Súlyos gázválságba tenyerelt bele Európa: nagy baj lehet 2025-re, ezt biztos megérzi a pénztárcánk

Az európai gázpiac újabb kihívásokkal néz szembe az új év kezdetén, amelynek köszönhetően több mint egyéves csúcsra ugrott a gázár. Ráadásul az árak tovább emelkednek, miközben a kontinens a hideg téli időjárásra készül, és az Ukrajnán keresztüli orosz gázszállítás leállt, ami több közép-európai országot érint érzékenyen - írja a Bloomberg.

Az európai gázárak az év első kereskedési napján jelentősen emelkedtek. A holland TTF gáztőzsdén az irányadó határidős árak 4,3 százalékkal, 51 euróra nőttek megawattóránként, ami 2023 októbere óta a legmagasabb érték.

Ez az áremelkedés egybeesik az orosz gázszállítás Ukrajnán keresztüli leállásával, miután a két ország közötti tranzitszerződés lejárt, és nem sikerült új megállapodást kötni.

A piaci szereplők most azt figyelik, hogy az orosz gázszállítás kiesése milyen hatással lesz a tárolók kiürülésére. A készletek már most is a leggyorsabb ütemben csökkennek 2021 óta, amikor a gázválság kezdett kibontakozni. A helyzetet súlyosbítja, hogy több európai országban fagypont alatti hőmérsékletet jósolnak, ami növeli a fűtési igényt.

Az Európai Unió jól felkészült a 2024-2025-ös télre a villamosenergia-ellátás biztonságát tekintve, a rendszer megfelelőségi kilátásai erősek.

Szlovákiában, amely az egyik legsúlyosabban érintett ország a gázszállítás leállása miatt, január közepére akár mínusz 7 Celsius-fokig is eshet a hőmérséklet. Bár Európa valószínűleg nem fog kifogyni a gázból ezen a télen a meglévő készleteknek és az alternatív szállítóknak köszönhetően, a jövő évi fűtési szezonra való felkészülés nehezebbé válhat a magasabb árak miatt.

Arne Lohmann Rasmussen, a koppenhágai Global Risk Management vezető elemzője figyelmeztet:

Egyre nagyobb a kockázata annak, hogy az EU alacsony gáztárolási szintekkel távozik a télből, ami drágává teszi a feltöltést.

Az Európába irányuló orosz vezetékes gázszállításnak jelenleg csak egy útvonala maradt: egy Törökországon áthaladó vezeték, amely Magyarországra szállítja az üzemanyagot. Ez a vezeték most kiemelt figyelmet kap a piaci szereplőktől.

Az ukrajnai tranzit elvesztésével Európa még inkább függővé válik a cseppfolyósított földgáztól (LNG), beleértve az orosz szállítmányokat is. Oroszország tavaly rekordmennyiségű LNG-t szállított a régióba, és az Egyesült Államok után a második legnagyobb szállítóvá vált.

A tengerparttal nem rendelkező közép- és kelet-európai országok számára azonban az LNG drága megoldás lehet. Walter Boltz, korábbi osztrák szabályozó, aki jelenleg a Baker & Mckenzie vezető energetikai tanácsadója, így fogalmaz:

Az európai gázpiacok semmiképpen sem szűkösek, de az üzemanyag nyugatról keletre történő szállítása némileg korlátozott, így ez a régió számára felárat fog eredményezni.

Az idei évben Európának keményebben kell majd versenyeznie az LNG-ért, különösen nyáron, amikor Ázsiában megnő a légkondicionálás energiaigénye. Bár világszerte számos új LNG-erőmű épül, a jelentős kapacitásbővítések csak néhány év múlva lesznek elérhetőek.