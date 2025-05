Bod Péter Ákos: csak az EU-s pénz húzhatja ki a bajból a magyar gazdaságot, óriási a vész

Sok ember bizalma megrendült a pénzügyi, gazdasági rendszerekben, és a jelenlegi bizonytalanság ezen egyáltalán nem segít - erről beszélt Bod Péter Ákos volt jegybankelnök a VIG Alapkezelő befektetési konferenciáján, melyen a Pénzcentrum is részt vett. A volt elnök elmondta azt is, hogy a jelenleg tapasztalható ijedelmek azoknak lehetnek félelmetesek, akik korábban ilyet nem láttak - pedig csak folyamatokat látunk ismétlődni.

Talán soha nem volt olyan bizonytalan a befektetői környezet, mint manapság - ez hangzott el a VIG Alapkezelő 'Befeketetési Iránytű' elnevezésű konferenciáján. Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató köszöntőjében elmondta, hogy valóban lehetett számítani változásokra azután, hogy Donald Trump megkezdi második elnöki ciklusát, de a várakozások nem számoltak ilyen bizonytalanságokkal.

Az első előadást Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, jelenleg egyetemi tanár tartotta a bizonytalan piaci környezetről, a változásokról. Expozéjában a volt jegybankelnök először azt fejtette ki, hogy szerinte az egyáltalán nem baj, ha különböző nézetek, akár generációk ütköztetik a véleményüket, és az elemzők a statisztikából állítják fel a tudásukat. Csakhogy a bizonytalanságok megrengették sok ember bizalmát a pénzügyi és gazdasági rendszerekben - különösen igaz ez 2008, a gazdasági világválság óta eltelt időben.

Bod Péter Ákos elmondta, hogy a Covid-járvány okozta gazdasági negatívumok mostanra jórészt felszívódtak, csakhogy nem lehet tudni, hogy nem jön-e hamarosan egy másik hasonló járvány. Ezt követte a háború okozta inflációs hullám, és bár a nyersanyagpiacoknál lassult a kilengés, itt is sok a bizonytalanság. A volt elnök szerint a nemzetközi kereskedelmi intézmények jelentősen meggyengültek előbb a világjárvány, majd a háború okozta gazdasági sokk hatására.

A volt jegybankelnök azt is elmondta, hogy az uniós pénzek most már folyamatos hiánya jelentős károkat okoz a nemzetgazdaságban. A beruházások negatív volumenváltozása például az egyik ilyen következmény, és Bod Péter Ákos azokat az uniós pénzeket, amiket megkaptunk, nem a legjobb célokra használta fel a magyar kormány.

Előadásában a volt jegybankelnök arra is kitért, hogy szerinte az Egyesült Államokat nem szabad összemosni Donald Trumppal. Meglepő lehet ugyan, és az egész világot sokként is érte, de a vámok gondolata már egy jó ideje ott volt az amerikai vezetés fejében. Bod Péter Ákos szerint az, amit Donald Trump jelenleg csinál, az semmiképpen sem nevezhető vámpolitikának, sokkal inkább szankciós fenyegetőzésnek érzi. Hozzátette, hogy szerinte a most a világ feje felett lengedező vámoknak közgazdaságilag is vannak érdekes részei: mint mondta, a folyamatos árnövekedések nem lesznek tarthatóak, viszont a cél világos: az amerikai kormány forrást akar teremteni a jövedelemadó csökkentéséhez, csakhogy a vámok és az adócsökkentés nem fognak egyszerre működni.