Nemvárt ütést mér az orosz-ukrán háború a magyar gazdaságra: ezt rengeteg dolgozó fogja megérezni

Akár 70 ezer is lehet a nálunk dolgozó ukrán állampolgárok száma, így ha esetleg a háború miatt fel kell adniuk állásukat, az könnyen újabb csapást mérhet a magyar gazdaságra. A 24.hu több, ukránokat is foglalkoztató céggel, szakszervezeti vezetővel és munkaközvetítővel beszélt a vendégmunkások helyzetéről.

Nehéz helyzetben vannak a magyarországi ukrán munkavállalók: sokak gondolkodnak azon, hazatérjenek-e a háború miatt –harcolni, családjukra vigyázni, vagy akár áthozni Magyarországra a hozzátartozóikat. Vannak, akik aggódnak, hogy a Magyarországon rögzített adataikat arra használhatják fel, hogy hazarendeljék és besorozzák őket. A lapnak nyilatkozó munkaadók ugyan még nem számoltak be arról, hogy tömegesen adták volna fel állásukat az ukrán vendégmunkások az orosz támadás miatt, de például a Vasasnál pénteken az ukrán anyák jó része felállt, hogy hazautazzon gyermekeihez és vele maradjon, vagy hogy áthozza őket Magyaroroszágra. A cégek igyekeznek támogatni a náluk dolgozó ukrán állampolgárokat, például engedélyezik a munkaidő alatti telefonhasználatot a kapcsolattartás miatt, és az ukrán állampolgárok munkavállalási engedélye akkor is érvényben marad, ha visszautaznak hazájukba.

A kialakult helyzet komoly fejtörést okoz az cégeknek, a HR-vezetőknek és a munkaerő-kölcsönzőknek is. Eközben a fejvadász-cégek igyekeznek kihasználni a helyzetet, és átcsábítani olyanokat, akik eddig nem szándékoztak külföldön munkát vállalni, azonban a háborús konfliktus miatt most mégis elhagyják hazájukat. Van olyan cég, amely kitelepült a határ mellé, és már a munkakeresés idejére biztosít munkásszállót a menekülteknek, így próbál segíteni nekik a krízishelyzetben. Az ukrán munkavállalók aránya mindenképp jelentős a magyar piacon – van olyan cég, ahol az alkalmazottak több mint 20%-a ukrán, a magyarországi ukrán vendégmunkások száma pedig elérheti akár a 70 ezret is – ha ők úgy döntenének, hogy visszautaznak hazájukba, az jelentős gondokat okozhat a termelésben és a gazdaságban. Az biztos, hogy az új ukrán munkavállalók behozatala sokkal nehezebbé válik a jövőben, a magyar cégeknek pedig igyekezniük kell biztosítani minden segítséget, hogy a náluk dolgozó ukrán vendágmunkások itt maradhassanak Magyarországon.