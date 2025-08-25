2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Újra padlót fogott a forint, szárnyal az euró és a svájci frank

Pénzcentrum/MTI
2025. augusztus 25. 19:06

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 395,79 forintról 397,20 forintra erősödött 18 órára, napközben 394,80 forint és 397,74 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,10 forintról 423,66 forintra ment fel, míg a dolláré 338,17 forintról 340,43 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1704 dollárról 1,1668 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
