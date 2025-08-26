2025. augusztus 26. kedd Izsó
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. március 8.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszédet mond a Gazdasági évnyitó 2025 rendezvényen, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságpolitikai fórumán Budapesten, a Puskás Arénában 2025. március 8-án.
Gazdaság

Megszólalt Varga Mihály az alapkamatról: egyre gyűlnek a felhők, nagyon nincs meg az összhang

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 16:32

Varga Mihály világossá tette, hogy a lakossági inflációs várakozás kimondottan pesszimista, jóval alacsonyabbak mind a várakozások, mind a jegybanki célszámok.

Változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát mai kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa - erről korábban ma a Pénzcentrum is beszámolt. Ezzel tizenegyedik egymást követő alkalommal döntött a jegybank az alapkamat változatlansága mellett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Varga Mihály a kamatszint hivatalos bejelentése után megtartotta szokásos expozéját, amelyben az elmúlt hónapokban már megszokott módon ismét kijelentette, hogy továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés indokolt, ennek két fő eleme a pénzügyi stabilitás fenntartása és az inflációs várakozások horgonyzása. Vagyis a jegybank továbbra sem tett utalást arra, hogy a közeljövőben a monetáris kondíciók változását mérlegelné.

A magyar gazdaság teljesítményére rányomja a bélyegét a német gazdaság gyengélkedése. A külső egyensúlyi mutatóink megnyugtatóan alakulnak, a gazdaságban megfigyelhető belső kereslet élénkülése ezt a közeljövőben alakíthatja, ezt a jegybank szorosan nyomon követi - mondta Varga Mihály.

Az inflációs alapfolyamatok a jegybank 3%-os célja felett alakulnak, több területen erős átárazásokat lát a jegybank. A lakossági inflációs várakozások továbbra is magasak. A jegybank elnöke kijelentette, hogy

ennek mutatói nincsenek összhangban sem a jegybanki céllal, sem a jelenlegi inflációval.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A háztartási hitelezés diamikus, ezt tovább élénkítheti az Otthon Start Program. A várható többletkereslet miatt fennmaradhat a magas lakáshitel-dinamika.

 

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#jegybank #infláció #gazdaság #jegybanki alapkamat #varga #magyar #varga mihály #inflációs adat #infláció mértéke #várakozások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:14
16:05
15:52
15:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 25. 17:11
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?  
Media1
2025. augusztus 24. 15:03
Hogyan kapták el Hano-t, a magyar internet rémét?  
Bankmonitor  |  2025. augusztus 26. 14:59
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon...
MEDIA1  |  2025. augusztus 26. 09:44
Budapestre érkezik A hegyi doktor sztárja: Hans Sigl a Sztárban Sztár All Stars vendégzsűrije lesz
A népszerű tévésorozatban Dr. Martin Grubert alakító Hans Sigl először jár majd a magyar fővárosban.
Holdblog  |  2025. augusztus 25. 08:42
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek...
iO Charts  |  2025. augusztus 22. 11:02
A Merck & Co. részvényelemzése (MRK) - Fej vagy írás?
Az Merck & Co. részvény (MRK) alapadatai, áttekintés A Merck & Co. (MRK) 1891-ben jött létre...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
2
2 hete
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
3
4 napja
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
4
2 napja
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
5
2 hete
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bank
A középkorban a bank eleinte csak egy pad volt, ahol egy elismervényt kaptak a kereskedők, amit egy másik városban pénzre válthattak. Ma pedig egy pénzintézet, ahol a pénzünket tarthatjuk vagy például hitelt vehetünk fel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 16:14
Nagyon fontos jelentés jön a befektetők számára: ez rengeteg pénzről dönt majd, téged is érinthet
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 16:05
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 16:31
Félelmetes rovar jelent meg a magyar erdőkben: durva, mit csinál