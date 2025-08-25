Milliárdos botrány: az EU ügyészsége lecsapott egy újrahasznosítási projektre!

Az Európai Ügyészség vizsgálatot indított egy görögországi újrahasznosítási projekt ügyében, ahol milliárdos nagyságrendű túlárazás történhetett. A TEXAN vállalat által elnyert pályázat kapcsán súlyos szabálytalanságokat tártak fel.

Jelentős pénzügyi visszaélés gyanúja merült fel egy görögországi újrahasznosítási projekt kapcsán, ahol a becslések szerint milliárdos összeget tehettek zsebre a felelősök. A vizsgálat szerint ötszörös túlárazással nyertek támogatást hulladék-visszaváltó állomások létesítésére az országban - írja a Portfolio.

Az Európai Ügyészség által indított eljárás nem előzmény nélküli, hiszen Görögországnak korábban már közel negyed milliárd eurót kellett visszafizetnie különböző környezetvédelmi mulasztások és szabálytalanságok miatt.

A jelenlegi vizsgálat az Európai Unió megbízásából dolgozó görög könyvvizsgálók jelentései alapján indult, miután komoly szabálytalanságokat azonosítottak a TEXAN újrahasznosítási vállalat által elnyert projekt költségeiben és működtetésében - számolt be a Politico.

A jelentések szerint a vállalat nem szolgáltat megfelelő információkat arról, mi történik a kioszkoknál pénzre váltott hulladékkal. Míg az EU-ban elvárt újrahasznosítási arány jóval magasabb, Görögországban ez mindössze 17% körül alakul, ami jelentősen elmarad a közösségi céloktól.