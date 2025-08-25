Romló hangulat, zuhanó árak: így indította a hetet a magyar tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 681,67 pontos, 0,65 százalékos csökkenéssel, 104 831,43 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével csökkent az előző napi záráshoz képest. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) lefordultak az árak, a négy magyar vezető részvény közül háromnak csökkent az árfolyama.

Hozzátette, Európában az elmúlt hetekben látott emelkedés kifulladni látszik, az orosz-ukrán háború lezárásában nem történt előrelépés, és ennek kapcsán némi mérséklődés látszik a piacokon. A magyar tőzsdei hangulat összhangban volt az európai tendenciával - jegyezte meg.

Szemán Péter felidézte, hogy pénteken az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elnökének beszédét követően nagyobb emelkedés volt az amerikai tőzsdéken, de ez Európában a tőzsdékre, így a magyar piacra sem volt hatással.

A Mol papírjainak ára 14 forinttal, 0,47 százalékkal 2936 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 350 forinttal, 1,14 százalékkal 30 370 forintra esett, forgalmuk 7,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,61 százalékkal 1976 forintra erősödött, forgalma 368,0 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,94 százalékkal 10 590 forintra gyengült, a részvények forgalma 697,5 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9263,72 ponton zárt hétfőn, ez 31,18 pontos, 0,34 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.