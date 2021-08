Durva félévet zárt a GVH: ilyen ügyekben büntettek a legtöbbször

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiadta Gyorsjelentését 2021. I. félévéről, amelyben számot ad a hazai piaci verseny és fogyasztók védelmében végzett munkájáról. A versenyhatóság idei év első félévében meghatározóak voltak a kartellügyek, de a hatósági eljárások során elrendelt fogyasztói jóvátétel összértéke is meghaladta a 4,1 milliárd forintot.

A versenyhatóság a honlapján publikálta Közérthetően a magyar piaci versenyről, Gyorsjelentés a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéről – 2021. I. félév” című kiadványát, mely az év első felének versenyfelügyeleti folyamatait foglalja össze.

A Gyorsjelentés adatai alapján a Versenyhivatal idei évét elsősorban a kartellügyek határozzák meg: a kiszabott hatósági bírságok kétharmada e körben született. A fogyasztóvédelmi ügyek kapcsán a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos fellépés emelhető ki: a pandémiával összefüggésben megtévesztő kereskedelmi kommunikációt folytató vállalkozásoknak összesen közel 220 millió Ft bírságot kellett fizetniük az év első felében.

Jelentős volt emellett a fogyasztói jólétet növelő és a hazai gazdaságot erősítő vállalások értéke: 2021 első félévében 4,1 milliárd forintot is meghaladta az eljárások során a Versenytanács által előírt kompenzációs programok összege. Milliárdos nagyságrendű azon összeg is, amelyet a cégek együttműködésükkel takarítottak meg a versenyhatósági eljárások során. Együttműködéssel ugyanis jelentős mértékben csökkenthető, vagy akár el is kerülhető a kiszabható bírság: 2021 első félévben így 18 vállalkozás összesen mintegy 1,5 milliárd forint bírságkedvezményt ért el. A Gazdasági Versenyhivatalhoz 2021 első félévében érkezett összefonódás-bejelentések száma jelentős emelkedést mutat: 40%-kal növekedett a fúziók száma 2020 azonos időszakához képest.

A nemzeti versenyhatóság az év első felében is kihasználta a törvény által biztosított teljes felügyeleti eszközrendszerét. Előzetes bírói engedélyek alapján a munkatársaim huszonhárom vállalkozásnál folytattak rajtaütéseket az idei év első felében. Összesen 10 terrabájt mennyiségű adatot foglaltunk le és dolgoztunk fel. Ez az adatmennyiség körülbelül 1000 mozifilmnek, vagy 700 000 fotónak, vagy 10 millió „egyszerű” dokumentumnak felel meg

– mondta Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.