A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével csökkent az előző napi záráshoz képest.
Újra padlót fogott a forint, szárnyal az euró és a svájci frank
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 395,79 forintról 397,20 forintra erősödött 18 órára, napközben 394,80 forint és 397,74 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 421,10 forintról 423,66 forintra ment fel, míg a dolláré 338,17 forintról 340,43 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1704 dollárról 1,1668 dollárra változott.
A jelentések szerint a Coca-Cola a Lazard befektetési bank segítségével vizsgálja a lehetőségeket és méri fel a potenciális vevők érdeklődését.
A TEXAN vállalat által elnyert pályázat kapcsán súlyos szabálytalanságokat tártak fel.
A magyar alapkamat immár 11 hónapja változatlanul 6,5%-on áll, ami az elmúlt öt év leghosszabb stabil kamatperiódusa.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Varga Mihály szerint a nemzetközi környezetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi.
Az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye.
A német gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 0,3%-kal zsugorodott 2024 második negyedévében.
A szokásos csütörtöki időponttól eltérően hétfőn délutánra hirdettek Kormányinfót.
Pénteken folytatódhat a negatív korrekció a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Brutálisan rontották Magyarország gazdasági kilátásait: ebből nehéz lesz kimászni, közel a recesszió?
Az Erste Bank jelentősen rontotta Magyarország 2025-ös növekedési kilátásait, az infláció és a költségvetési hiány tartósan magas szintje is aggasztó képet fest a gazdaságról.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyílvánítja a kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) építési beruházását.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 396,30 forinton állt az előző délután hat órai 396,91 forint után.
Szijjártó Péter közgazdasági és külügyminiszter számolt be a történtekről a Facebook-oldalán.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Hivatalosan is elkezdődhet az építkezés, eddig a rengeteg más ügy mellett még amerikai szankciók is hátráltatták a kezdést.
Az áfa alanyi adómentesség értékhatárának három lépcsőben történő emelését javasolja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a kormánynak.
A Magyar Nemzeti Bank folytatja a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató különleges, hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát.
