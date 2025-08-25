2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
16 °C Budapest
Gazdaság

Romló hangulat, zuhanó árak: így indította a hetet a magyar tőzsde

Pénzcentrum/MTI
2025. augusztus 25. 18:31

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 681,67 pontos, 0,65 százalékos csökkenéssel, 104 831,43 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével csökkent az előző napi záráshoz képest. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) lefordultak az árak, a négy magyar vezető részvény közül háromnak csökkent az árfolyama.

Hozzátette, Európában az elmúlt hetekben látott emelkedés kifulladni látszik, az orosz-ukrán háború lezárásában nem történt előrelépés, és ennek kapcsán némi mérséklődés látszik a piacokon. A magyar tőzsdei hangulat összhangban volt az európai tendenciával - jegyezte meg.

Szemán Péter felidézte, hogy pénteken az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elnökének beszédét követően nagyobb emelkedés volt az amerikai tőzsdéken, de ez Európában a tőzsdékre, így a magyar piacra sem volt hatással.

  • A Mol papírjainak ára 14 forinttal, 0,47 százalékkal 2936 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 350 forinttal, 1,14 százalékkal 30 370 forintra esett, forgalmuk 7,7 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,61 százalékkal 1976 forintra erősödött, forgalma 368,0 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,94 százalékkal 10 590 forintra gyengült, a részvények forgalma 697,5 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9263,72 ponton zárt hétfőn, ez 31,18 pontos, 0,34 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
PÉNZÜGYI KISOKOS
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

Több kisokos

