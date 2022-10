Óriási bajban a Magyar Nemzeti Múzeum: hatalmas bezárást jelentettek be

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója az állománygyűlésen jelentette be, hogy a megemelkedett rezsiárak miatt november 1 és február 28 között több tagintézmény is zárva marad – számolt be a Magyar Nemzet.

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója bejelentette, hogy november 1-vel a múzeum több vidéki tagintézménye is bezár egészen jövő február 28-ig. A változás alól kivételt képez a Rákóczi Múzeum, a Mátyás Király Múzeum, az Esztergomi Vármúzeum, valamint a Nemzeti Régészeti Intézet és bázisai. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A bezárások hátterében vélhetően az energiaárak növekedése állhat, ugyanis a Nemzeti Múzeum áram és gázkiadásai a tavalyi 120 millió forintról idén már körülbelül 620 millió forintra fognak emelkedni, míg jövőre, ha a jelenlegi árak továbbra is maradnak már meg fogják haladni az 1 milliárd forintot. A bejelentés tartalmazza azt is, hogy a múzeum ingatlanjaiban nem haladhatja mega a hőmérséklet a 18 Celsius-fokot.

Címlapkép: Getty Images

