Mi lesz a hatósági árakkal: tényleg a nyakunkba kapjuk májusban a horror árú benzint?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Vészesen közeledik a május, amikor is véget ér a hatósági árstop: május 1-jével megszűnik a hat alavető élelmiszer árának rögzítése, míg május 15-én az üzemagyag maximalizálása jár le. Orbán Viktor nem rég jelentette be, hogy maradnak a hatósági árak, ami idáig kérdéses volt, számolt be a Világgazdaság.

Orbán Viktor miniszterelnök a választási győzelmét követő nemzetközi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy szándékai szerint a májusi határidőket követően is maradnának az ársapkák. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára szerint a miniszterelnök bejelentése azt jelenti, hogy az árkorlátozásokat nem hirtelen vezetik ki majd, hanem szépen fokozatosan, hogy hozzászokjunk az új árakhoz. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Annyira hektikus a piac, hogy nem lehet egyik napról a másikra rászabadítani a teljesen szabálytalan, rendkívül változékony piaci mozgásokat a lakosságra vagy a vállalatokra – mondta a főtitkár a VG-nek. Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP szövetség elnöke szerint a legfőbb probléma viszont már az. hogy a beszállítókra nem vonatkozik semmilyen korlátozás, így az elsődlegesnek szerinte annak kéne lennie, hogy rájuk is vonatkozzon valamilyen korlátozás. Ugyanis jelenleg az élelmiszerárstop miatt az eladóknak akár 300-400 forintos veszteségük is lehet egy egykilós kiszerelésű termék eladásakor.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK