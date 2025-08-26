A döntést a tartósan cél feletti inflációs pálya és a bizonytalan nemzetközi környezet indokolja.
Megszólalt Varga Mihály az alapkamatról: egyre gyűlnek a felhők, nagyon nincs meg az összhang
Varga Mihály világossá tette, hogy a lakossági inflációs várakozás kimondottan pesszimista, jóval alacsonyabbak mind a várakozások, mind a jegybanki célszámok.
Változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát mai kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa - erről korábban ma a Pénzcentrum is beszámolt. Ezzel tizenegyedik egymást követő alkalommal döntött a jegybank az alapkamat változatlansága mellett.
Varga Mihály a kamatszint hivatalos bejelentése után megtartotta szokásos expozéját, amelyben az elmúlt hónapokban már megszokott módon ismét kijelentette, hogy továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés indokolt, ennek két fő eleme a pénzügyi stabilitás fenntartása és az inflációs várakozások horgonyzása. Vagyis a jegybank továbbra sem tett utalást arra, hogy a közeljövőben a monetáris kondíciók változását mérlegelné.
A magyar gazdaság teljesítményére rányomja a bélyegét a német gazdaság gyengélkedése. A külső egyensúlyi mutatóink megnyugtatóan alakulnak, a gazdaságban megfigyelhető belső kereslet élénkülése ezt a közeljövőben alakíthatja, ezt a jegybank szorosan nyomon követi - mondta Varga Mihály.
Az inflációs alapfolyamatok a jegybank 3%-os célja felett alakulnak, több területen erős átárazásokat lát a jegybank. A lakossági inflációs várakozások továbbra is magasak. A jegybank elnöke kijelentette, hogy
ennek mutatói nincsenek összhangban sem a jegybanki céllal, sem a jelenlegi inflációval.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A háztartási hitelezés diamikus, ezt tovább élénkítheti az Otthon Start Program. A várható többletkereslet miatt fennmaradhat a magas lakáshitel-dinamika.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A magyar fizetőeszköz árfolyama ismét lefelé mozdult kedden a nemzetközi piacokon.
A hétfőn bejelentett megállapodás értelmében a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet a JDE Peet's részvényeseknek.
A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével csökkent az előző napi záráshoz képest.
A hongkongi tőzsde hétfőn hivatalosan is törölte a listáról az Evergrande-et, amely korábban több mint 50 milliárd dollár értékű vállalat volt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a hétfői Kormányinfón.
Az olajárak emelkednek, a kereskedők a kínálati kockázatokat mérlegelik.
A jelentések szerint a Coca-Cola a Lazard befektetési bank segítségével vizsgálja a lehetőségeket és méri fel a potenciális vevők érdeklődését.
A TEXAN vállalat által elnyert pályázat kapcsán súlyos szabálytalanságokat tártak fel.
A magyar alapkamat immár 11 hónapja változatlanul 6,5%-on áll, ami az elmúlt öt év leghosszabb stabil kamatperiódusa.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 34. hetéből.
Varga Mihály szerint a nemzetközi környezetet továbbra is a bizonytalanság jellemzi.
Az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye.
A német gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 0,3%-kal zsugorodott 2024 második negyedévében.
A szokásos csütörtöki időponttól eltérően hétfőn délutánra hirdettek Kormányinfót.
Pénteken folytatódhat a negatív korrekció a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Brutálisan rontották Magyarország gazdasági kilátásait: ebből nehéz lesz kimászni, közel a recesszió?
Az Erste Bank jelentősen rontotta Magyarország 2025-ös növekedési kilátásait, az infláció és a költségvetési hiány tartósan magas szintje is aggasztó képet fest a gazdaságról.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyílvánítja a kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) építési beruházását.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.