Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy

Egerben elszaporodtak a hamis bankjegyek, forinttal is euróval is próbálkoztak, de meglepődtek, mikor szóltak a boltosok, hogy azt nem fogadhatják el.

Több egri boltban is hamis pénzzal akartak a közelmúltban fizetni. A HEOL értesülései szerint a boltosok több bejelentést is tettek arról a rendőrségen, hogy mind hamis 100 eurósokkal, mind pedig hamis 20 ezer forintosokkal akartak fizetni náluk.

Az árusoknak az tűnt fel, hogy a bankjegyek kissé rózsíszínesek voltak, és ezt el is mondták a lengyeleknek. Azt is hozzátették, hogy ők egészen megdöbbentek, amikor szembesítették őket.

A megyei rendőrkapitányság a lapnak megerősítette az esetek egri előfordulását. Dr. Berndt-Iványi Judit rendőr őrnagy, a kapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője elmondta, hogy a leggyakrabban a 20, 50 és 100 eurós bankjegyekkel igyekeznek csalni.

A hamis pénz jelentős anyagi kárt okozhat a vállalkozásoknak, hiszen a hamis bankjegy értéktelen, a kárt a kereskedő viseli. A bűnözők gyakran külföldi internetes oldalakon szerzik be a hamisítványokat, és kisebb címletekben próbálják forgalomba hozni

- tette hozzá.

A kapitányság munkatársa néhány tanácsot is adott a kereskedőknek, hogyan ismerjék fel, valamit mit tegyenek az iyen esetekben: