Magyar forint háttérben.
Gazdaság

Itt vannak a jegybank lépése utáni reakciók: így értékel az Erste, Amundi, Equilor

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 17:31

Az elemzőket nem lepte meg a monetáris politika szigorúságának folytatása, de abban nem egészen értenek egyet, hogy ez meddig marad még így.

Immár tizenegy hónapja változatlan szinten, hat és fél százalékon ghagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa  - erről lapunk is beszámolt délután. Varga Mihály a bejelentéssel párhuzamosan úgy fogalmazott, hogy indokolt a fegyelmezett és óvatos monetáris politika fenntartása, ugyanakkor a lakossági inflációs várakozás jóval rosszabb a célszámoknál  és az előrejelzéseknél is.

Az elemzők külön is reagáltak a Tanács döntésére és Varga beszédére: egyetértenek a szigorúság fenntartásában, és ki is fejtették, miért. Lássuk most az elemzéseket!

Equilor: nehezebb lesz az államadósság kezelése

Lehetséges, hogy a vártnál magasabb pénzforgalmi hiány is nehezíteni fogja a jövő évi államadósság-csökkentést - értett egyet a jegybankkal az Equilor, akik nem lepődtek meg a kamatszint megtartása mellett.

A nyár folyamán bejelentett kormányzati intézkedések 2025-ben várhatóan még mérsékelten hatnak a költségvetésre, 2026-tól azonban már megemelkedhet hiánynövelő hatásuk. Az államadósság 2025. évi csökkenését az előirányzottnál magasabb várható pénzforgalmi hiány, valamint a visszafogott gazdasági bővülés is jelentősen nehezíti. A hiány fokozatos mérséklődésével az előrejelzési horizont végére összességében csökkenhet a GDP-arányos adósságráta

- írták elemzésükben.

Az MNB elemzői azt írták, hogy ebben az évben ők egyáltalán nem számítanak a kamat változására, a jövő évben azonban már elindulhat a csökkentési ciklus.

A lakossági inflációs várakozások nem csökkennek kellő mértékben: az MNB elnök is kiemelte, hogy a várakozások továbbra sincsenek összhangban a tényinflációval. Azt azonban hozzátette, hogy némileg csökkenni látszanak. Ezzel kapcsolatban pozitívum a forint jelenlegi relatív erőssége és stabilitása az euróval szemben. 2026-ban már célsávon belüli inflációs számokat is láthatunk, ugyanakkor felfelé mutató kockázatként jelenik meg, hogy a kormány várhatóan csak 2026 közepén fogja kivezetni a jelenleg 2025. november 30-ig meghosszabbított árrésstopot, amelynek az áremelő hatásával még mindenképpen számolnunk kell

- írták.

Lehet, hogy mégis lesz kamatvágás?

Nagy János, az Erste elemzője sem talált meglepetéseket a kamatszint megtartásában, és abban sem, amit utána a jegybankelnök elmondott. Az ugyanakkor lehetséges szerinte, hogy az év vége felé már lesz egy kicsike vágás az alapkamaton.

Ahogy az várható volt, a főbb üzenetek nem változtak a korábbiakhoz képest. A pozitív reálkamat fenntartása továbbra is a kommunikáció fontos részét képezi. A piaci árazások jelenleg maximum egy kamatvágásról tanúskodnak az év hátralévő részében. Egyelőre marad a várakozásunk: amennyiben a fejlett piaci és régiós kamatszintek a mostani tudásunk szerint alakulnak a következő hónapokban, abban az esetben továbbra elképzelhetőnek tartunk egy, 25 bázispontos kamatvágást az év végén

- írta gyorselemzésében az Erste szakértője.

Amerikára várunk

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint nem is egy, de két kamatvágás is várható idén Magyarországon, de ehhez az is kell, ogy az amerikai jegybank is cselekedjen.

A jegybanki célsáv fölött ragadó infláció továbbra is megköti a jegybank kezét, ezért nem vártunk változtatást a mai kamatdöntő ülésen. Ráadásul a legutóbbi megszólalásában a jegybankelnök kiemelte a továbbra is felfelé mutató inflációs kockázatokat, ami a következő hónapokra szinte borítékolja a monetáris szigort. Az amerikai jegybank elnöke a múlt héten előrevetítette a szeptemberi kamatvágást Amerikában. Ennek esetleges folytatása olyan lazítási ciklussá válhat, ami a negyedik negyedévben növelheti a magyar jegybank mozgásterét is, főleg, ha a hazai inflációs folyamatok tovább javulnak. Az Amundi várakozása továbbra is három kamatvágás idén a Fed-től, és két óvatos kamatvágás az MNB-től, amennyiben az inflációs folyamatok a vártak szerint alakulnak

- fogalmazott a befektetési igazgató.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint a döntést elsősorban az inflációs környezet és a fiskális politika indokolja. Azonban arra figyelmeztet, hogy a forint árfolyama is óvatosságra inti a jegybankot.

Az euróhoz képest ismét közel került a 400-as szinthez a kurzus, ami szintén egy esetleges kamatcsökkentés ellen szólt. Emellett a nemzetközi környezet is bizonytalan, például azért, mert az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatcsökkentésére még mindig várni kell

- írta elemzésében Németh Dávid.
Címlapkép: Getty Images
