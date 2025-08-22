Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát

Varga Mihály jegybankelnök szerint az elmúlt éveket a sorozatos globális válságok jellemezték, amelyek következtében felértékelődött a jegybankok nemzetközi együttműködése is. A Federal Reserve Bank által szervezett Economic Policy Symposiumon a jegybankelnök hangsúlyozta, hogy szerinte a nemzeti bankok feladata most az, hogy megőrizzék az óvatos monetáris politikát, miközben fenntartják a pénzügyi stabilitást.

Varga Mihály arra is kitért, hogy a nemzetközi környezetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi.

A vámbejelentéseken túl az orosz-ukrán háború fejleményei továbbra is befolyásolják a globális befektetői hangulatot, a nemzetközi pénzügyi piacok pedig érzékenyek a beérkező hírekre – fejtette ki a jegybankelnök.

Szerinte a jelenlegi környezetben a piaci stabilitás fenntartásához nemzetközi viszonylatban is elengedhetetlen a fegyelmezett monetáris politika.

Tekintettel arra, hogy az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, a Magyar Nemzeti Bank is különös hangsúlyt helyez az óvatos és türelmes monetáris politikára, valamint az inflációs várakozások horgonyzására, ami az árstabilitás elérésének egyik mozgatórugója

– részletezte Varga Mihály.

A jegybankelnök hozzátette: a bizonytalan időkben kulcsfontosságú az is, hogy az adósságfinanszírozásban az államok saját forrásokra támaszkodjanak. A jegybank ennek szellemében indította újtára a Minősített Vállalati Hitel konstrukcióját is, amely hazai forrásokból, kedvezményes és gyors hitelt jelent majd a beruházni vágyó kisvállalkozásoknak – fejtette ki.

A magyar-amerikai pénzügyi kapcsolatokról szólva Varga Mihály kiemelte: a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi adatai alapján az amerikai tőkebefektetés-állomány Magyarországon már megközelítette a 10 milliárd eurót. Varga Mihály szerint ezzel a Magyarországra irányuló beruházások tekintetében az Egyesült Államok a harmadik helyet foglalja el a legjelentősebb külföldi befektető országok sorában.

"A célunk az, hogy a nemzetközi monetáris politikai együttműködéseink között az amerikai FED-del is szorosabbra fűzzük a kapcsolatot" – húzta alá a jegybankelnök.

Címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA