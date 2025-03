Széchenyi-díj 2025: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege

Idén is átadják Magyarország legrangosabb elismeréseit, többek között a Széchenyi-díjakat. A díjak kiosztására március 14-én kerül sor a március 15-i ünnephez kapcsoltan. Az, hogy a díj mellé mekkora jutalom jár, évről évre változik. Mutatjuk, hogy a Széchenyi díj mennyi pénzzel jár 2025-ben és hogy mekkora a Széchenyi díj havi összege. A Széchenyi díjasok listáját a díjak átadását követően közöljük.

A Széchenyi díjat 1990-ben alapították azzal a szándékkal, hogy méltó elismerésben részesítsék azokat a kiemelkedő szakembereket, akik a tudomány, a műszaki fejlődés, az oktatás vagy az egészségügy területén maradandó és nemzetközileg is elismert eredményeket értek el. A Széchenyi díj és ezzel a Széchenyi díjasok, az egykor létező Állami Díjat váltotta fel, és egyaránt odaítélhető egyéni teljesítményekért vagy közös munkával elért eredményekért.

A Széchenyi díj története

Az első Széchenyi díjasok 1990-ben kapták meg elismerésüket. Akkor hét egyéni kitüntetett Széchenyi díjasok mellett két csoport is elismerésben részesült, valamint 12, már elhunyt szakember posztumusz díjat kapott, köztük Bibó István jogász, Györffy Barna biológus és Jendrassik György mérnök-feltaláló.

A Széchenyi dij 2025 kiosztása

A Széchenyi díjasok kiválasztása egy erre létrehozott bizottság javaslatai alapján történik. A kormány terjeszti fel a Széchenyi díjasok szempontjából érdemes jelölteket, a kitüntetéseket pedig a köztársasági elnök adja át minden évben a március 15-i ünnephez kapcsoltan. Erre idén március 15-én kerül sor.

A Széchenyi-nagydíj

A Széchenyi díjasok két szinten vannak értékelve: a Széchenyi-díj és a magasabb rangú Széchenyi-nagydíj, amelyet kizárólag egyéni teljesítményért lehet elnyerni. A Széchenyi díjasok között a nagydíjat eddig mindössze ötször ítélték oda olyan kiemelkedő tudósoknak, mint Kosáry Domokos történész, Lovász László matematikus vagy Oláh György, a Nobel-díjas kémikus.

A Széchenyi díj mennyi pénzzel jár?

A díjazottak eredetileg pénzjutalmat és egy Széchenyi István arcképével ellátott jelvényt kaptak. 2000 óta az elismerés része egy kisplasztika is, amely Széchenyi Istvánt ábrázolja. A bronzból készült, aranyozott szobor egy részben aranyozott, részben ezüstözött réztalapzaton áll.

A díjjal együtt jár továbbá az adó- és illetékmentes pénzjutalom is. A Széchenyi díj mellé járó egyösszegű jutalom összege 2013 óta a megelőző évre vonatkozó országos évi nettó átlagkereset hatszorosának megfelelő összeg 50 vagy 100 ezer forintra kerekítve. A nagydíjjal járó összeg ennek kétszerese.

Mivel 2024-ben éves szinten a kedvezmények nélküli nettó átlagkereset 430 100 forint volt, a Széchenyi-díj mellé járó jutalom 2025-ben 31 millió forint, a Széchényi-nagydíj mellé pedig 62 millió forint jár. A megosztott díjat elnyerők az összeget egyenlő arányban osztják meg egymás között.

Mennyi a Széchenyi díj havi összege?

Sokan úgy tudják, hogy a Széchenyi díj mellé egy meghatározott havi összeg is jár, vagy a jutalmat életjáradékként is lehet kérni. Ezt sokan gondolják a Kossuth-díj kapcsán is. A félreértést valószínűleg az okozhatja, hogy a vonatkozó törvény szerint a 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető.

A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a - ami jelenleg 121 125 forint (mivel a vetítési alapot az öregségi nyugdíjminimum képezi, ami 2008 óta változatlanul 28 500 forint). Vannak azonban kivételek, akik nem részesülhetnek tudományos alkotói járadékban, illetve a Kossuth-díjasoknak ez eleve nem jár.

Itt a 2024-es Széchenyi díjasok listája

A Széchenyi dij 2025 során is Magyarország egyik legjelentősebb tudományos és szakmai elismerése. Az 1990-ben alapított Széchenyi díjat évente március 15-én, vagy a hozzá legközelebb eső munkanapon adják át, egyéni és közös teljesítményekért egyaránt.

Nézzük meg, kik szerepelnek a 2024-es Széchenyi díjasok listája soraiban.

Széchenyi-nagydíjat kapott:

DR. DÁVID KATALIN: Széchenyi-díjas művészettörténész, művészeti író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes, példaértékű tudományos pályafutása során a hazai egyházi múzeumok és gyűjtemények megújításában vállalt kiemelkedő szerepe, különböző kultúrákon, illetve vallásokon átívelő, szakrális tárgyú művészettörténeti könyvei és esszéi, valamint Európa-szerte elismert tudományszervezői és kiállításrendezői munkája elismeréseként.

