Közelkép húszezer forintos bankjegyekről.
Gazdaság

Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 18:31

Egerben elszaporodtak a hamis bankjegyek, forinttal is euróval is próbálkoztak, de meglepődtek, mikor szóltak a boltosok, hogy azt nem fogadhatják el.

Több egri boltban is hamis pénzzal akartak a közelmúltban fizetni. A HEOL értesülései szerint a boltosok több bejelentést is tettek arról a rendőrségen, hogy mind hamis 100 eurósokkal, mind pedig hamis 20 ezer forintosokkal akartak fizetni náluk.

Az árusoknak az tűnt fel, hogy a bankjegyek kissé rózsíszínesek voltak, és ezt el is mondták a lengyeleknek. Azt is hozzátették, hogy ők egészen megdöbbentek, amikor szembesítették őket.

A megyei rendőrkapitányság a lapnak megerősítette az esetek egri előfordulását. Dr. Berndt-Iványi Judit rendőr őrnagy, a kapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője elmondta, hogy a leggyakrabban a 20, 50 és 100 eurós bankjegyekkel igyekeznek csalni.

A hamis pénz jelentős anyagi kárt okozhat a vállalkozásoknak, hiszen a hamis bankjegy értéktelen, a kárt a kereskedő viseli. A bűnözők gyakran külföldi internetes oldalakon szerzik be a hamisítványokat, és kisebb címletekben próbálják forgalomba hozni

- tette hozzá. 

A kapitányság munkatársa néhány tanácsot is adott a kereskedőknek, hogyan ismerjék fel, valamit mit tegyenek az iyen esetekben:

  • Ismerjék meg az euró biztonsági elemeit (vízjel, hologram, színváltó tinta, tapintható felület).
  • Használjanak UV-lámpát vagy bankjegyellenőrzőt.
  • Gyanús, kapkodó vagy türelmetlen vásárló esetén mindig legyen fokozott az ellenőrzés.
  • Ha valaki nagy címletű bankjeggyel (100–200 euró) fizet kis összegű termékért, különösen ajánlott az ellenőrzés.
  • Gyanús bankjegy esetén ne adja vissza a bankjegyet a vásárlónak!
  • Ha lehetséges, tartsa vissza feltűnés nélkül, és hívja a rendőrséget.
  • Ha a bankjegy már a kasszában van, különítse el, és tegye meg a bejelentést.
Címlapkép: Getty Images
