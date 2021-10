Sok gyermekes hiába várja majd a 2022-es szja-visszatérítést: nekik nem jár

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 42. heti (webes) kiadása. Ha a Pénzcentrum főbb anyagait a napi hírzaj nélkül, szerkesztőink által összeválogatva szereted olvasni, akkor megtaláltad a helyed.

Ha érdekel, hogy milyen tartalmi elemekre oszlik a Turmix, IDE KATTINTVA tájékozódhatsz beköszönőnkből.

Zsebre megy

Nem minden gyerekesnek jár majd vissza az adó: Kezdjük a témával, ami sok gyermekes családot lázban tart, a 2022-es év eleji adóvisszatérítéssel. A kedvezményről szóló cikkeinket itt találod, a héten viszont érdekes kérdéssel fordult egy olvasónk szerkesztőségünkhöz, azt kérdezte, hogy korkedvezménnyel nyugdíjazott, egykori rendőr férjének – akinek van egy hétéves gyermeke – jár-e majd az SZJA-visszatérítés? Hiába a gyermek, az általunk megkérdezett adószakértő szerint nem jár, mivel a szolgálati járandóság nem alapozza meg a gyermeket nevelő szülőket megillető rendkívüli SZJA-kedvezményt. További részletekért katt a cikkre!

700-800 ezres nettó sem elég: Ha fuvarozás, akkor a legtöbb hírolvasónak most az egekben tanyázó benzinárak juthatnak eszébe, ami komoly problémákat is okoz a szektorban. Van azonban még egy körülmény, ami szintén kihívások forrása, ez pedig a munkaerőhiány. A szektorban belföldi fuvarozással 400-500 ezres nettót, nemzetközi utakkal pedig 700-800 ezres bért lehet keresni, ennek ellenére sokan fordítanak hátat ennek a szép hivatásnak. Cikkünk a témában itt érhető el.

Ennyit kell gürizni egy Daciáért: Nemrég jöttek ki a KSH legfrissebb adatai arról, hogy mely szakmákban, milyen bérek mellett dolgoznak a munkavállalók. Ezeket alapul véve egy átlagos szociális dolgozó, valamint egy pénzügyi, biztosítási tevékenységet űző munkavállaló esetében vizsgáltuk meg, hogy mennyit kell dolgozniuk egy Daciáért, egy Suzukiért, egy Fordért, egy 5-ös BMW-ért és egy S-Merciért. A különbségek brutálisak, már a Dacia esetében is több, mint másfél év a különbség, a Ford Focusnál viszont három év és négy hónap. Részletek itt.

Izzíthatjuk a SZÉP-kártyákat: Hosszú hétvége közeleg Magyarországon, november 1. ugyanis hétfőre esik (sajnos az október 23-át elviszi egy szombat ¯\_(ツ)_/¯ ). A hosszú hétvége pedig azt jelenti, hogy újfent lehet családilag egy kicsit amortizálni a beragadt SZÉP-kártya egyenlegből. Arra viszont fel kell készülni, hogy mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha valaki hotelben szállna meg, hiába csökkent ugyanis augusztusról szeptemberre a szállások éjszakánkénti ára, éves összehasonlításban még így is brutális a növekedés. Katt ide a részletekért.

20 évet öregszik, havi 826 ezerrel kevesebbet keres, mi az? Sportoló. Visszatérve a friss bérstatisztikákhoz, azt is megvizsgáltuk, hogy egyes szakmákban hogyan alakul a 30 év alatti és az 50 év feletti munkavállalók bére. Kontraintuitív, de egyes szakmákban a fiatalabbak keresnek jobban. Ilyenek a sportolók, és a robbantómesterek is, a sportolók esetében ráadásul drasztikus a különbség, havi bruttó 826 ezer forint. Mutatjuk a részleteket.

Költségvetéssel a karácsonyi költekezés ellen: Tudjuk, hogy még csak október van, de hamarosan itt az ünnepi készülődés időszaka (nem mi kezdtük, hanem a boltok), ez pedig egyet jelent az év legnagyobb költekezési hullámával. Érdemes ugyanakkor költségvetéssel, és egyéb, a tudatosságot növelő módszerrel készülni a következő időszakra, és a megfelelő tervezéssel (valamint korai vásárlással) megtakaríthatunk egy kis pénzt. Részletek ebben a cikkben.

EU-s felső harmadban Magyarország! Ha a lakásárak emelkedését nézzük, akkor előkelő helyen szerepel hazánk az uniós rangsorban. Az idei első negyedév adatait vizsgálva ugyanis egy év alatt 11,9 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak Magyarországon. Ezzel jelentősen túlteljesítettük mind az EU-s átlagot (7,3%), mind pedig az Eurózóna átlagát (6,8%). Az egész unióban csak egy helyen, Cipruson csökkentek egy év alatt az ingatlanárak, van ugyanakkor több ország is, ahol a magyarnál is nagyobb emelkedést tapasztaltak. Katt ide a részletekért!

