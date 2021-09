Itt a bejelentés: felminősítették Magyarországot

Az eddigi Baa3-ról Baa2-re minősítette fel a magyar adósosztályzat besorolását péntek késő este a Moody’s. A hitelminősítő stabil kilátást adott az új besorolás mellé.

Alapvetően a Moody’s péntek esti döntése két szempontból sem okozott meglepetést, mert egyrészt a hitelminősítőnél egy fokozattal gyengébb volt a magyar adósbesorolás, mint a két versenytársnál, a Fitchnél és a Standard & Poor’s-nál.

Másrészt tavaly szeptember óta pozitív kilátás volt érvényben a magyar osztályzatra, ilyenkor pedig a hitelminősítők gyakorlata alapján 12-24 hónapon belül vagy felminősítés jöhet, vagy a kilátást rontják vissza stabilra.

A hitelminősítő két pontban foglalta össze a döntés hátterét:

A magyar gazdaság erős ellenállóképességét mutatja az erőteljes visszapattanás 2021 első felében, amit a hatékony fiskális és monetáris politikai stimulus segített. Az erőteljes beruházásoknak köszönhetően a középtávú növekedési kilátásaink is javultak, a Moody’s szerint a következő öt évben 3-4% lehet a magyar gazdaság potenciális növekedése.

Az erőteljes növekedés a cég szakértői szerint a költségvetési fegyelem visszatérését is segítheti a következő években, illetve ismét csökkenhet az államadósság.

A magyar gazdaság ellenállóképességét mutatja, hogy a koronavírus-járványnak csak mérsékelt hatása lehet, a Moody's számításai szerint 2023-ban a magyar GDP mindössze 1,5%-kal lesz a válság nélküli trend alatt.

A hitelminősítő szerint az idei vártnál erősebb gazdasági növekedésből adódó extra mozgásteret nagyrészt kihasználja majd a kormány, ugyanakkor úgy gondolják, hogy a hivatalosan megcélzott 7,5% helyett a GDP 6,5%-a is lehet a költségvetési hiány. Az erős gazdasági növekedésnek köszönhetően pedig a következő években az adósságráta is csökkenésnek indulhat, 2023-ig majdnem négy százalékponttal, 76,7%-ra zsugorodhat.

A Moody's is kiemeli, hogy a magyar adósbesorolással kapcsolatban az egyik régóta fennálló kockázat a kormány és az EU viszonya, mely most a helyreállítási alap forrásainak csúszásában és a 2021-27-es ciklus támogatásainak esetleges felfüggesztésében csúcsosodott ki.

A cég szerint előbb-utóbb lesz megegyezés, az átmeneti csúszásnak pedig minimális hatása lesz a magyar növekedésre és a költségvetésre. További hosszútávú kockázatként azonosították Magyarországra nézve a népesség elöregedését, a beszállítói láncokban való felértékelődés esetleges nehézségeit, az innováció és a termelékenység javításának szükségességét, illetve a további felzárkózás biztosítását.

Varga: Erős és világos visszajelzés a felminősítés

Erős és világos visszajelzés a magyar gazdaságpolitikának, hogy felminősítette Magyarországot a Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában szombaton.

Varga Mihály úgy fogalmazott, "ennél jobb hír nem is érkezhetett volna a hétvégére". A Moody's szakértői szerint a magyar gazdaság ellenállóképességét bizonyítja az első félévi kimagasló növekedés, amely hatékony gazdaságvédelmi és gazdaság-újraindítási intézkedéseknek köszönhető - emelte ki a pénzügyminiszter.

Hozzátette: válságidőszakban, vagy azt követően nem felminősíteni hanem gyakran leminősíteni szokták az országokat. A magas beruházási ráta miatt kedvezőnek ítélik a középtávú kilátásokat is: azzal számolnak, hogy a magyar gazdaság növekedése a következő öt évben elérheti az évi 4 százalékot is - mondta.

Aláhúzta, hogy Magyarország jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél befektetésre ajánlott. A Standard and Poor's és a Fitch Ratings már elvégezte idei felülvizsgálatát, nyáron mindketten stabil kilátással megerősítették a befektetésre ajánlott osztályzatokat. A mostani felminősítés, csakúgy, mint a múlt heti devizakötvény-kibocsátás, a piaci szereplők töretlen bizalmát jelzi a magyar gazdaság iránt - mondta a pénzügyminiszter.

