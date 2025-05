Hamarosan élesedik a kormány legújabb intézkedése: kiderült, ők járnak vele a legjobban

Július 1-jétől vezetik be a CSED-extrát, amely lehetővé teszi az anyák számára, hogy gyermekük három hónapos korától visszatérjenek dolgozni, miközben a csecsemőgondozási díj 70%-át továbbra is megkapják - közölte a Portfolio.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításával a dolgozó kismamák fizetésük mellett a CSED 70%-át is megkapnák. Jelenleg a CSED 168 napig jár a gyermek születése után, és eddig nem volt lehetőség mellette munkát vállalni.

Az új intézkedés elsősorban azoknak kedvez majd, akik távmunkában tudnak dolgozni gyermekük mellett. A CSED-extra jól illeszkedik a kormányzat munkaalapú társadalom koncepciójába, ahol a támogatásokra való jogosultság alapja elsősorban a munkaviszony.

A családtámogatási rendszerben a társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások, mint a CSED és a GYED, jól követik az inflációt, míg az univerzális juttatások, például a családi pótlék, jelentősen veszítettek értékükből. Korábban a GYED esetében is bevezették a GYED-extrát, amely szintén a munkaerőpiacra való visszatérést ösztönözte.

A családtámogatási rendszer piramisának csúcsán a legmagasabb összegű támogatások (CSOK, babaváró) találhatók, amelyek csak egy szűk réteg számára elérhetők. A középső szinten helyezkednek el a munkaviszony-alapú ellátások, köztük a CSED és a GYED, míg a piramis alján az univerzális támogatások, amelyek összegüknél fogva nem nyújtanak megfelelő védelmet a szegénység ellen.

A kormány családpolitikájának másik fontos eleme a hagyományos családmodell támogatása, amely a nemi szerepek hagyományos felosztását is magában foglalja. Bár technikailag a férfiak is igénybe vehetik a gyermekgondozási szabadságokat, a gyakorlatban ez továbbra is főként a nőkre hárul.

A CSED-extra és a hasonló támogatások jó lehetőséget jelentenek a stabil munkaerőpiaci helyzetű nőknek, ugyanakkor nem csökkentik a hagyományos nemi szerepekből adódó terheket. A rendszer azokat a nőket jutalmazza, akik egyszerre tudnak produktívak (munkavállalók) és reproduktívak (gyermekvállalók) lenni.