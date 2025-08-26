Megszólalt Varga Mihály az alapkamatról: egyre gyűlnek a felhők, nagyon nincs meg az összhang

Varga Mihály világossá tette, hogy a lakossági inflációs várakozás kimondottan pesszimista, jóval alacsonyabbak mind a várakozások, mind a jegybanki célszámok.

Változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát mai kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa - erről korábban ma a Pénzcentrum is beszámolt. Ezzel tizenegyedik egymást követő alkalommal döntött a jegybank az alapkamat változatlansága mellett.

Varga Mihály a kamatszint hivatalos bejelentése után megtartotta szokásos expozéját, amelyben az elmúlt hónapokban már megszokott módon ismét kijelentette, hogy továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés indokolt, ennek két fő eleme a pénzügyi stabilitás fenntartása és az inflációs várakozások horgonyzása. Vagyis a jegybank továbbra sem tett utalást arra, hogy a közeljövőben a monetáris kondíciók változását mérlegelné.

A magyar gazdaság teljesítményére rányomja a bélyegét a német gazdaság gyengélkedése. A külső egyensúlyi mutatóink megnyugtatóan alakulnak, a gazdaságban megfigyelhető belső kereslet élénkülése ezt a közeljövőben alakíthatja, ezt a jegybank szorosan nyomon követi - mondta Varga Mihály.

Az inflációs alapfolyamatok a jegybank 3%-os célja felett alakulnak, több területen erős átárazásokat lát a jegybank. A lakossági inflációs várakozások továbbra is magasak. A jegybank elnöke kijelentette, hogy

ennek mutatói nincsenek összhangban sem a jegybanki céllal, sem a jelenlegi inflációval.

A háztartási hitelezés diamikus, ezt tovább élénkítheti az Otthon Start Program. A várható többletkereslet miatt fennmaradhat a magas lakáshitel-dinamika.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA