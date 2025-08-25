A hongkongi tőzsde hétfőn hivatalosan is törölte a listáról az Evergrande-et, amely korábban több mint 50 milliárd dollár értékű vállalat volt.
Romló hangulat, zuhanó árak: így indította a hetet a magyar tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 681,67 pontos, 0,65 százalékos csökkenéssel, 104 831,43 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével csökkent az előző napi záráshoz képest. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) lefordultak az árak, a négy magyar vezető részvény közül háromnak csökkent az árfolyama.
Hozzátette, Európában az elmúlt hetekben látott emelkedés kifulladni látszik, az orosz-ukrán háború lezárásában nem történt előrelépés, és ennek kapcsán némi mérséklődés látszik a piacokon. A magyar tőzsdei hangulat összhangban volt az európai tendenciával - jegyezte meg.
Szemán Péter felidézte, hogy pénteken az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elnökének beszédét követően nagyobb emelkedés volt az amerikai tőzsdéken, de ez Európában a tőzsdékre, így a magyar piacra sem volt hatással.
- A Mol papírjainak ára 14 forinttal, 0,47 százalékkal 2936 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 350 forinttal, 1,14 százalékkal 30 370 forintra esett, forgalmuk 7,7 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,61 százalékkal 1976 forintra erősödött, forgalma 368,0 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,94 százalékkal 10 590 forintra gyengült, a részvények forgalma 697,5 millió forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9263,72 ponton zárt hétfőn, ez 31,18 pontos, 0,34 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
A TEXAN vállalat által elnyert pályázat kapcsán súlyos szabálytalanságokat tártak fel.
A magyar alapkamat immár 11 hónapja változatlanul 6,5%-on áll, ami az elmúlt öt év leghosszabb stabil kamatperiódusa.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 34. hetéből.
Varga Mihály szerint a nemzetközi környezetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi.
Az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye.
A német gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 0,3%-kal zsugorodott 2024 második negyedévében.
A szokásos csütörtöki időponttól eltérően hétfőn délutánra hirdettek Kormányinfót.
Pénteken folytatódhat a negatív korrekció a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Brutálisan rontották Magyarország gazdasági kilátásait: ebből nehéz lesz kimászni, közel a recesszió?
Az Erste Bank jelentősen rontotta Magyarország 2025-ös növekedési kilátásait, az infláció és a költségvetési hiány tartósan magas szintje is aggasztó képet fest a gazdaságról.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyílvánítja a kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) építési beruházását.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 396,30 forinton állt az előző délután hat órai 396,91 forint után.
Szijjártó Péter közgazdasági és külügyminiszter számolt be a történtekről a Facebook-oldalán.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Hivatalosan is elkezdődhet az építkezés, eddig a rengeteg más ügy mellett még amerikai szankciók is hátráltatták a kezdést.
Az áfa alanyi adómentesség értékhatárának három lépcsőben történő emelését javasolja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a kormánynak.
A Magyar Nemzeti Bank folytatja a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató különleges, hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
