus anyagok szivároghatnak a levegőbe, vízbe vagy a talajba. Ez nemcsak a gyári dolgozók, hanem a környéken élők egészségére is hosszú távú hatással lehet.

Magyarország: gazdaságpolitikai stratégiák az akkumulátoripar köré

Törekvés az élvonalba kerülésre: Magyarország kormányzati szinten is stratégiai ágazatként kezeli az akkumulátoripart. A cél: Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyártó központjává válni. A CATL debreceni, a BYD szegedi és más kínai, koreai beruházások ennek jegyében érkeznek az országba. Óriási támogató csomagok: A beruházásokat az állam gyakran több százmillió eurós támogatással, infrastruktúra-fejlesztéssel és adókedvezményekkel ösztönzi. A CATL-projekt például több mint 800 millió euró értékű állami kedvezménycsomaggal valósulhat meg. Környezeti szabályozás és tiltakozások: Miközben a kormány hangsúlyozza, hogy a legszigorúbb környezetvédelmi előírások érvényesülnek, több helyi lakos, szakértő és civil szervezet is arra figyelmeztet, hogy a hatásvizsgálatok hiányosak, a társadalmi egyeztetés elmarad. Energiafüggőség kérdése: Az akkumulátorgyárak energiaigénye hatalmas, ami tovább növeli Magyarország függőségét az orosz gáz- és atomerőművi energiától. Emellett a kínai beruházások geopolitikai vitákat is kiváltanak, különösen az EU-n belüli pozíciókat illetően.

Összegzés

Az akkumulátorgyárak gazdasági szempontból ígéretesek, azonban a környezeti, társadalmi és munkahelyi kockázatok komoly kihívást jelentenek. Magyarország célja világos: ipari nagyhatalommá válni az akkumulátorok terén. A kérdés az, hogy ez megvalósítható-e fenntartható és biztonságos módon – vagy az ipari előnyöket a helyi közösségek és a környezet fizeti meg.