Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 395,79 forintról 397,20 forintra erősödött 18 órára.
Újabb pofon a forintnak: merre mozdul kedden a magyar fizetőeszköz?
A magyar fizetőeszköz árfolyama ismét lefelé mozdult a nemzetközi piacokon.
Kedd reggel az euró 397,42 forinton állt, ami enyhe emelkedést jelent a hétfő esti 397,20 forinthoz képest. A dollár jegyzése 340,43-ról 341,71 forintra kúszott fel, míg a svájci frank 423,66 forintról 424,12 forintra drágult.
Közben az euró is gyengült a dollárral szemben: a hétfő esti 1,1668 dollárról 1,1631-re csúszott vissza az árfolyama.
A hétfőn bejelentett megállapodás értelmében a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet a JDE Peet's részvényeseknek.
A hongkongi tőzsde hétfőn hivatalosan is törölte a listáról az Evergrande-et, amely korábban több mint 50 milliárd dollár értékű vállalat volt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a hétfői Kormányinfón.
Az olajárak emelkednek, a kereskedők a kínálati kockázatokat mérlegelik.
A jelentések szerint a Coca-Cola a Lazard befektetési bank segítségével vizsgálja a lehetőségeket és méri fel a potenciális vevők érdeklődését.
A TEXAN vállalat által elnyert pályázat kapcsán súlyos szabálytalanságokat tártak fel.
A magyar alapkamat immár 11 hónapja változatlanul 6,5%-on áll, ami az elmúlt öt év leghosszabb stabil kamatperiódusa.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 34. hetéből.
Varga Mihály szerint a nemzetközi környezetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi.
Az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye.
A német gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 0,3%-kal zsugorodott 2024 második negyedévében.
A szokásos csütörtöki időponttól eltérően hétfőn délutánra hirdettek Kormányinfót.
Pénteken folytatódhat a negatív korrekció a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Brutálisan rontották Magyarország gazdasági kilátásait: ebből nehéz lesz kimászni, közel a recesszió?
Az Erste Bank jelentősen rontotta Magyarország 2025-ös növekedési kilátásait, az infláció és a költségvetési hiány tartósan magas szintje is aggasztó képet fest a gazdaságról.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyílvánítja a kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) építési beruházását.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 396,30 forinton állt az előző délután hat órai 396,91 forint után.
Szijjártó Péter közgazdasági és külügyminiszter számolt be a történtekről a Facebook-oldalán.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