Üdvözlöm

A héten interjút készítettünk Szeredi Gáborral, a Takarékban lakossági üzletágának ügyvezető igazgatójával. A cikkben szó esett a moratórium meghosszabbításáról, a kamatemelések hatásairól és az olcsó zöldhitelről is. Érdemes a teljes interjút elolvasni, de álljon itt egy szemelvény az anyagból:

Pénzcentrum: Elemzői jóslatok szerint a kamatemelési ciklusnak még nincs vége, a várakozások szerint 2022-ben 2,1%-ig kúszhat fel az irányadó ráta. Mit gondol, hogyan hathat ez a lakossági hitelpiacra, véget érhet a bumm?



Szeredi Gábor: Nem számítunk a hitelkereslet csökkenésére. Ebben szerepet játszanak a támogatott hitelkonstrukciók, amelyek kedvező feltételekkel kínálnak kölcsönt. Ilyen a most indult zöld lakáshitel, a CSOK, de akár a babaváró, valamint az otthonfelújítási támogatás is. A támogatott hitelek pedig mérsékelhetik a piaci alapú kölcsönök kamatának növekedését. Azt is látni kell, hogy a magyar ingatlanpiacot a pandémia kevésbé érintette, mint más szektorokat, az újlakásépítések száma csúcson van, amit a kedvezményes áfa is támogat. Ráadásul további bővülésre is van még tér, ugyanis a hazai lakásállomány elavult, jóval több új ingatlan építésére lenne szükség.

Várhatóan mekkora népszerűsége lesz a zöld hitelnek? A többi hitelfajtára mennyivel fog csökkenni az igény?

Nagy a várakozás a termékkel kapcsolatban, arra számítunk, hogy jelentős számban tudjuk majd értékesíteni, már csak azért is, mert az ország legnagyobb fiókhálózatát tartjuk fenn. Várakozásaink szerint a jelzáloghitel felvételt tervező ügyfelek között ez az új termék lesz az egyik legnépszerűbb.

Még több jó cikk

Slágertermék lett a műkincs? Egyre többen tekintenek a műkincsvásárlásra befektetésként. Az iparág pörög, a koronavírus-járvány miatti lezárások nem hoztak visszaesést az ágazatban (persze az élő árverések helyett új értékesítési csatornákat kellett kialakítani). Iparági források növekvő vásárlási kedvről számoltak be lapunknak, amit nemcsak a befektetési kedv fűt, hanem az is, hogy több időt töltünk böngészéssel az interneten. Részletek itt.

Ez most a legtöbbet hamisított forintbankó: nem meglepően, a húszezres. Cikkünkből azonban nemcsak ez derül ki, hanem az is, hogy brutálisan megnőtt a késpénzmennyiség Magyarországon, egész pontosan 547,7 milliárd forinttal több készpénz van most forgalomban, mint egy évvel ezelőtt. A papírpénzek közül a forgalomban lévő húszezres és tízezres bankók mennyisége nőtt a legnagyobb számban, az érmék közül pedig az ötforintos könyvelte el a legnagyobb növekedést. Írásunkból az is kiderül, hogy mekkora részt hasít ki egy-egy címlet a teljes forgalomban lévő mennyiségből, illetve hogy milyen mértékű itthon a pénzhamisítás. Érdemes kattintani.

Itt van Magyaroszág friss pizzatérképe: 2018 után 2021-ben is elkészítettük Magyarország pizzatérképét. Cikkünkből kiderül, hogy városonként melyek a legnépszerűbb pizzák, ahogy azt is megmutatjuk, hogy a helyi átlagfizetésből hány darabot lehetne belőlük megvenni. Mindenképp a hazai pizzaízlés uniformizálódására utal, hogy a toplistáról szinte teljesen eltűnt a hawaii pizza, ami három éve még bőven uralta a mezőnyt. Részletek itt.

Kutyanapközi, vagyonokért: Magyarországon több, mint a háztartások harmadában van kutya, így sok helyen jelentős problémát okoz a háziállat napközbeni gondozása vagy utazás alatti felügyelete. Arról készítettünk egy összeállítást, hogy Budapesten, illetve az agglomerációban, milyen lehetőségei vannak a gazdáknak, ha napközben – vagy egy családi nyaralás alkalmával – másra bíznák házikedvenceik felvigyázását. Egy hétnapos nyaralás esetén érdemes 30-40 ezer forintos költséggel számolni, ha pedig egy hónap minden munkanapján igénybe venne a gazda egy kutyanapközit, az havi szinten 50-70 ezer forintba is kerülhet. Katt ide a részletekért.

Máshol olvastuk

Nem érdemes az utakon tahóskodni: Örömteli, hogy végre komolyan veszik Magyarországon a büntetőfékezést. Nemcsak Berki Krisztián kapott ugyanis felfüggesztett szabadságvesztést nyáron egy ilyen eset miatt, hanem most egy kecskeméti nő is. Ő november 11-én sérelmezte az M5-ösön, hogy az előtte haladó kisteherautó sofőrje túl lassan hajt a belső sávban, a sikeres előzés után pedig elkezdte büntetni a teherautót kis fékezésekkel. A jogsiját másfél évre bevonták, és felfüggesztve egy év börtönt is kapott. Részletek ebben a cikkben.

Ennyi fért a 42. heti Turmixba. Ha tetszett, és szeretnéd a Turmixot hírlevél formájában is megkapni, akkor ezen a linken tudsz rá feliratkozni. Jó hétvégét, jövő héten is jövünk.