Az MNB üdvözli a döntést

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) üdvözli a Moody's kedvező értékelését, mellyel Baa3-as szintről Baa2-es szintre javította Magyarország adósbesorolását - közölte a jegybank az MTI-vel a nemzetközi hitelminősítő pénteken éjjel kiadott felminősítése után.

Ahogyan a jegybank korábban már több alkalommal jelezte, Magyarország megérett az újabb felminősítésre, amelyet a koronavírus válság utáni gyors gazdasági helyreállás és a pénzügyi stabilitás megőrzése is indokol - emelte ki az MNB a közleményében.

Az adósbesorolás javításában a jegybank szerint fontos tényező volt, hogy a magyar gazdaság 2021 első fél évében sikeresen újraindult. A GDP gyors helyreállását a fiskális és a monetáris politika is hatékonyan segítette. A hitelminősítő várakozása szerint az erős középtávú növekedési potenciál a fiskális konszolidációt is támogatni fogja - írták.

Hozzátették, hogy a Magyar Nemzeti Bank a törvényi mandátumával összhangban továbbra is minden lehetséges eszközével őrzi az árstabilitást és a pénzügyi stabilitást, valamint támogatja Magyarország fenntartható növekedését. Az MNB bízik abban, hogy a hitelminősítők újabb felminősítésekkel ismerik el a magyar gazdaság fundamentumainak érdemi, fenntartható javulását a jövőben.

Az MNB álláspontja szerint a hitelminősítő 2020 szeptemberében megítélt pozitív kilátásának felminősítésre váltása időszerű volt. A magyar gazdaság ellenállónak bizonyult a koronavírus válság során, míg a GDP helyreállása nemzetközi összevetésben is a legdinamikusabbak közé tartozik.

Felidézték, hogy a kedvező makrogazdasági folyamatok közül a Moody's a válság után visszatérő erős gazdasági növekedést emelte ki, melyet a fiskális és a monetáris politika is hatékonyan támogatott. Magyarország bruttó államadóssága a tavalyi 80 százalék körüli GDP-arányos szintről idén várhatóan újra csökkeni fog, és a következő években tovább mérséklődhet. A hitelminősítő kiemelte, hogy ezzel Magyarország azon kevés hasonló minősítésű ország között helyezkedik el, mely 2020 és 2023 között csökkenteni tudja az adósságrátáját.

Az újrainduló gazdasági növekedés mellett az ország államadóssága a hasonló besorolású országok szintjére csökkenhet az elkövetkezendő években. Emellett az államadósság szerkezete is fokozatosan javult az elmúlt évek során, erősödött a belföldi szereplők, azon belül is a lakosság szerepe az államháztartás finanszírozásában. A kamatkiadások bevételekhez mért aránya továbbra is a hasonló besorolású országok szintje alatt van, ami már az idei évtől támogathatja a fiskális konszolidációt.

A hitelminősítő szerint az átlagos gazdasági növekedés a pandémia után a következő években tartósan 3-4 százalék közötti szinten stabilizálódhat, melyet a magas beruházási ráta támogat. A Moody's közleményében azt is kiemelte, hogy Magyarország hitelminősítése tovább javulhat, amennyiben hatékonyan sikerül végrehajtani az - MNB által is szorgalmazott - versenyképességjavító intézkedéseket.

E kedvező változásokhoz az MNB az inflációs cél fenntartható elérésének irányába tett monetáris politikai lépéseivel, illetve a gazdasági növekedést és az ország külső sérülékenységének csökkentését támogató egyéb programjával aktívan hozzájárult. Ezen intézkedések megalapozták, hogy hazánk az Európai Unión belül az egyik leggyorsabb gazdasági helyreállást mutatta fel, és a turbulens globális környezetben sikerült megőrizni a hazai pénzügyi piacok és közvetítőrendszer stabilitását, a vállalati és lakossági hitelezés folyamatos bővülését - írta közleményében a jegybank.

Az MNB pozitív hitelminősítési pályára számít a jövőben is mindhárom nagy hitelminősítő esetében. Az intézmények által kiemelten figyelt tényezők közül a kedvezőbbé váló növekedési kilátások, a külső sérülékenység folyamatos mérséklődése, az államadósság ismételt csökkenése, a fiskális folyamatok konszolidációja, valamint a versenyképesség és a hazai pénzügyi rendszer erősödése egyaránt hozzájárulhat Magyarország hitelminősítésének további javulásához.