Döntöttek a magyarok az euróról: minél előbb be kell vezetni

Még a korábban mértnél is több magyar támogatja az euró bevezetését - derült ki a Pénzcentrum felméréséből. A több mint 5000 válaszadó 84 százaléka szerint kellene bevezetni a közös európai fizetőeszközt itthon is. Sőt, 73,2 százalék szerint ezt minél előbb kellene megtenni. A korábbi, EU-s kutatásból pedig az derült ki, hogy a magyar válaszadók 71 százaléka nem tartot attól sem, hogy a közös fizetőeszköz miatt az ország elveszíti a kontrollt a gazdasága felett.

Érdekes eredmény született a Pénzcentrum felmérésén, amelyet az euró bevezetése kapcsán indítottunk. Kiderült ugyanis, hogy még annál is több magyar támogatja a közös európai fizetőeszköz hazai bevezetését, mint amennyit az Eurobarometer korábbi felmérése kimutatott.

Most ugyanis a több mint 5000 válaszadó 84 százaléka mondta azt, hogy Magyarországnak be kellene lépnie az eurózónába. Ez az arány az EU-s felmérésen 69 százalék volt. Sőt egy másik arány is megfordult az Eurobarometer méréséhez képest:

most a Pénzcentrum szavazásán az összes válaszadó 73,2 százaléka, tehát az eurót támogatók döntő többsége mondta azt, hogy minél előbb be kellene vezetni az uniós fizetőeszközt Magyarországon - az Eurobarometer felmérésén csak a támogatók harmada gondolta így.

A második legnagyobb támogató csoport is belátható időn belül akar eurót: 5,3 százalék gondolja úgy, hogy 2-5 éven belül kellene bevezetni azt. Nagyjából ugyanannyian (2,7%) vannak azok, akik szerint 5-10 éven belül kellene csatlakozni az eurózónához és azok, akik szerint mindez csak 10+ év múlva következzen be.

A magyar eurót teljes mértékben ellenzők aránya a Pénzcentrum felmérésén 16,1 százalékos volt, ami jóval kevesebb, mint az Eurobarometernél, akik 26 százalékosra mérték ezt a csoportot.

Kövesd a legfrissebb árfolyamokat a Pénzcentrum aloldalán!

Nem félünk az eurótól

Az uniós közvélemény-kutatásban megvizsgálták azt is, hogy milyen hatásokat várnak a válaszadók az euró bevezetésétől. Bár a magyarok 48 százaléka drágulástól tart, 41 százalék szerint az euró árstabilitást hozhatna Magyarországra, 4 százalék szerint még csökkenének is az árak.

A magyar válaszadók 71 százaléka nem tartott attól sem, hogy a közös fizetőeszköz miatt az ország elveszíti a kontrollt a gazdasága felett. Sőt, a magyarok 68 százaléka azt sem tartja igaznak, hogy az euró bevezetésével az ország elveszíti identitása egy részét.

63 százalék tart azonban az átállási időszaktól: szerintük az átváltás alatt visszaélésszerű ármeghatározás lehet. A megkérdezett magyarok 69 százaléka látta úgy, hogy pozitív hatással volt az euró bevezetése azokra a tagállamokra, amelyek ezt megtették. A válaszadók 60 százaléka szerint pedig Magyarországra is jó hatással lenne, ha csatlakoznánk a eurózónához.