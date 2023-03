Nyugdíjkatasztrófa fenyeget több százezer magyart: kevesen vállalják ezt be, jön az összeomlás?

Nyugdíjasok, éttermek, beszakadt hitelezés: ezek voltak a legnépszerűbb témák a Pénzcentrumon az esztendő tizedik hetén. Csokorba gyűjtöttük a legjobbakat, olvasd újra mindet!

E héten is volt esemény bőven: gazdasági évnyitót tartott a miniszterelnök, a jegybankelnök újra beszólt a kormánynak, és még a hitelezés válságáról is írtunk. Lássuk, melyek voltak még a legnépszerűbb anyagok ezen a héten!

Teljesen elment a tüzépek, barkácsboltok esze? Lassan luxus lesz bármit is felújítani

Senkinek sem újdonság az, ha azt mondjuk, hogy februárban nemcsak az élelmiszerárak emelkedtek tovább, hanem az építőanyagok is egyre többe kerülnek. Annak ellenére is, hogy a drágulás lassulni látszik az elmúlt hónapok adatai alapján. Azonban a vízből még koránt sincs kint a fejünk, egyes termékek ára ugyanis tavaly február óta akár 64 százalékkal is drágult.

Elszámolták a rezsiemelést? Magyarok tízezreinek járhat vissza komolyabb pénz a szolgáltatótól

625 ezres túlfizetést mutatott olvasónk gázszámlája az évközi elszámoláskor. A szakértő szerint az enyhe tél és a spórolás miatt ez tömeges jelenség lehet az átalányfizetőknél.

Ilyen még soha nem volt a bankokban: nemet mondanak az ajándékmilliókra is a magyarok

A magas büntetőkamat is szerepet játszhat abban, hogy története messze legrosszabb eredményét produkálta ez a hiteltípus - ezt mondta a Pénzcentrumnak a szakértő. A szakértők mindegyike számított egy jelentps visszaesésre, de a kilencven százalékos zuhanás elég erősen gondolkodóba ejtettek mindenkit.

Így spórolj súlyos tízezreket a repülőjegyen: pofonegyszerű módszer, mindenkinél működik

Az olcsó repülőjegyeken úgy lehet a legkönnyebben bebukni, hogy a vásárlás folyamán egy sor extra kiegészítő szolgáltatást veszünk, például fix ülőhelyet, sztornóbiztosításokat, vagy éppen extra bőröndöt. Sokan gondolják, hogy egy kézipoggyásznyi cuccal nem lehet kihúzni egy hétig, ez azonban nem így van, feltéve, ha ismered a titkos módszereket.

Özönlenek ezekre a vidéki településekre a magyar családok: ilyen házakat vesznek fillérekért

Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb családtámogatási formája volt a falusi csok, melyet eredetileg azért vezették be, hogy megállítsák - vagy visszafordítsák - a magyar kistelepüléseken az elvándorlást. A friss lakossági statisztikák szerint sok olyan kistelepüléseken nőtt a lakosságszám, ahol igényelhető a falusi csok, ugyanakkor egyes helyeken a támogatás ellenére is nagymértékben fogy a népesség. A Pénzcentrum friss elemzése megmutatja, melyek a legkedveltebb kistelepülések, ahol elérhető a falusi csok, valamint melyek a legnépszerűtlenebb falvak. Továbbá azt is vizsgáltuk, hogy a fóvárosi agglomerációban hová költöztek a legtöbben.

Így ehetsz potom pénzért az ország legmenőbb éttermeiben: már elindult a roham!,

Március 9. és 19. között rendezik meg a tavaszi Étterem Hetet, melyre már most több tízezren regisztráltak. A koncepció lényege, hogy közép- és felsőkategóriás éttermek menüjét kóstolhatják meg az érdeklődők egy egészen kedvezményes áron, előzetes regisztációt követően. Kiss Zoltán az eseményt szervező DiningCity étteremajánló képviselője a Pénzcentrumnak beszélt a rendezvény részleteiről és arról, miért lenne fontos, hogy a magyar vendégekre is figyelmet fordítsanak az éttermek.

Retteghetnek a magyar melósok: elindult a visszaszámlálás, jöhetnek a tömeges elbocsájtások

A ChatGPT-hez és a BingChat-hez hasonló alkalmazások számtalan feladatra használhatóak, így megjelenésükkel sokakban vetődött fel újra a klasszikusnak számító kérdés: vajon milyen munkaköröket érinthet vagy tehet teljesen feleslegessé ez az új technológia? A mesterséges intelligenciát használó termékeknek hála a média, a jog és a vendéglátás, sőt még a befektetések terén is új kapuk nyílnak vagy záródnak be végleg a munkavállalók előtt.

Küszöbön a totális nyugdíjkatasztrófa: kevesen vállalják ezt be, ők élhetik túl az összeomlást

A népességfogyás, az öregedő korfa, valamint a várható élettartam növekedése mind, mind olyan faktorok, amik a jövőben kikezdhetik az ellátottak és az adófizetők arányára építkező magyar nyugdíjrendszert. Nem meglepő, hogy egyre többen látják úgy, hogy az állami nyugdíj nem nyújt elegendő garancitá és veszik saját kezükbe a biztonságos időskoruk megteremtését. Általuk is kevésbé közismert tény viszont, hogy a nyugdíjcélú megtakarítási lehetőségeket az állam is támogatja, ráadásul nem is csekély, akár 280 ezer forintos támogatással. A Pénzcentrum sorra vette a befektetési lehetőségeket és az utánuk járó támogatási lehetőségeket.