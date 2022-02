Orbán Viktor videóüzenete: az uniós országok közös lépésekre szánhatják el magukat ×

Orbán Viktor videóüzenetben jelentette be: ülésezett a nemzetbiztonsági operatív törzs. A miniszterelnök délután "vésztanácskozásra" utazik Brüsszelbe. Úgy látja, fenntartható lesz az európai egység és az uniós országok közös lépésekre szánhatják el magukat.

"Oroszország katonai erővel megtámadta Ukrajnát", ezért a nemzetbiztonsági operatív törzs ülést tartott. A miniszternök videóüzenetben foglalta össze, ami az ülésen történt. Ebben elhangzott: "európai, uniós és NATO-szövetségeseinkkel együtt elítéljük Oroszország katonai fellépését".

A miniszterelnök délután "vésztanácskozásra" utazik Brüsszelbe. Úgy látja, fenntartható lesz az európai egység és az uniós országok közös lépésekre szánhatják el magukat. Leszögezte, hogy Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborús konfliktusból, és Ukrajna felé humanitárius segítségnyújtást ígért. Az ukrán magyar határra katonákat és rendőröket is vezényelnek.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy számítanak rá: számos ukrán állampolgár folyamodik majd menekültstátuszért. Nekik minden segítséget meg kíván adni a magyar kormány. A videó végén azt ígéri, késő este a brüsszeli tanácskozás után is be fog jelentkezni.

Címlapkép: Facebook