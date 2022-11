Már a tavalyi is rendkívüli év volt az energiaszektorban: durva változásokat tapasztaltak Magyarországon

Számos rekordot hozott 2021 a villamosenergia-szektorban, megdőlt a téli és a nyári csúcsterhelés, a havi és éves bruttó villamosenergia-felhasználás, valamint intenzíven nőtt a megújuló energia részaránya a hazai villamosenergia-termelésben és a teljes bruttó villamos energia-felhasználáson belül is - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

Részletezték, hogy a 2020-as bázishoz képest 2021-ben a teljes bruttó villamosenergia-felhasználás 4,7 százalékkal, 48,795 terawattórára (TWh) nőtt, ez az érték tartalmazza a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) által termelt villamos energia becsült értékét is. A bruttó hazai villamosenergia-termelés 3,2 százalékkal nőtt, az import-export szaldó 9,2 százalékkal, 12,755 TWh-ra emelkedett, aminek következtében a hazai termelés részaránya 73,9 százalékot tett ki tavaly a teljes felhasználáson belül.

Tavaly az előző nyári csúcsterhelést követően újabb csúcsot mérhetek, 6940 megawattot (MW), és a téli csúcs értéke is tovább emelkedett, 7361 MW-ra. A magyarországi ellátásbiztonság egész évben garantált volt, az üzemzavarok esetszáma, és hossza folyamatosan csökken, amihez részben hozzájárul a tervszerű megelőző karbantartások számának növekedése - hangsúlyozták a közleményben. Részletezték: a napelemes erőművek körében továbbra is intenzív növekedést figyeltek meg. A Magyarországon üzembe helyezett napelemek együttes beépített kapacitása - a HMKE-ket is beleértve - 2954 MW-ra nőtt, ami 39 százalékos növekedés a megelőző évhez képest.

A naperőművi növekedést 2021-ben csaknem fele-fele arányban a HMKE-k (406,08 MW) és az ipari méretű naperőművek (422,33 MW) adták. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia részaránya a teljes bruttó villamosenergia-fogyasztáson belül 2021-ben elérte a 13,66 százalékot - tájékoztatott a MEKH.

A MEKH és a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt. közös kiadványa többek között bemutatja a hazai villamosenergia-piac működési modelljét, összegzi a legfontosabb országos energiafelhasználási adatokat és kitér a hazai erőművek termelési adatainak bemutatására.