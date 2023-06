Elszámolták az adóbevételeket? Csúnya meglepetés érheti a magyar kormányt

Jön az Egyesült Államok által kezdeményezett minimumadó. A 750 millió eurós globális árbevételű társaságok esetében 15 százalékos effektív társasági adó kulcsot kell majd alkalmazni a bevételekre.

Tavaly decemberben a magyar kormány is beadta a derekát az Egyesült Államok által kezdeményezett minimumadó rendszerének: ennek értelmében a legnagyobb, 750 millió eurós globális árbevételű társaságok esetében 15 százalékos effektív társasági adó kulcsot kell majd alkalmazni a bevételekre - írja cikkében a Portfolio.

Megjegyzik azonban azt is, hogy a költségvetés bevételi oldalán negatív meglepetés érheti a kabinetet: több jel is arra utal, hogy a tao-bevételeket túltervezték, és messze nem lesz belőle annyi bevétel, mint eddig volt. Akkor pedig az is lehet, hogy máris újra kell tervezni a költségvetést, legalábbis a bevételi oldalt.