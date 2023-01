Itt a nagy brüsszeli terv: ezt kell tenniük a tagállamoknak a légszennyezettséggel

Körvonalazódik már a terv, amely alapján az Unió 2030-ra nullára csökkentheti a káros kibocsátásokat. De még bőven van tennivaló.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és a Közös Kutatóközpont közös erőfeszítéseként az Európai Bizottság 2022. december 8-án tette közzé az első a zéró szennyezés megfigyeléséről és kilátásairól szóló jelentést (Zero Pollution Monitoring and Outlook) és a kilátásokat boncolgató Harmadik Tiszta Levegő Kitekintést (Third Clean Air Outlook) - írja cikkében a HelloVidék.

Míg a levegőszennyezés és a növényvédő szerek szennyezése csökkent az Európai Unióban, a káros zaj, a tápanyagszennyezés és a települési hulladékok kibocsátása lelassult. Ahogy arra a szakemberek rámutattak, sokkal erőteljesebb fellépésre van szükség, ha az EU el akarja érni a 2030-ra kitűzött szennyezéscsökkentési céljait.

Az unió nulla szennyezésre irányuló cselekvési tervének 2030-ig szóló célkitűzései a következők: