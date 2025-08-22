Az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye.
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
Varga Mihály jegybankelnök szerint az elmúlt éveket a sorozatos globális válságok jellemezték, amelyek következtében felértékelődött a jegybankok nemzetközi együttműködése is. A Federal Reserve Bank által szervezett Economic Policy Symposiumon a jegybankelnök hangsúlyozta, hogy szerinte a nemzeti bankok feladata most az, hogy megőrizzék az óvatos monetáris politikát, miközben fenntartják a pénzügyi stabilitást.
Varga Mihály arra is kitért, hogy a nemzetközi környezetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi.
A vámbejelentéseken túl az orosz-ukrán háború fejleményei továbbra is befolyásolják a globális befektetői hangulatot, a nemzetközi pénzügyi piacok pedig érzékenyek a beérkező hírekre – fejtette ki a jegybankelnök.
Szerinte a jelenlegi környezetben a piaci stabilitás fenntartásához nemzetközi viszonylatban is elengedhetetlen a fegyelmezett monetáris politika.
Tekintettel arra, hogy az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, a Magyar Nemzeti Bank is különös hangsúlyt helyez az óvatos és türelmes monetáris politikára, valamint az inflációs várakozások horgonyzására, ami az árstabilitás elérésének egyik mozgatórugója
– részletezte Varga Mihály.
A jegybankelnök hozzátette: a bizonytalan időkben kulcsfontosságú az is, hogy az adósságfinanszírozásban az államok saját forrásokra támaszkodjanak. A jegybank ennek szellemében indította újtára a Minősített Vállalati Hitel konstrukcióját is, amely hazai forrásokból, kedvezményes és gyors hitelt jelent majd a beruházni vágyó kisvállalkozásoknak – fejtette ki.
A magyar-amerikai pénzügyi kapcsolatokról szólva Varga Mihály kiemelte: a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi adatai alapján az amerikai tőkebefektetés-állomány Magyarországon már megközelítette a 10 milliárd eurót. Varga Mihály szerint ezzel a Magyarországra irányuló beruházások tekintetében az Egyesült Államok a harmadik helyet foglalja el a legjelentősebb külföldi befektető országok sorában.
"A célunk az, hogy a nemzetközi monetáris politikai együttműködéseink között az amerikai FED-del is szorosabbra fűzzük a kapcsolatot" – húzta alá a jegybankelnök.
Címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