Széchenyi-díjat kapott:

DR. CSANÁDY LÁSZLÓ: orvos-biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének igazgatója, Biokémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának ösztöndíjas kutatójaként végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a sejtekben található ioncsatornák vizsgálata terén elért eredményei elismeréseként;

DR. DUNAI LÁSZLÓ: építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának dékánja, Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az acél- és öszvérszerkezetek méretezéselmélete, illetve tervezési metodikájának kidolgozása terén végzett, nemzetközileg is jelentős tevékenysége, valamint Budapest főváros történelmi hídjainak és acélszerkezeteinek felújításában vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

DR. HALMAI PÉTER: közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Közgazdaságtan Tanszékének, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Közpénzügyi Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a nemzetközi, illetve az összehasonlító gazdaságtan, a makroökonómia, valamint az agrár-közgazdaságtan területén végzett kiemelkedő tudományos munkája, különösen az európai integráció makroökonómiai összefüggéseinek vizsgálatában elért eredményei elismeréseként;

DR. KARIKÓ KATALIN: kutatóbiológus, biokémikus, az mRNS alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója, a mainzi BioNTech alelnöke, a Pennsylvaniai Egyetem egyetemi docense Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a gyógyszerkutatás és -gyártás területén elért, világszerte kiemelt jelentőségű eredményei, valamint a koronavírus-világjárvány leküzdéséhez az első, klinikailag is bizonyítottan hatásos ellenszer kidolgozásával hozzájáruló, korszakalkotó munkája elismeréseként;

DR. KEMÉNY LAJOS FERENC: Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a bőr és a mikrobák közti kommunikációban központi szerepet játszó mechanizmusok feltárása, illetve a bőrbetegségek kezelésére szolgáló, új fényterápiás eljárások kidolgozása terén elért eredményei, valamint a bőrgyógyászat és a klinikai immunológia oktatásában végzett magas színvonalú munkája elismeréseként;

DR. MERKELY BÉLA: kardiológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem rektora, az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Tanszékének, valamint Sportorvostan Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során elért, nemzetközileg is nagyra értékelt kardiológiai kutatási eredményei, elhivatott oktatói munkája, valamint kiemelkedően eredményes intézményvezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

DR. MESTERHÁZY ÁKOS FERENC: agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. kutatóprofesszora, a korábbi Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Növényvédelmi Intézetének volt egyetemi magántanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a növénypatológia és -nemesítés területén elért kiemelkedő, nemzetközi szinten is jelentős eredményei, valamint a búzában, illetve a kukoricában felhalmozódó mikotoxin méreganyag mennyiségének csökkentését célzó védekezési stratégia kidolgozójaként végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként;

DR. PERCZEL ANDRÁS: okleveles vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a fehérjekémia és a szerkezeti biológia területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként;

DR. POÓR GYULA: Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, valamint az Országos Mozgásszervi Intézet főigazgató főorvosa, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a csontritkulás, illetve az ízületi gyulladások kutatása és gyógyítása terén elért rendkívüli eredményei, valamint a Nemzeti Osteoporosis Program kidolgozásában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként;

DR. PROKOPP MÁRIA: művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritája Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az egyetemes és a magyar művészettörténet területén folytatott kiemelkedő színvonalú munkája, mély hivatástudatát megfellebbezhetetlen szakmai tudással ötvöző, könyvek, publikációk és ismeretterjesztő előadások sorát felvonultató életműve elismeréseként;

DR. SZABÓ GYÖRGY: fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos tanácsadója Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az evolúciós játékelméletek kidolgozásában, illetve társadalmi problémákra történő alkalmazásában, valamint a komplex rendszerekben önszerveződést eredményező kölcsönhatások azonosításában elért, világviszonylatban is kimagasló eredményei elismeréseként;

DR. SZAKÁLY SÁNDOR: történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a történettudomány területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, különösen hazánk 1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért eredményei elismeréseként;

DR. SZOVÁK KORNÉL: Fraknói Vilmos-díjas klasszika-filológus, középkorkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Medievisztika Tanszékének egyetemi docense Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az ókori, illetve középkori magyar történelem írott forrásainak kutatása, feltárása és kiadása területén végzett értékőrző munkája, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés keretében megvalósuló A magyarországi középkori latinság szótára című kötet elkészítésében vállalt kimagasló szerepe elismeréseként;

DR. SZÖLLŐSI JÁNOS: vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Biofizikai Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a sejtmembránon keresztül lejátszódó jelátviteli folyamatok modern biofizikai módszerekkel történő vizsgálata terén elért kutatási eredményei, valamint a biofizikai, illetve sejtbiológiai oktatásban végzett magas szintű munkája, továbbá kiemelkedő tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

A Széchenyi díjasok munkássága meghatározó szerepet játszik Magyarország tudományos és technológiai fejlődésében. Az elismerés nemcsak a kimagasló eredményeket méltatja, hanem ösztönző erőt is jelent a jövő generációi számára. A Széchenyi díjasok hozzájárulása nélkülözhetetlen az oktatás, a kutatás, az egészségügy és a műszaki innováció területén, munkájuk pedig nemzetközi szinten is elismerést vált ki.

A díj története azt mutatja, hogy a Széchenyi díjasok évről évre kiemelkedő teljesítményekkel gazdagítják a tudományos életet. A Széchenyi díjasok nevei összeforrtak a magyar szakmai kiválósággal, és örökségük meghatározó része hazánk szellemi és technológiai fejlődésének. A kitüntetés által elismert életművek nemcsak a jelen, hanem a jövő tudósai és szakemberei számára is példát mutatnak.