Kilőttek a netes vásárlások a pandémia alatt: eszeveszetten keresik ezeket a termékeket

Gyakrabban rendeltünk online az elmúlt egy évben, inkább készpénzmentesen fizettünk, futárral szállíttattuk ki és a legnépszerűbb kategória a ruházat volt, de háztartási kis- és nagygépekre is nagy volt az online kereslet. Egy friss felmérés erre és sok egyéb érdekes megfigyelésre jutott a magyarok internetes vásárlásaival kapcsolatban.

Két év alatt megduplázódott, 6%-ról 12%-ra nőtt a legalább hetente online vásárlók aránya a 18-79 éves magyarok körében. A készpénztől való elfordulásban némi visszarendeződés érezhető 2020-hoz képest, ám a korábbi évekhez viszonyítva még így is alacsonyabb szinten látszik stabilizálódni a kizárólag készpénzes megoldásokat preferálók aránya.-derült ki a Reacty Digital éves e-kereskedelmi fogyasztói kutatásából.

Mit és miért online?

Az online vásárlók elsősorban a kényelem, illetve a házhoz szállítási lehetőség miatt vásárolnak az interneten. A harmadik legfontosabb tényező a kedvező ár, ám ennek befolyásoló hatása az utóbbi években folyamatosan csökken.

A fogyasztók az elmúlt egy évben leginkább ruházati termékeket (39%) vettek online. Emellett népszerű termékkategóriák voltak még a háztartási kis- és nagygépek (38%), az egészséghez kapcsolódó termékek (34%), valamint a mobiltelefonok és kiegészítők (33%) is.

A szolgáltatások közül a különféle előfizetések (internet, televízió, zenei-, film streaming stb.) (26%) voltak a legnépszerűbbek az utóbbi egy évben, de a járványhelyzet ellenére is az élmezőnyben végzett a szállásfoglalás (26%), valamint biztosítást (22%) is sokan kötöttek interneten keresztül.

Egy átlagos online vásárló három különböző felületről tájékozódik, mielőtt leadná megrendelését. Ezek közül a legfontosabbak az ár-összehasonlító oldalak, a webáruház saját honlapja, valamint a keresőoldalak. Összességében vásárlás során a legfontosabb szempont a magyar nyelven elérhető weboldal, bár ez a fiatalabb (30 év alatti) korosztály esetében már kevésbé hangsúlyos. A részletes termékleírás alapvető fontosságú a fogyasztók számára, mint ahogy a termékről készült képek és az ár feltüntetése is.

(Át)venni vagy nem (át)venni?

Az elmúlt egy évben online vásárlók negyedével fordult elő, hogy megrendeltek egy terméket, de végül elálltak a vásárlástól. Ennek részben okai, hogy a termékekkel szemben minőségi kifogásuk volt, vagy egyszerűen nem feleltek meg az elképzeléseiknek (24-24%). Szintén gyakran merült fel, hogy a termékeket nem szállították ki időben (23%), illetve, hogy a vásárlók időközben meggondolták magukat (22%).

A rendelést lemondók 8%-a több helyről is megrendeli ugyanazt, de ezek közül csak a legelsőként érkezőt veszi át, a többit nem, illetve 11%-a kipróbálja a terméket, majd 14 napon belül eláll a vásárlástól. Ez a fajta vásárlói gyakorlat egyre inkább neuralgikus ponttá vált az elmúlt időszakban a webáruházak számára.

Az utóbbi egy évben vásárlók felével (54%) előfordult már az is, hogy el sem kezdte a folyamatot, vagy még a rendelés leadása előtt megszakította azt, mert nem talált számára megfelelő fizetési módot. A szállítási módok esetén vagy kevésbé válogatósak, vagy a kínált lehetőségek felelnek meg jobban a fogyasztók által elvártnak, mindenesetre a rendelést megfelelő szállítási mód hiányában el sem kezdők, vagy azt megszakítók aránya alacsonyabb (40%), mint a fizetési módok miatt elállóké.

Élelmiszert online?

Az online vásárlók egyharmada rendelt már élelmiszert valaha az interneten keresztül, egyötödük pedig az elmúlt egy évben is így tett. Az élelmiszert vásárlók több mint fele vette igénybe az elmúlt egy évben a Tesco szolgáltatását, harmaduk az Auchanét, negyedük pedig a Sparét (itt tapasztalhatók átfedések, hiszen egy adott fogyasztó több helyről is rendelhetett ebben az időszakban).

A jelenleg online bevásárlást nem biztosító láncok közül a felmérés szerint a Lidl iránt lenne legnagyobb az érdeklődés.

Szinte minden online élelmiszert vásárló úgy tudja, hogy lakóhelyén több áruház szolgáltatása is elérhető, választáskor a legfontosabb szempont a kiszállítás időpontja, az emberek fontosnak tartják, hogy ebben rugalmas legyen a bolt. Emellett az is lényeges, hogy a vásárolni kívánt termékek jó áron, akciósan legyenek kaphatók. A vásárlók értékelik, ha a futár telefonál érkezés előtt, mint ahogy az udvarias, segítőkész viselkedést is elvárják tőlük.

Fizetés készpénzmentesen

Tavaly a járványhelyzet hatására jelentősen megnőtt az inkább készpénzmentes fizetési módokat preferálók aránya. 2021 tavaszára megfigyelhető némi visszarendeződés ezzel kapcsolatban, de 2020. előtthöz képest továbbra is kevesebben ragaszkodnak mindenáron a készpénzhez.

Megfigyelhető, hogy akik legalább hetente vásárolnak online, azok átlag feletti mértékben ragaszkodnak a készpénzmentes fizetési módokhoz, míg a csak évente online rendelők az átlagnál jobban preferálják a készpénzt.

Külföldi rendelések

Az elmúlt évben online vásárlók 43 százaléka rendelt külföldi webshopból (is), főként mobiltelefon és kiegészítők (37%), illetve ruházat, sportruházat (29%) kategóriákban. Ennek elsődleges okai, hogy olcsóbban érhetők el a termékek, mint itthon, illetve olyasmi is megvásárolható, ami Magyarországon nem kapható.

A külföldről is vásárlók közel fele ennek ellenére a hazai webáruházakat preferálja, hasonló arányban vannak azok, akik vegyesen veszik igénybe a hazai és külföldi áruházakat, a csak külföldi boltokból való rendelés viszont nem jellemző. Az elmúlt egy évben a Wish (54%) webshopból rendeltek legtöbben, de népszerű volt az AliExpress (44%) és az eBay (33%) is.