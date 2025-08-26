Újabb pofon a forintnak: merre mozdul kedden a magyar fizetőeszköz?

A magyar fizetőeszköz árfolyama ismét lefelé mozdult a nemzetközi piacokon.

Kedd reggel az euró 397,42 forinton állt, ami enyhe emelkedést jelent a hétfő esti 397,20 forinthoz képest. A dollár jegyzése 340,43-ról 341,71 forintra kúszott fel, míg a svájci frank 423,66 forintról 424,12 forintra drágult.

Közben az euró is gyengült a dollárral szemben: a hétfő esti 1,1668 dollárról 1,1631-re csúszott vissza az árfolyama.