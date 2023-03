Ilyen még soha nem volt a bankokban: nemet mondanak az ajándékmilliókra is a magyarok

A magas büntetőkamat is szerepet játszhat abban, hogy története messze legrosszabb eredményét produkálta ez a hiteltípus - ezt mondta a Pénzcentrumnak a szakértő. A szakértők mindegyike számított egy jelentps visszaesésre, de a kilencven százalékos zuhanás elég erősen gondolkodóba ejtettek mindenkit.

Minden várakozást alulmúlt a babaváró hitel teljesítménye az év első hónapjában. A jegybank által a múlt héten közzétett, a hitelpiac adatait tartalamzó közleményből kiderült, hogy 2023 januárjában mindössze 7 milliárd forint volt az új szerződések összege ennél hiteltípusnál. Figyelembe véve, hogy 2022 decemberében éppen tízszer ennyi új jegyzést írhattunk fel, felmerül a kérdés hogy vajon mi okozta a babaváró csaknem teljes lenullázódását? Vajon ráuntak az emberek erre a hitelre, vagy másról van szó? Megnéztük a számokat, és szakértőt is kérdeztünk.

Apokalipszis a babaváró hitelnél

Azok után, hogy decemberben a 2022-es év legjobb eredményét produkálta a babaváró hitel, annyira tűnik döbbenetesnek a januári adat. Az MNB adataiból kiderült, hogy mindössze hét milliárd forint volt az új babavárós szerződések összege, ami

a babaváró történetének messze a legrosszabb eredménye annak 2019-es létezése óta.

Mint a grafikonon is látszik, az eddigi legrosszabb eredmény 2022 októberében született, mikor 28 milliárdot igányeltek a magyarok ebből a kedvezményes hitelből. Ezt az eredményt alighanem most vakon aláírná mindenki: még ez is négyszer annyi ugyanis, mint a mostani negatív rekord.

Nem január volt a legjobb hónap

Lássuk most a többi hitel januári teljesítményét! AMint az alábbi grafikonon is láthatjuk, a lakáshitelek még mindig képtelenek kikerülni abból a negatív spirálból, amiben már hosszú hónapok óta jár, mindössze 40,76 milliárd volt az új szerződések összege januárban.

A személyi kölcsönöké viszont ha enyhén is, de végre többletet mutattak sok hónap után. Ez utóbbi azért is érdekes, mert az átlagkamat - 1 éven túli fixálás esetén - már a 20 százalékos lélektani határ közelében van, vagyis az emberek úgy vettek fel többet, hogy a hiteltípus folyamatosan drágul. Tegnapelőtti cikkünkben már értekeztünk arról, hogy ennek mik lehetnek az okai: ezt az írást a lenti linkre kattintva újra elolvashatod.

Nyugalom és büntetőkamat egyszerre

Hogy tisztábban lássunk, mi okozhatta azt a brutális, 90 százalékos zuhanást, megkérdeztük Argyelán Józsefet, a Bankmonitor elemzőjét is. Ő lapunk kérdésére azt mondta: a bizonytalanság szülhette eleve azt a helyzetet, hogy 2022 legvégén, még az utolsó percekben is roham volt ezért a hiteltípusért.

A babaváró esetében kettős okról beszélhetünk. 2022. végéig még nem tudhattuk mi lesz a sorsa a támogatásnak. Éppen ezért nagyon erős volt a kereslet decemberben. Az MNB statisztikáiban szereplő decemberi 70,4 milliárd forintos adat nagyjából a duplája a korábbi hónapok folyósítási volumenének. Vagyis egy erős előrehozott keresletről is beszélhetünk, ami értelemszerűen a 2 éves hosszabbítást követően – 2024. végéig meghosszabbították a Babaváró igénylését – jelentős visszaesést eredményezett január hónapban.

Az elemző azt is hozzátette, hogy szerinte nem csak a megnyugvás tört ki, hogy a hitel még elérhető lesz, hanem a rendkívül súlyos büntetőkamatok is ijesztő hatással bírtak.

A Babaváró büntetőkamatának érdemi emelkedése is kifejti hatását. Egyre gyakrabban találkozni azzal, hogy ilyen lehetséges következményekkel már nem szeretnék igénybe venni a konstrukciót. Ráadásul a legtöbb pár valamilyen lakáscélja megfinanszírozására fordítaná a támogatást. Emiatt lakásvásárlások számának érdemi visszaesése – mondhatni a lakáscél elhalasztása - hatással van a Babaváró igénylésére is

- tette hozzá a Bankmonitor elemzője, Argyelán József.